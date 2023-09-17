Кубок мира по регби-2023. ЮАР сыграет с Румынией, Австралия встретится с Фиджи, Англия против Японии

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17 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа B

Бордо, Франция

ЮАР – Румыния – 16.00

 

Положение в группе: Ирландия – 10 очков (2 игры), ЮАР – 4 (1), Шотландия – 0 (1), Тонга – 0 (1), Румыния – 0 (1).

Группа С

Сент-Этьен, Франция

Австралия – Фиджи – 18.45

 

Положение в группе: Уэльс – 10 (2), Австралия – 5 (1), Фиджи – 2 (1), Грузия – 0 (1), Португалия – 0 (1).

Группа D

Ницца, Франция

Англия – Япония – 22.00

 

Положение в группе: Самоа – 5 (1), Япония – 5 (1), Англия – 4 (1), Аргентина – 0 (1), Чили – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции

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