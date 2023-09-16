Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Команды Пащенко и Поршнева, Поварницына и Логинова, Бабикова и Латыпова выступят в эстафете
17 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет мужская эстафета.
Летний биатлон
Альфа-Банк Чемпионат России
Тюмень
Эстафета
Мужчины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев)
2. Тюменская область-1 (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Вячеслав Малеев)
3. Тюменская область-2 (Вадим Истамгулов, Иван Степанов, Игорь Шетько, Андрей Вьюхин)
5. Московская область (Алексей Зубарев, Евгений Идинов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов)
6. Новосибирская область-1 (Олег Домичек, Роман Еремин, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов)
7. Республика Башкортостан (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов)
12. Приволжский федеральный округ-1 (Евгений Емерхонов, Александр Корнев, Сергей Темкин, Нияз Таипов)
13. Москва (Артем Смирнов, Карим Халили, Дмитрий Мысев, Матвей Елисеев)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени
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