«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка. Команда Семака выиграла 4 из 5 последних матчей в Мир РПЛ
Лишь одно очко отделяет «Краснодар» от «Зенита» после 8-го тура Мир РПЛ.
Команда Владимира Ивича вчера сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 18 очков. Команда Сергея Семака сегодня разгромила «Рубин» (3:0) и идет второй с 17 баллами.
Петербуржцы выиграли 4 из 5 последних матчей в Мир РПЛ. Очки потеряны только с ЦСКА (1:1).
В следующем туре «Краснодар» примет «Урал», а «Зенит» – «Локомотив». Оба матча пройдут 24 сентября.
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Краснодар, Динамо сами сливают свои матчи, теряют очки там где по умолчанию должны брать и тем самым дают Зениту приблизиться. а потом их болелы в конце сезона будут стенать, что чемпионат дно и нет конкуренции
С удовольствием бы сходил. Жаль там фанайди
болельщиков Зенита с победой!
На классе.