Рубиалес отказался произносить речь с извинениями за поцелуй с Эрмосо на Генеральной ассамблее RFEF. Ее подготовил советник, нанятый федерацией для улучшения его имиджа

Луис Рубиалес отказался произносить подготовленную для него речь с извинениями.

Рубиалес подал в отставку с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира, в котором сборная одержала победу. Изначально Рубиалес не планировал покидать свой пост, о чем заявил на Генеральной ассамблее 25 августа: «Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать?»

Как сообщает El Mundo, советник Рубиалеса Луис Арройо, нанятый RFEF для улучшения его имиджа после скандала с вечеринками на вилле в Салобрене, подготовил для выступления на Генеральной ассамблее речь. В ней Рубиалес должен был принести извинения за поцелуй с Эрмосо и свои высказывания после того, как инцидент получил широкую огласку.

«Мне искренне жаль, что я омрачил эту великую победу нашей женской сборной. Первой ошибкой было нарушить границы доверия . Она знает, что [в поцелуе] не было никакого злого умысла, но, очевидно, то, что должно было быть жестом радости и поздравления, стало символом господства мужчины, обладающего властью – то есть меня, – над женщиной. Конечно, я не идеален, но я – добропорядочный гражданин и никогда не допускал жестов насилия или доминирования над какой-либо женщиной.

Вторая ошибка заключалась в том, что изначально я отрицал серьезность, с которой многие оценили мой жест, и оскорбил тех, кто его критиковал. После многих часов путешествия с игроками и техническими специалистами я не смог оценить социальную чувствительность момента.

Третья ошибка в том, что на следующий день я не осознал неадекватность своего поведения и не стал оправдываться. Мне следовало тогда сказать то, что я говорю сейчас, тремя словами: «Мне жаль. Простите».

Я убежден, что в моем поведении не было наказуемых деяний, но [я отвечу за него], если потребуется. Но очевидно, что мое поведение было неадекватным, и я еще раз прошу прощения. Я нахожусь в распоряжении федерации, которая уже начала внутреннее расследование», – приводит содержание речи El Mundo.

«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS