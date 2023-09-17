«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка. Команда Семака выиграла 4 из 5 последних матчей в Мир РПЛ

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Лишь одно очко отделяет «Краснодар» от «Зенита» после 8-го тура Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича вчера сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 18 очков. Команда Сергея Семака сегодня разгромила «Рубин» (3:0) и идет второй с 17 баллами.

Петербуржцы выиграли 4 из 5 последних матчей в Мир РПЛ. Очки потеряны только с ЦСКА (1:1).

В следующем туре «Краснодар» примет «Урал», а «Зенит» – «Локомотив». Оба матча пройдут 24 сентября.

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42 комментария

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Alex
Зенит играл пешком. 3 ускорения - 3 гола. Вендел просто монстр.
+37
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+36
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Данко Лазович
напоминаю, Вендел не мотивирован и вообще в Зените против воли удерживается))))
+34
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IceBear27
Вендел просто зверь
+18
-1
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ЛоуренсАравийский
повторю свой коммент.
Краснодар, Динамо сами сливают свои матчи, теряют очки там где по умолчанию должны брать и тем самым дают Зениту приблизиться. а потом их болелы в конце сезона будут стенать, что чемпионат дно и нет конкуренции
+17
-5
+12
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Злодей Спб
Так держать!
+14
-3
+11
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KOT_B_yHTAX
Пособие для КБ как побеждать "играя пешком" ))
+11
-2
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Vićtor Diaź
С локо будет интересный матч.
С удовольствием бы сходил. Жаль там фанайди
+9
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Nick Crosier
Жаль,что с ЦСКА так вышло.Было бы 5 из 5.
+7
-2
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Дмитрий9779
Ответ BET3P
Вперёд Зенит!!!
Вперёд за Питер!
+6
-2
+4
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Deca
трудный матч
болельщиков Зенита с победой!
+6
-2
+4
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voka25
Крупная победа при фиговой игре.
На классе.
+4
-1
+3
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Саша
Ответ n9mn977m27
А что сделал?
тебе не понять
+3
0
+3
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BET3P
Вперёд Зенит!!!
+5
-3
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Oleg Olegov
Изидор хорош, если так продолжит, то станет новым Малкомом)
+2
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Доктор Верховцев
Ответ ЛоуренсАравийский
повторю свой коммент. Краснодар, Динамо сами сливают свои матчи, теряют очки там где по умолчанию должны брать и тем самым дают Зениту приблизиться. а потом их болелы в конце сезона будут стенать, что чемпионат дно и нет конкуренции
Экспертница скажет, что это Газпром заплатил им за слив игр.
+3
-1
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MAXIMum1
Всё идёт по плану. Зенит с победой!
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Сергей Ганжа
Ответ iPatrick
Чувствую, скоро на футбол будет так же интересно ходить, как на выборы 😏
Так иди на выборы, здесь спорт. И да, Газпром всё купил)
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тралмейстер
Ответ Alex
Зенит играл пешком. 3 ускорения - 3 гола. Вендел просто монстр.
Такое ощущение что Зенит забивал когда уж сильно наседали. По принципу: Отстаньте от нас и успокойтесь.
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Nogoi89
Ответ IceBear27
Вендел просто зверь
Вендел с кличкой "Вандал". Портит оборону соперников с особым цинизмом.
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Сергей Ганжа
Всегда думал, если бы Вендел играл с начала сезона, Зенит скорее всего был на первом месте. Как футболист очень хорош.
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Сергей48
Зенит с победой! Подобрались к вершине таблицы👌
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Miron_8383
Зенит с Краснодаром будет играть только в 15 туре, надеюсь к этому времени быки как минимум отставать сильно не начнут, а хотелось бы, чтоб первое место сохранили, получится интереснейший первый круг и огненный матч, его завершающий
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Hong Kil
Изидор отлично себя проявил! Прекрасная сделка, а Локо это Лохо!
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Roman Araslanov
В следующем туре уже 4 будет)
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Сергей Ганжа
Ответ Miron_8383
Зенит с Краснодаром будет играть только в 15 туре, надеюсь к этому времени быки как минимум отставать сильно не начнут, а хотелось бы, чтоб первое место сохранили, получится интереснейший первый круг и огненный матч, его завершающий
Очень жду эту игру, причём уже недели 2 как😁
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