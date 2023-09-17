СКА проиграл 5-й матч подряд – 1:2 «Сибири». У команды Ротенберга 5 поражений в 7 играх сезона

Теги Сибирь СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это пятое подряд поражение петербургского клуба. Ранее команда проиграла «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).

СКА начал нынешний сезон с пяти поражений в семи играх – были победы над московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0) в первых двух матчах чемпионата.

На данный момент питерцы, набрав четыре очка, занимают 10-е место в таблице Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет против «Северстали».

СКА – Сибирь 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Бек ()
0:2 – 19 Бек (Аланов)
1:2 – 35 Зыков ()

217 комментариев

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Sanan1908
Праздник для любителей хоккея ))) жду интервью гения 😀😀💪🏼
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Ноу криминалити
СКА официально переименован в Пятерочку
+97
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Михаил М
Мне кажется вся страна просто в экстазе, лично я так не радовался даже когда Зенит в ЛЧ охватывал
+91
-10
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Евгений Исаев
Ответ ivan555navi
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О тебя прорвало))))
+59
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+58
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ilya1809
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
С каких это пор болеть за Сибирь это русофобство?Или вы думаете она не из России? )))или за нее болеть нельзя потому что она беднее?
+47
0
+47
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ИглесиасХулио
Пора в отставку
+44
0
+44
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КараТэ
РОМКА,НУ ЧТО !?
КТО КОРОЛЬ ПИВНОЙ ЛИГИ? 👑
ОПЯТЬ СУДЬИ ВИНОВАТЫ? ИЛИ ЛЁД? 😂
+42
0
+42
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Марсель Объелся
Ответ ИглесиасХулио
Пора в отставку
Да ладно, столько пёрлов потеряем
+36
0
+36
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Рокко Сиффредди
Ответ ИглесиасХулио
Пора в отставку
Фанаты остальных команд КХЛ против.
+33
-1
+32
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Евгений Исаев
Йозе - пЛОХ))))
+29
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+29
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Артем Б
2.09. С динамо- отвалилось лезвие; 04.09 с ладой- плохой лед; 06.09 с торпедо лед, судья, тяжёлый календарь;08.09 с локо- перелёты, размер площадки, судья; 12.09 Спартак- календарь, травмы; 15.09 с динамо- долгий плей-офф, игры сборной; 17.09 с Сибирью-- ОНИ МНОГО ПРОИГРАЛИ, ПОЭТОМУ У НИХ БЫЛА ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ)) 🤣🤣🤣. Вы прочли отрывок из книги " 1000 и 1 отмазка " известного португальского писателя Йозе Марино.
+29
0
+29
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Jaguarrr
Всех любителей хоккея с победой!
+26
-1
+25
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jqzn88xn6n
Может быть такое что команда сливает Йозе? Или такой данности быть просто не может…
+23
0
+23
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kudashkinaa@icloud.com
Ничего вы не понимаете, просто, ХК Сибирь на час больше отдыхал!!!
+21
0
+21
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Strannix
Ответ jqzn88xn6n
Может быть такое что команда сливает Йозе? Или такой данности быть просто не может…
Если это так, то у команды стальные яйца, и после ухода Йозы, может быть страшной силой.
+18
-1
+17
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Vićtor Diaź
Как житель Питера и бывший болельщик ска скажу лишь…
ВСЕ НА НЕВСКИЙ!!!!
+18
-2
+16
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Евгений Исаев
Ответ ilya1809
С каких это пор болеть за Сибирь это русофобство?Или вы думаете она не из России? )))или за нее болеть нельзя потому что она беднее?
Не спорь с ним, он - адепт РР. Фанатиков не переубедить)))
+16
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личные рекорды это не хоккей
руководителям КБ!
продлите работу магазинов на пару часов сегодня, не пожалеете, страна гуляет!
+15
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Ярик01
Ответ ilya1809
С каких это пор болеть за Сибирь это русофобство?Или вы думаете она не из России? )))или за нее болеть нельзя потому что она беднее?
Если против ротенберга, то русофоб ) как можно быть против семьи хозяев земли Русской ...
+14
0
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Ice Vorya
Ответ ilya1809
С каких это пор болеть за Сибирь это русофобство?Или вы думаете она не из России? )))или за нее болеть нельзя потому что она беднее?
Надо болеть за настоящего патриота йозе Марино. Таких патриотов у Финляндии и Британии еще не было
+14
0
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Ice Vorya
Просто у ска игроки от перелета не восстановились, да и лед плохой. Про судей вообще молчу: как они посмели удалить самого Йозе Марино. Надо подавать жалобу в суд!
+14
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Роман Тучин
Матч не смотрел, но я правильно понимаю, что Сибирь забила победную вторую шайбу после удаления, которое для своей команды заработал сам Йозе?! 😂
+13
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Maxim Shumov
Йозе просто в ударе! Спасибо за очередной праздник 💪🏻
+14
-1
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Всё знаю
Это загавар против системного хоккея йозе марино.
Заметьте, сегодня играли только ска, а все отдыхали.
Так ещё и соперник против них вышел.
Совпадение? не думаю.
+12
0
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Степан Сорокин
Если бы в КХЛ не было бы тренера Ротенберга, его следовало бы придумать...
+12
0
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