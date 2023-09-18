Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 метра

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

Сегодня выиграл финал «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с результатом 6,23 метра.

Прежнее достижение принадлежало ему же – в феврале 2023 года швед прыгнул на 6,22.

Дюплантис – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки