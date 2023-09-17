Медведев рассказал анекдот на вопрос о Бакаеве: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да». Процесс не комментируем, только результат»
Александр Медведев анекдотом прокомментировал возможный уход Зелимхана Бакаева.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Бакаев близок к уходу из «Зенита» на правах аренды.
«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да».
Дождитесь результата», – сказал председатель правления «Зенита».
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