🥈 Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Магомедов взял серебро, уступив американцу Аруджау, Курбанов сразится за бронзу

Россиянин Абасгаджи Магомедов завоевал серебро на ЧМ по вольной борьбе.

17 сентября на турнире в Белграде будет разыграно четыре комплекта наград – в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг в вольной борьбе.

Вольная борьба

Чемпионат мира-2023

Белград, Сербия

Мужчины

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.

До 61 кг

1. Виталий Аруджау (США)

2. Абасгаджи Магомедов (Россия)

3. Шота Партенадзе (Грузия)

3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан)

До 70 кг

Евгений Жербаев (Россия) выбыл в квалификации.

До 86 кг

Арслан Багаев (Россия) выбыл в 1/8 финала.

До 125 кг

Абдулла Курбанов (Россия) выступит в поединке за бронзу против Мэйсона Пэрриса (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.