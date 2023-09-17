Изидор забил за «Зенит» на 8-й минуте дебютного матча – «Рубину» в Казани

Вильзон Изидор забил первый гол за «Зенит».

Французский нападающий дебютировал в составе сине-бело-голубых, выйдя на игру против « » в стартовом составе. На 8-й минуте он открыл счет, реализовав выход один на один.

перешел в « » из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября. Петербуржцы будут обязаны выкупить форварда.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит» (0:1, первый тайм).

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