Ветлугин о запрете на Rammstein: «Если чувства какого-то депутата будут ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце», то подо что нам кататься?»
Фигурист Матвей Ветлугин назвал бредовым запрет кататься под Rammstein.
К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге тренеры решили отказаться от выбранной музыки, и программу пришлось сменить.
«Ситуация – бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата – это слишком.
Он долго работал над ней, это титанические усилия. Мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах. У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра.
И если чувства какого-то депутата [будут] ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»… то подо что нам кататься?
Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Я хочу, если со мной произойдет такая ситуация, чтобы мне тоже помогли», – сказал фигурист Ветлугин.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
Моё восхищение его умом, смелостью и невероятным талантом растёт с каждым днем
Этот парень мне нравится все больше. Маразм и глупость надо называть маразмом и глупостью, а не выискивать оправдания из серии "этого стоило ожидать"
Иначе этот маразм вырастет как снежный ком и похоронит вид спорта. Свой нос суют депутаты, общественники и прочие "специалисты".
Спасибо Матвей. Очень честно.
На практике народ для них это пыль под ногами, которую они презирают и не любят.