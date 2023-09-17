Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы, 30 лет ничего не показываем. На «Матч ТВ» реклама с онанистом Дзюбой, над которым смеялась вся страна»
Александр Тихонов назвал российский футбол «позором державы».
«30 лет мы ничего в футболе не показываем. Российский футбол – это позор державы! А еще и называется-то как «Премьер-лига», ой-ой-ой. Дворовые команды лучше играют!
На «Матч ТВ» в рекламе физиономия Дзюбы. Я бы на месте президента России разогнал всю футбольную федерацию, этого онаниста, над которым смеялась вся страна. А сейчас он что-то рекламирует и подает пример.
Получается, у нас теперь можно заниматься чем угодно, оскорблять кого угодно. Это позор!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
«Дзюба – больной человек, ему по голове мячом били. Этого болвана надо отправить на фронт». Александр Тихонов о том, что Артем назвал его «маразматиком»
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В чем проблема людей, которые пошли гуглить сайты без цензуры и представлять Дзюбу за процессом отдельный разговор уже.
Да и ведь эта реклама Мегафона получилась довольно годным стебом Рукаку.
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Заниматься чем угодно это он про биатлон? Оскорбляет кого угодно это он как раз сейчас и ему все сходит с рук... Это позор, согласен.
Биатлониста Тихонова собственные ограниченные возможности возмущают? Не может онанизмом заняться и гневается - почему другим можно?
Если серьезно - этот Тихонов в данный момент клоун полный, выставляет себя маразматиком, а журналисты корысти ради берут эти эпатажные интервью. Дед не до конца понимает, что говорит, ни к чему его перлы тиражировать
Затем он сбежал из страны и вернулся только тогда, когда тот губернатор его публично простил.
И мне почему-то кажется, что это куда хуже, чем то, что делал Дзюба - и не тому, кто в подобных вещах участвовал, кого-то там через прессу поучать.