🥈 Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Магомедов взял серебро, уступив американцу Аруджау, Курбанов сразится за бронзу

Теги вольная борьба результаты Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная США Абасгаджи Магомедов Евгений Жербаев Арслан Багаев Абдулла Курбанов Виталий Аруджау Борьба

Россиянин Абасгаджи Магомедов завоевал серебро на ЧМ по вольной борьбе.

17 сентября на турнире в Белграде будет разыграно четыре комплекта наград – в категориях до 61, 70, 86 и 125 кг в вольной борьбе.

Вольная борьба

Чемпионат мира-2023

Белград, Сербия

Мужчины

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.

До 61 кг

1. Виталий Аруджау (США)

2. Абасгаджи Магомедов (Россия)

3. Шота Партенадзе (Грузия)

3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан)

До 70 кг

Евгений Жербаев (Россия) выбыл в квалификации.

До 86 кг

Арслан Багаев (Россия) выбыл в 1/8 финала.

До 125 кг

Абдулла Курбанов (Россия) выступит в поединке за бронзу против Мэйсона Пэрриса (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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