Головин забил и сделал ассист в матче с «Лорьяном». У хавбека «Монако» 3 (2+1) очка в этом сезоне

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Лорьян Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Футбол

Александр Головин забил 2-й гол за «Монако» в сезоне.

Полузащитник монегасков сравнял счет в матче с «Лорьяном» в Лиге 1 (2:1, второй тайм), поразив ворота на 17-й минуте. 

Это второй гол Головина за «Монако» в текущем сезоне. Он также отличился забитым мячом в предыдущем матче – против «Ланса» (3:0). 

На 69-й минуте Александр отдал результативный пас Виссаму Бен-Йеддеру, который вывел команду вперед. Головин отметился ассистом впервые в сезоне. 

Подробную статистику российского футболиста можно найти здесь

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45 комментариев

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spanchMU
Красавец!!продолжать в том же духе!!!
+46
-1
+45
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Амир Саетов
Ответ Экспертное мнение
Он уже шестой год в Монако, местная легенда можно сказать
А чувство, что перешел совсем недавно…
+22
-1
+21
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Экспертное мнение
Он уже шестой год в Монако, местная легенда можно сказать
+19
-1
+18
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Michael Boldyrev
Ответ Max Zhomkov
дайте видео гола
https://vk.com/video-189446909_456239465?list=a26d3e9bc0dddd6dd5
+17
0
+17
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Кирилл
Забил почти как Чалов вчера: одним касанием обработал, вторым касанием прокинул мимо вратаря )

Не зря друзья со школы ЦСКА )
+27
-10
+17
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Далер Гайнеев
Ответ Кирилл
Забил почти как Чалов вчера: одним касанием обработал, вторым касанием прокинул мимо вратаря ) Не зря друзья со школы ЦСКА )
Да может хватит уже этих сказок про воспитанника, Головин до 16 лет играл у себя в Сибири, когда его уже довольно взрослого пацана, схантили в ЦСКА. По такой же логике Мбаппе воспитанник Монако)

Хвастайтесь Акинфеевым, который с пеленок в системе клуба, вопросов нет.
+20
-6
+14
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Kimbo Slice
просто после восхваления Кузяева тут на спротсе после пары игр, Головин решил всём напомнить кто батя во Франции
+11
0
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Кирилл
Ответ Далер Гайнеев
Да может хватит уже этих сказок про воспитанника, Головин до 16 лет играл у себя в Сибири, когда его уже довольно взрослого пацана, схантили в ЦСКА. По такой же логике Мбаппе воспитанник Монако) Хвастайтесь Акинфеевым, который с пеленок в системе клуба, вопросов нет.
А я где-то написал про Головина как про «воспитанника ЦСКА» ?

Я лишь написал, что они вместе с Чаловым подружились в школе ЦСКА, в которой вместе учились и тренировались - об этом и сам Головин говорил.

Но если найдете в моем комментарии слова о Головине как «воспитаннике ЦСКА» - я извинюсь.
+6
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+6
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corazón blanco
Разобрался в этом моменте, как настоящий форвард, молодец.
+4
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Three Days Grace
царь с капитанской повязкой еще и голевую отдал)
+4
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pasha_t
Все видели как американец бегом передал капитанскую повязку царю?)))
+4
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Restart Serdobsk
голевая передача - топчик
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Michael Boldyrev
https://vk.com/video-189446909_456239465?list=a26d3e9bc0dddd6dd5
Спасибо за видос) Саня молодец!
+3
-1
+2
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S. A.
Если после этого сезона не уйдёт в более сильную лигу, то я даже не знаю...
+4
-2
+2
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devran sadik
Головин - "всему голова"... Молодец!
+2
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Michael Boldyrev
Ответ Hitgoe Himgob
Заходишь на YouTube, там вводишь golovin monaco. Не благодарите
ой, сомнительно, что за 30 минут в ютубе появится) Киньте ссылку, что бы не выглядеть звоном)

А вот вам ссылка на ВК. Вот там вполне реально: https://vk.com/feed?z=video-189446909_456239465%2Fa26d3e9bc0dddd6dd5%2Fpl_post_-189446909_592
+2
0
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Japonskiy Magnitofon
Ответ spanchMU
Красавец!!продолжать в том же духе!!!
Голевой отдал еще.
+1
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best51
Как же легко Саня забивает!
+1
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Alexey Bazin
вот и ассист подъехал
+1
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Сергей Лимонников
Ответ Далер Гайнеев
Да может хватит уже этих сказок про воспитанника, Головин до 16 лет играл у себя в Сибири, когда его уже довольно взрослого пацана, схантили в ЦСКА. По такой же логике Мбаппе воспитанник Монако) Хвастайтесь Акинфеевым, который с пеленок в системе клуба, вопросов нет.
Я согласен, что Голова не совсем воспитанник, но ЦСКА дал Головину самое главное - вывел во взрослый футбол. Дал дорогу в сборную и в Европу
+1
0
+1
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che kaif
Ответ S. A.
Если после этого сезона не уйдёт в более сильную лигу, то я даже не знаю...
Стать лидером выйти в лч и уйти. Зачем?!
+3
-2
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Max Zhomkov
Ответ Michael Boldyrev
https://vk.com/video-189446909_456239465?list=a26d3e9bc0dddd6dd5
моё почтение
+1
0
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Олег910
Такими темпами Монако Головина уже не будет смешно звучать.
+3
-2
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yrok77
Ответ Кирилл
Еще и голевой пас отдал на Балогуна ) Хороший матч проводит )
по софаскор на данный момент лучший игрок матча с отрывом, рейтинг 8.5 балла
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Гусеконь
когда он в форме он тащит Монако.
А когда не в форме, то Монако лихарадит
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