🥈 Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Магомедов взял серебро, уступив американцу Аруджау, Курбанов сразится за бронзу
Россиянин Абасгаджи Магомедов завоевал серебро на ЧМ по вольной борьбе.
17 сентября на турнире в Белграде будет разыграно четыре комплекта наград – в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг в вольной борьбе.
Вольная борьба
Белград, Сербия
Мужчины
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.
До 61 кг
1. Виталий Аруджау (США)
2. Абасгаджи Магомедов (Россия)
3. Шота Партенадзе (Грузия)
3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан)
До 70 кг
Евгений Жербаев (Россия) выбыл в квалификации.
До 86 кг
Арслан Багаев (Россия) выбыл в 1/8 финала.
До 125 кг
Абдулла Курбанов (Россия) выступит в поединке за бронзу против Мэйсона Пэрриса (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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