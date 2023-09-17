Головин забил и сделал ассист в матче с «Лорьяном». У хавбека «Монако» 3 (2+1) очка в этом сезоне
Александр Головин забил 2-й гол за «Монако» в сезоне.
Полузащитник монегасков сравнял счет в матче с «Лорьяном» в Лиге 1 (2:1, второй тайм), поразив ворота на 17-й минуте.
Это второй гол Головина за «Монако» в текущем сезоне. Он также отличился забитым мячом в предыдущем матче – против «Ланса» (3:0).
На 69-й минуте Александр отдал результативный пас Виссаму Бен-Йеддеру, который вывел команду вперед. Головин отметился ассистом впервые в сезоне.
Подробную статистику российского футболиста можно найти здесь.
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Не зря друзья со школы ЦСКА )
Хвастайтесь Акинфеевым, который с пеленок в системе клуба, вопросов нет.
Я лишь написал, что они вместе с Чаловым подружились в школе ЦСКА, в которой вместе учились и тренировались - об этом и сам Головин говорил.
Но если найдете в моем комментарии слова о Головине как «воспитаннике ЦСКА» - я извинюсь.
А вот вам ссылка на ВК. Вот там вполне реально: https://vk.com/feed?z=video-189446909_456239465%2Fa26d3e9bc0dddd6dd5%2Fpl_post_-189446909_592
А когда не в форме, то Монако лихарадит