Медведев рассказал анекдот на вопрос о Бакаеве: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да». Процесс не комментируем, только результат»

Александр Медведев анекдотом прокомментировал возможный уход Зелимхана Бакаева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что близок к уходу из « » на правах аренды.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да».

Дождитесь результата», – сказал председатель правления «Зенита».

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