Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 метра

Теги рекорды сборная Швеции Бриллиантовая лига Арман Дюплантис Легкая атлетика

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

Сегодня выиграл финал «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине с результатом 6,23 метра.

Прежнее достижение принадлежало ему же – в феврале 2023 года швед прыгнул на 6,22.

Дюплантис – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки

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3 комментария

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Александр Скворцов
Офигеть! GOAT!!!
+4
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Abdulla
Видел видео, в котором показано, что он иногда прыгает с таким запасом, что может взять 6.35.
Он правильно делает, что по 1 см. добавляет. Бубка тоже самое делал.
2 человека опередившие время.
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