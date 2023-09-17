Изидор забил за «Зенит» на 8-й минуте дебютного матча – «Рубину» в Казани

Теги Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор забил первый гол за «Зенит».

Французский нападающий дебютировал в составе сине-бело-голубых, выйдя на игру против «Рубина» в стартовом составе. На 8-й минуте он открыл счет, реализовав выход один на один. 

Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября. Петербуржцы будут обязаны выкупить форварда. 

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит» (0:1, первый тайм). 

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51 комментарий

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cektor
С почином !
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Кирилл Андреевич
Ответ cektor
С почином !
Офсайд
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Алексей Филиппов
Надо комментаторов со спортса брать на вар, и не нужны даже линии, они сразу видят, есть оффсайд или нет
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Max Zhomkov
с почином, хороший гол и голевая на загляденье 👍
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Leon Betov
Саудовцы, готовьте 60 млн
+10
-4
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ТрактоПоктер
Ответ Кирилл Андреевич
Нормально так зениту подсуживают
Подсуживает Зениту, это когда удар Кабутова по ногам Изидора не заметил ?
+7
-1
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Vićtor Diaź
Голевая вообще топ, высший класс
+11
-5
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snowie
да тут сулейка неопытный поддался статусу питерских - гол из офсайда, фолов не видит, угловой чистейший не поставил) и это за 25 минут!
+18
-12
+6
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Дмитрий Фирсов
Ответ riverman1980
стоп-кадр в момент паса: https://i.ibb.co/Kypm5TC/2023-09-17-17-50-10.jpg если офсайд и есть, то и минимальный.
Минимальный офсайд - не офсайд?
+5
0
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Roman Araslanov
Из чистейшего положения вне игры.
+8
-5
+3
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BVB 09
Прибавил в Европе канеш😁
+2
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Дмитрий Фирсов
Из офсайда. Как хорошо что линий нет, можно свободно в пользу кабинетных трактовать
+17
-15
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Юрий Синьков
в Зените играют 9 загорелых ребят с нашего двора и два белых легионеры. Кержаков и Караваев
+2
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Devil123
Мне показалось что гол с офсайда и кажется что многим это показалось, а может и не показалось)
+8
-6
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riverman1980
Ответ Дмитрий Фирсов
Минимальный офсайд - не офсайд?
да, потому что ФИФА рекомендует спорные офсайды трактовать в пользу атаки.
+2
0
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fil_spb
Пас Мантуана прекрасный, исполнение Изидора на 5. Хороший дебют.
+7
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Кирилл Андреевич
Ответ snowie
да тут сулейка неопытный поддался статусу питерских - гол из офсайда, фолов не видит, угловой чистейший не поставил) и это за 25 минут!
Нормально так зениту подсуживают
+9
-7
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Александр Малышев
Ответ Sashabolshoy
Ты
Зенит- команда прости... 🆗😂
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Алексей Васильев
Ответ За наш футбол!
Добро пожаловать в семью🥇🏆
С каких пор наёмничий сброд стал называться семьёй?
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Fjordy
Хорош.

Офсайда не было, на одной линии с защем Рубина. https://ibb.co/QYZLkYB
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Mishutka78
Ответ Леонид М.Лимон
вроде санкции посмотришь на состав одни иностранцы вроде надо развивать отечественный футбол своих футболистов .это моё мнение где мальчишки из школы рубина Краснодара Санкт Петербурга ? нет их
Развивать детский футбол это не то же самое что пихать в состав по паспорту, а не по уровню игры…
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Мукунку хороший
Ответ За наш футбол!
Добро пожаловать в семью🥇🏆
Дзюба..Бакаев..Фернандес..Изидор..))))
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Игорь Новиков
Отличное начало. Здорово разобрался.
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Всё знаю
Ответ Fjordy
Хорош. Офсайда не было, на одной линии с защем Рубина. https://ibb.co/QYZLkYB
Голова же за линией у изидора.
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За наш футбол!
Добро пожаловать в семью🥇🏆
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