Изидор забил за «Зенит» на 8-й минуте дебютного матча – «Рубину» в Казани
Вильзон Изидор забил первый гол за «Зенит».
Французский нападающий дебютировал в составе сине-бело-голубых, выйдя на игру против «Рубина» в стартовом составе. На 8-й минуте он открыл счет, реализовав выход один на один.
Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября. Петербуржцы будут обязаны выкупить форварда.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит» (0:1, первый тайм).
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Офсайда не было, на одной линии с защем Рубина. https://ibb.co/QYZLkYB