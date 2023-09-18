Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 метра
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.
Сегодня выиграл финал «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с результатом 6,23 метра.
Прежнее достижение принадлежало ему же – в феврале 2023 года швед прыгнул на 6,22.
Дюплантис – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки
Он правильно делает, что по 1 см. добавляет. Бубка тоже самое делал.
2 человека опередившие время.