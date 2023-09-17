Медведев рассказал анекдот на вопрос о Бакаеве: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да». Процесс не комментируем, только результат»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Зелимхан Бакаев Р-Спорт ахахаха Футбол

Александр Медведев анекдотом прокомментировал возможный уход Зелимхана Бакаева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Бакаев близок к уходу из «Зенита» на правах аренды.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь? – Кушать не люблю, а так – да».

Дождитесь результата», – сказал председатель правления «Зенита».

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20 комментариев

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kaimussen
Даже такой простой анекдот рассказать не в состоянии. Кушать люблю, а так - нет.
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+64
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JENNINGS
Лучше бы про Пупу и Лупу рассказал бы)
+25
-5
+20
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НеПотерплю!
Слушать анекдоты от Медведева не люблю, а так - да)
+15
-4
+11
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Ярик01
Даже анекдот и то переврал
+14
-5
+9
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CriminalJoint62
Пора признать, что переход Бакаева был ошибкой
+7
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Spaten
Кушать да, а так не очень, в оригинале
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Пикачу82
Ответ JENNINGS
Лучше бы про Пупу и Лупу рассказал бы)
Пупа и Лупа пришли в парфюмерную. Им выдали пробники духов, но у Лупы был заложен нос, поэтому Пупа нюхнул за Лупу
+11
-9
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Любовь Мелехова
Ответ kaimussen
Даже такой простой анекдот рассказать не в состоянии. Кушать люблю, а так - нет.
Да какая разница! Он же подтвердил процесс, значит, точно Бакаев уйдет в аренду. Что следовало сделать сразу, 2 года назад.
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