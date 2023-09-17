Ветлугин о запрете на Rammstein: «Если чувства какого-то депутата будут ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце», то подо что нам кататься?»

Фигурист Матвей Ветлугин назвал бредовым запрет кататься под Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге тренеры решили отказаться от выбранной музыки, и программу пришлось сменить.

«Ситуация – бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата – это слишком.

Он долго работал над ней, это титанические усилия. Мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах. У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра.

И если чувства какого-то депутата [будут] ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»… то подо что нам кататься?

Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Я хочу, если со мной произойдет такая ситуация, чтобы мне тоже помогли», – сказал фигурист Ветлугин.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?