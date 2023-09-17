Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы, 30 лет ничего не показываем. На «Матч ТВ» реклама с онанистом Дзюбой, над которым смеялась вся страна»

Александр Тихонов назвал российский футбол «позором державы».

«30 лет мы ничего в футболе не показываем. Российский футбол – это позор державы! А еще и называется-то как «Премьер-лига», ой-ой-ой. Дворовые команды лучше играют!

На « » в рекламе физиономия Дзюбы. Я бы на месте президента России разогнал всю футбольную федерацию, этого онаниста, над которым смеялась вся страна. А сейчас он что-то рекламирует и подает пример.

Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно, оскорблять кого угодно. Это позор!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Дзюба – больной человек, ему по голове мячом били. Этого болвана надо отправить на фронт». Александр Тихонов о том, что Артем назвал его «маразматиком»

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