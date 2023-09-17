Рубиалес отказался произносить речь с извинениями за поцелуй с Эрмосо на Генеральной ассамблее RFEF. Ее подготовил советник, нанятый федерацией для улучшения его имиджа

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес отказался произносить подготовленную для него речь с извинениями.

Рубиалес подал в отставку с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу. Изначально Рубиалес не планировал покидать свой пост, о чем заявил на Генеральной ассамблее 25 августа: «Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать?»

Как сообщает El Mundo, советник Рубиалеса Луис Арройо, нанятый RFEF для улучшения его имиджа после скандала с вечеринками на вилле в Салобрене, подготовил для выступления на Генеральной ассамблее речь. В ней Рубиалес должен был принести извинения за поцелуй с Эрмосо и свои высказывания после того, как инцидент получил широкую огласку.

«Мне искренне жаль, что я омрачил эту великую победу нашей женской сборной. Первой ошибкой было нарушить границы доверия Дженнифер Эрмосо. Она знает, что [в поцелуе] не было никакого злого умысла, но, очевидно, то, что должно было быть жестом радости и поздравления, стало символом господства мужчины, обладающего властью – то есть меня, – над женщиной. Конечно, я не идеален, но я – добропорядочный гражданин и никогда не допускал жестов насилия или доминирования над какой-либо женщиной.

Вторая ошибка заключалась в том, что изначально я отрицал серьезность, с которой многие оценили мой жест, и оскорбил тех, кто его критиковал. После многих часов путешествия с игроками и техническими специалистами федерации я не смог оценить социальную чувствительность момента.

Третья ошибка в том, что на следующий день я не осознал неадекватность своего поведения и не стал оправдываться. Мне следовало тогда сказать то, что я говорю сейчас, тремя словами: «Мне жаль. Простите».

Я убежден, что в моем поведении не было наказуемых деяний, но [я отвечу за него], если потребуется. Но очевидно, что мое поведение было неадекватным, и я еще раз прошу прощения. Я нахожусь в распоряжении федерации, которая уже начала внутреннее расследование», – приводит содержание речи El Mundo.

«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем

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47 комментариев

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Фарид Харисов
Удивительно, что в мире просто проигнорировали видео из автобуса, где жертва поцелуя вместе с сокомандницами обсуждает это травмирующее событие в духе восьмиклассниц:

— Чтооо, вы целовались?! Он же такой крутой, не верю!

— Ой, девочки, ну не смущайте меня!

— Вот бы мне на твоём месте оказаться, подруга!
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rigobersong
Молодец мужик!:)) Я думаю все-таки здравый смысл восторжествует и Рубиалеса оправдают:)
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ARIGAMI ARIGAMI
Белому гетеросексуалу в этой реальности больше ничего не поможет
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Ashan Sorokin
Интересно у Эрмоссо совесть есть ?
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Фарид Харисов
Ответ Xm.md
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Если бы меня поцеловал незнакомый мужчина, то он бы встретился с ответной реакцией в виде рукоприкладства. Не сильного, но затрещину бы получил.
Если бы это был не незнакомец, а друг/родственник/начальник, который сделал это на эмоциях — я бы был сильно возмущён и настойчиво попросил так больше не делать.

Даже если бы у меня была возможность такого человека "отменить", а именно лишить должности и раздуть скандал такой, что общественность его заклюет — я бы этого не сделал, лол.

То что сейчас происходит — это пир стервятников, которым нужно своих по должности продвинуть, а Рубиалеса и его людей свергнуть под шумок. Рубиалес заслужил отставки за то, что он объективно плохой руководитель федерации. Но его убирают за такую насквозь лживую историю, что аж смешно.
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Фарид Харисов
Ответ Ashan Sorokin
Интересно у Эрмоссо совесть есть ?
Денег на карьере футболистки много не заработаешь.

А вот если недоброжелатели Рубиалеса приходят к тебе с чемоданчиком зелёных и говорят "Ты просто скажи что тот дяденька нанёс тебе травму", то здесь уже виднеются финансовые перспективы.
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Фарид Харисов
Ответ Xm.md
Пошли отмазы. С чего это он незнакомый?
Спасибо за развернутый и аргументированный ответ. Если сказать нечего, кроме как "Ох, в мире ещё остались такие глупые люди...", то мой тебе совет — лучше не писать вообще.
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Н.Ф.
А почему он должен извиняться перед Генеральной ассамблеей?
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Zed_patriot
самый ущемленный человек в Европе это белый гетеросексуальный парень фанат Месси
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volens-docens
Если он действительно отказался произносить эту речь, то респект ему.
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Фут.Боль
Рубиалес подготовил свою речь для Эрмосо:
Первая ошибка: это ты
А вторая: о Кубке мира мечты
Третья: это все твои слова
Люди им поверили зря.
Четвёртая ошибка: это ложь
Кто прав, кто виноват, не разберёшь
Пятая ошибка: это боль
От того, что умерла любовь......
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M-axi-m
Ответ .ru
такие дела, Луис... планету не выбирают
Но можно выбрать страну. Более того, цивилизацию.
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ecopromo
мужик то с характером, а не мягкотелое европейское небинарное существо
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NomerSports
Ответ Ashan Sorokin
Интересно у Эрмоссо совесть есть ?
только яйца .ой перепутал
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DivanGeneral
Ответ milky way
Это, конечно, тот ещё фарс, но если бы не предыдующие скандалы Рубиалеса, то эта история на набрала бы такие обороты.
Набрала бы. Всем пофиг на заслуги человека до этого. Одна оплошность или оговор и ты отменен, уже неоднократно было доказано на практике.
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M-axi-m
Ответ .ru
можно было бы обойтись и без лекции, я как бы в теме... а по поводу рекомендации, полностью согласен... у нас это мракобесие не пройдёт... как спортс не старайся
Это я не для вас, а для тех, кто мне начал плюсовать - хотел развернуть мысль, вдруг неправильно поняли)
просто от вашей реплики проще всего было оттолкнуться.
Спасибо.
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Иван Лапин
Ответ rigobersong
Молодец мужик!:)) Я думаю все-таки здравый смысл восторжествует и Рубиалеса оправдают:)
куда оправдают? его уже уволили. конец карьеры. конец жизни. человека отменили
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Rasan
Красавчик!
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Zed_patriot
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Кроме тебя
ты прав.

p. s: фанат Криштиану с 2002 года
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Фарид Харисов
Ответ Xm.md
Ну главное, что я не буду редактировать свои комментарии как ты, чтобы еще больше отмазываться.
То есть ты не отредактировал первый свой комментарий?)
Лол, слит.
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blaugrana_man
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
И это говорит чел с девушкой на аве 🤣🤣🤣так по мужские
Девушка на аве отражает сексуальную ориентацию, держи в курсе
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Полосатый Октобус*)
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Она обнимала его во время поцелуя.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Zed_patriot
все фанаты Месси натуралы, факт
Кроме тебя
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Bigbadaboom
Ответ DivanGeneral
Набрала бы. Всем пофиг на заслуги человека до этого. Одна оплошность или оговор и ты отменен, уже неоднократно было доказано на практике.
Какие заслуги то?
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Alex1104
Безумие продолжается
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