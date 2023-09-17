СКА проиграл 5-й матч подряд – 1:2 «Сибири». У команды Ротенберга 5 поражений в 7 играх сезона

СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством уступила « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

Это пятое подряд поражение петербургского клуба. Ранее команда проиграла «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).

СКА начал нынешний сезон с пяти поражений в семи играх – были победы над московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0) в первых двух матчах чемпионата.

На данный момент питерцы, набрав четыре очка, занимают 10-е место в таблице Западной конференции.

Следующий матч проведет против «Северстали».