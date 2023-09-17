Владимир Никитин установил рекорд страны и Московского Марафона на 10 км. Он пробежал дистанцию за 28 минут

В это воскресенье, 17 сентября, в Москве проходит самый массовый забег России – Московский Марафон. Профессиональные спортсмены и любители соревнуются на двух дистанциях – 10 км и 42,2 км.

Владимир Никитин стартовал в элитном кластере на 10 км и пробежал эту дистанцию за рекордное для страны и Московского Марафона время – 28:01 с темпом 2:47. Прошлые рекорды также принадлежали Никитину: в 2020 году он пробежал эту дистанцию за 28:22, в 2022 финишировал за 28:11.

На втором месте с результатом 29:48 Иван Панферов, на третьем Андрей Лейман, его время – 29:50.

Среди женщин победу одержала Светлана Аплачкина с результатом 32:26. На втором и третьем месте Анна Тропина и Анна Викулова соответственно с одинаковым временем 32:32.

Посмотреть все результаты можно на сайте Athlinks, следить за прямой трансляцией Московского Марафона можно по ссылке.