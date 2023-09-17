Кубок мира по регби-2023. ЮАР сыграет с Румынией, Австралия встретится с Фиджи, Англия против Японии
17 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Кубок мира по регби-2023
Групповой этап
Группа B
Бордо, Франция
ЮАР – Румыния – 16.00
Положение в группе: Ирландия – 10 очков (2 игры), ЮАР – 4 (1), Шотландия – 0 (1), Тонга – 0 (1), Румыния – 0 (1).
Группа С
Сент-Этьен, Франция
Австралия – Фиджи – 18.45
Положение в группе: Уэльс – 10 (2), Австралия – 5 (1), Фиджи – 2 (1), Грузия – 0 (1), Португалия – 0 (1).
Группа D
Ницца, Франция
Англия – Япония – 22.00
Положение в группе: Самоа – 5 (1), Япония – 5 (1), Англия – 4 (1), Аргентина – 0 (1), Чили – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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