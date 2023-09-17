Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы, 30 лет ничего не показываем. На «Матч ТВ» реклама с онанистом Дзюбой, над которым смеялась вся страна»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Тихонов телевидение РФС Матч ТВ Футбол

Александр Тихонов назвал российский футбол «позором державы».

«30 лет мы ничего в футболе не показываем. Российский футбол – это позор державы! А еще и называется-то как «Премьер-лига», ой-ой-ой. Дворовые команды лучше играют! 

На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы. Я бы на месте президента России разогнал всю футбольную федерацию, этого онаниста, над которым смеялась вся страна. А сейчас он что-то рекламирует и подает пример.

Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно, оскорблять кого угодно. Это позор!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Дзюба – больной человек, ему по голове мячом били. Этого болвана надо отправить на фронт». Александр Тихонов о том, что Артем назвал его «маразматиком»

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67 комментариев

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Денис Давыдов
Над твоим маразмом тоже все смеются, тебя куда отправим?
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Михаил1970
Ответ Денис Давыдов
Над твоим маразмом тоже все смеются, тебя куда отправим?
В депутаты.
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Владимир Пушкарев
Эт он еще не знает, что Дзюбу и рекламу мегафон по всем каналам показывают)))
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Schiaff1no
Интересно чем его онанирование так задело, возможно возраст сказывается уже
+24
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Schiaff1no
Ответ CyberBored
Не все же любят смотреть на "удушение змея". Это откровенное представление возбуждает меньшинство мужчин.
Я вот почему-то так и не увидел сие видео.
В чем проблема людей, которые пошли гуглить сайты без цензуры и представлять Дзюбу за процессом отдельный разговор уже.
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Игорь Игорев
Так и представил, как маразматик Тихонов смотрит то самое видео с Дзюбой и смеется до слез.
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Полуэктов Пётр
Ответ Schiaff1no
Интересно чем его онанирование так задело, возможно возраст сказывается уже
У него то не выходит уже. Вот и злится.
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Stanislav Cherchesov
В 2008 и 2018 была гордость за сборную. В 2005 и 2008 клубы тоже радовали. Деду пора таблетки принимать)
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a2wai
Опохмелиться дед забыл.

Да и ведь эта реклама Мегафона получилась довольно годным стебом Рукаку.
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a2wai
Ответ Xm.md
О, а вот и фанаты Рукаку подтянулись
О, а вот и узко мыслящие люди в комменты подтянулись)
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Абзац
Имхо, каждый человек мужского пола, у которого есть член, занимался мастурбацией. Почему же только Дзюба позорный?
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Абзац
Ответ a2wai
Ну вряд ли каждый человек снимает свою мастурбацию на видео, чтобы потом ее кто-нибудь залил в интернет)
Дзюба не собирался ее выкладывать в инет. Он не на онлифансе сидел. Насколько я помню, то видео предназначалось для конкретного человека.
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U
Лучше быть онанистом, чем уголовником и маразматиком.
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Н.Ф.
А.Тихонов: "Получается, у нас теперь можно оскорблять кого угодно".
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Пикачу82
Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно, оскорблять кого угодно. Это позор!
--
Заниматься чем угодно это он про биатлон? Оскорбляет кого угодно это он как раз сейчас и ему все сходит с рук... Это позор, согласен.
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korablev
«… Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно …»

Биатлониста Тихонова собственные ограниченные возможности возмущают? Не может онанизмом заняться и гневается - почему другим можно?
Если серьезно - этот Тихонов в данный момент клоун полный, выставляет себя маразматиком, а журналисты корысти ради берут эти эпатажные интервью. Дед не до конца понимает, что говорит, ни к чему его перлы тиражировать
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a2wai
Ответ Абзац
Имхо, каждый человек мужского пола, у которого есть член, занимался мастурбацией. Почему же только Дзюба позорный?
Ну вряд ли каждый человек снимает свою мастурбацию на видео, чтобы потом ее кто-нибудь залил в интернет)
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888 AK
Уголовное дело на дискридитатора российского футбола ! Он лучше всех и все страны нам завидуют !
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-3
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trashbox
А некоторое время назад вся страна удивлялась одному чемпиону-биатлонисту, поучаствовавшему в организации заказного убийства - покушения на одного губернатора, неудачном, к счастью.
Затем он сбежал из страны и вернулся только тогда, когда тот губернатор его публично простил.
И мне почему-то кажется, что это куда хуже, чем то, что делал Дзюба - и не тому, кто в подобных вещах участвовал, кого-то там через прессу поучать.
+4
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Холден Колфилд
Лучше бы президент России закончил войну и застрелился
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Overkiller
Спорц, а про кого нибудь ещё кроме этих вечных Тихоновых, Терюшковых, Мостовых и прочих Кавазашвили писать ещё умеете или нафиг?
+3
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Иван Алейников
Ответ Денис Давыдов
Над твоим маразмом тоже все смеются, тебя куда отправим?
Ну над Дзюбой то по делу смеются
+9
-7
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ericssons
Ну не правда. Полуфинал ЧЕ и почти пооуфинал ЧМ, +два КУЕФА где большую роль сыграли российские футболисты это результат, о котором чехи, болгары, венгры, словаки, словенцы, сербы, шведы, украинцы, поляки, прибалты, финны, норвежцы, шотландцы, ирландцы, датчане, румыны и 95% других наций могут только мечтать.
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saskha
Ответ Ракелль
в Израиле говорят
в Израиле замечательный артист Назаров, а усатый таракан, наверное, по прежнему на кухне у Finntа, ибо не надо так засерать кухню. Но причем тут Тихонов?
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f0mk4
Сейчас далеко не Артемка позор державы)
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