Ветлугин о запрете на Rammstein: «Если чувства какого-то депутата будут ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце», то подо что нам кататься?»

Теги сборная России Первый канал ФФКР мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин назвал бредовым запрет кататься под Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге тренеры решили отказаться от выбранной музыки, и программу пришлось сменить.

«Ситуация – бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата – это слишком.

Он долго работал над ней, это титанические усилия. Мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах. У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра.

И если чувства какого-то депутата [будут] ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»… то подо что нам кататься?

Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Я хочу, если со мной произойдет такая ситуация, чтобы мне тоже помогли», – сказал фигурист Ветлугин.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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85 комментариев

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Airelend
Респект тебе Матвей, что не промолчал. Человечеще!!!
+114
-4
+110
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ЛисаАлиса78
Мотя - мощь
Моё восхищение его умом, смелостью и невероятным талантом растёт с каждым днем
+72
-4
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ЛисаАлиса78
Вы представляете, чтобы российский спортсмен в нынешней ситуации так выражался? Не верится
+56
-2
+54
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Revery
Мотя, я тебя обожаю просто. Ну вот насколько "свой" человек, а
+42
0
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Anastasia1990_
У Матвея у одного есть первичные половые признаки, молодец 😅
+36
-1
+35
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Лия Романова
Матвею респект. Все по делу сказал
+33
0
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ретроградный меркурий
Ахаха, Матвей красавчик так тонко подстебнул депутатишку... Они ведь там реально щемятся по любому поводу.
Этот парень мне нравится все больше. Маразм и глупость надо называть маразмом и глупостью, а не выискивать оправдания из серии "этого стоило ожидать"
+36
-4
+32
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xzbnpzqkxp
Мужик!!!! Спасибо
+27
0
+27
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сервисник
А мне нравится, что ребята не молчат! Красавцы. Так глядишь и вернут программу! Должны же они понять, что искусство вечно и не чиновнику решать. Такой труд не должен пропасть.
+23
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Olga.t
Я считаю, что этот депутат (он депутат чего-то?) должен объяснить аргументировано свою позицию, должна ФФКР высказать свою позицию, а не отмалчиваться.
Иначе этот маразм вырастет как снежный ком и похоронит вид спорта. Свой нос суют депутаты, общественники и прочие "специалисты".
+19
-2
+17
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Здравый@смысл@
Молодцы спортсмены, что высказываются в поддержку Петра! Надо разогнать волну всеобщего недовольства и возмущения маразмом
+15
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Sonyas
В этом сезоне болею за Матвея! Не только самый хореографичный и артистичный, но и Человек!
+14
0
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Юлия Гладкова
Молодец, Матвей! Не получится всё время молчать и проглатывать. Так как потом можно и не выбраться совсем из этой ямы, куда "патриоты" всех пытаются затащить.
+16
-3
+13
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galik55
Молодец Матвей. Чайковская, когда ставила Пахомовой Горшкову вальс из американского фильма Доктор Живаго, боялась, что могут не разрешить . Похоже вернулись...
Спасибо Матвей. Очень честно.
+12
0
+12
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Оз
Браво, Матвей! Молодец, что высказался!
+10
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Хорошее Настроение
А Матвей прм крут! Высказался по ситуации больше чем сам Гуменник.
+11
-1
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Мэй Касахара
Матвей нравится все больше и больше!!
+11
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spf12
Молодец, Матвей! Отличный фигурист и человек!
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Ali Bozh
Здорово, что спортсмены заступаются за своих соперников-коллег, поддерживают и проявляют мужество не только на льду, но и в таких острых вопросах. Матвей молодец!
+9
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Mion
Ответ Black&White
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И что? Значит, должны засунуть язык в одно место? Они делают за эти деньги свою работу. Но не продают душу или убеждения
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Evgenia Sokolova
Ответ Black&White
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а государство кто финансирует, не задумывались?
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Красный чай
Ну что вы спрашиваете очевидно же что под это https://youtu.be/w_sr7HJoVx8?si=RKhGZWTYBh5DUjDj
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justbored
Ого, среди недоумевающих жулиных нашёлся юноша с характером. Молодец.
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Kritichnaya
Аплодисменты Матвею за смелость и прямоту! И без этого один из моих любимых фигуристов, но теперь и уважать себя заставил.
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unreality
С депутатами и прочими чиновниками проблема в том, что они на бумаге слуги народа и работать должны на народ.
На практике народ для них это пыль под ногами, которую они презирают и не любят.
+6
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