Владимир Никитин установил рекорд страны и Московского Марафона на 10 км. Он пробежал дистанцию за 28 минут

Теги Московский марафон Владимир Никитин любительский спорт Андрей Лейман Анна Тропина Светлана Аплачкина Календарь стартов Анна Викулова Здоровье

В это воскресенье, 17 сентября, в Москве проходит самый массовый забег России – Московский Марафон. Профессиональные спортсмены и любители соревнуются на двух дистанциях – 10 км и 42,2 км. 

Владимир Никитин стартовал в элитном кластере на 10 км и пробежал эту дистанцию за рекордное для страны и Московского Марафона время – 28:01 с темпом 2:47. Прошлые рекорды также принадлежали Никитину: в 2020 году он пробежал эту дистанцию за 28:22, в 2022 финишировал за 28:11

На втором месте с результатом 29:48 Иван Панферов, на третьем Андрей Лейман, его время – 29:50. 

Среди женщин победу одержала Светлана Аплачкина с результатом 32:26. На втором и третьем месте Анна Тропина и Анна Викулова соответственно с одинаковым временем 32:32. 

Посмотреть все результаты можно на сайте Athlinks, следить за прямой трансляцией Московского Марафона можно по ссылке

  

 

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6 комментариев

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Sanan1908
Сумасшедший темп конечно)
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Tespik
Ответ Enchanter WIZZARD
А насколько сложнее бежать 10 км по улицам, чем на стадионе? Понятно, что на улице нет ровного рельефа, но все равно интересное сравнение. К слову мировой рекорд на 10 км - 26:11
Да без разницы. Ты вдумайся, средний темп 2:47/км. Это же просто нечеловеческие возможности какие-то. Жесть)
+2
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Enchanter WIZZARD
Ответ Tespik
Да без разницы. Ты вдумайся, средний темп 2:47/км. Это же просто нечеловеческие возможности какие-то. Жесть)
Это да
+2
0
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Enchanter WIZZARD
А насколько сложнее бежать 10 км по улицам, чем на стадионе? Понятно, что на улице нет ровного рельефа, но все равно интересное сравнение. К слову мировой рекорд на 10 км - 26:11
+1
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MJRom
Ответ Enchanter WIZZARD
А насколько сложнее бежать 10 км по улицам, чем на стадионе? Понятно, что на улице нет ровного рельефа, но все равно интересное сравнение. К слову мировой рекорд на 10 км - 26:11
сложнее. покрытие, рельеф, ветер. любой, кто бегал в пейсинге быстрее 4:00, это чувствовал. плюс на стадионе ты концентрируешься исключительно на работу на дорожке и соперниках - нет отвлекающих факторов как при беге по улицам.
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Мастер
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