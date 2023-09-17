Александр Головин забил 2-й гол за «Монако» в сезоне.

Полузащитник монегасков сравнял счет в матче с « » в Лиге 1 (2:1, второй тайм), поразив ворота на 17-й минуте.

Это второй гол за « » в текущем сезоне. Он также отличился забитым мячом в предыдущем матче – против «Ланса» (3:0).

На 69-й минуте Александр отдал результативный пас Виссаму Бен-Йеддеру, который вывел команду вперед. Головин отметился ассистом впервые в сезоне.

Подробную статистику российского футболиста можно найти здесь.

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