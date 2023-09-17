«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка. Команда Семака выиграла 4 из 5 последних матчей в Мир РПЛ

Лишь одно очко отделяет «Краснодар» от «Зенита» после 8-го тура Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича вчера сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 18 очков. Команда Сергея сегодня разгромила «Рубин» (3:0) и идет второй с 17 баллами.

Петербуржцы выиграли 4 из 5 последних матчей в Мир РПЛ. Очки потеряны только с ЦСКА (1:1).

В следующем туре « » примет «Урал», а « » – «Локомотив». Оба матча пройдут 24 сентября.

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