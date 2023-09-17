СКА проиграл 5-й матч подряд – 1:2 «Сибири». У команды Ротенберга 5 поражений в 7 играх сезона
СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это пятое подряд поражение петербургского клуба. Ранее команда проиграла «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).
СКА начал нынешний сезон с пяти поражений в семи играх – были победы над московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0) в первых двух матчах чемпионата.
На данный момент питерцы, набрав четыре очка, занимают 10-е место в таблице Западной конференции.
Следующий матч СКА проведет против «Северстали».
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
КТО КОРОЛЬ ПИВНОЙ ЛИГИ? 👑
ОПЯТЬ СУДЬИ ВИНОВАТЫ? ИЛИ ЛЁД? 😂
ВСЕ НА НЕВСКИЙ!!!!
продлите работу магазинов на пару часов сегодня, не пожалеете, страна гуляет!
Заметьте, сегодня играли только ска, а все отдыхали.
Так ещё и соперник против них вышел.
Совпадение? не думаю.