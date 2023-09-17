Рубиалес отказался произносить речь с извинениями за поцелуй с Эрмосо на Генеральной ассамблее RFEF. Ее подготовил советник, нанятый федерацией для улучшения его имиджа
Луис Рубиалес отказался произносить подготовленную для него речь с извинениями.
Рубиалес подал в отставку с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу. Изначально Рубиалес не планировал покидать свой пост, о чем заявил на Генеральной ассамблее 25 августа: «Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать?»
Как сообщает El Mundo, советник Рубиалеса Луис Арройо, нанятый RFEF для улучшения его имиджа после скандала с вечеринками на вилле в Салобрене, подготовил для выступления на Генеральной ассамблее речь. В ней Рубиалес должен был принести извинения за поцелуй с Эрмосо и свои высказывания после того, как инцидент получил широкую огласку.
«Мне искренне жаль, что я омрачил эту великую победу нашей женской сборной. Первой ошибкой было нарушить границы доверия Дженнифер Эрмосо. Она знает, что [в поцелуе] не было никакого злого умысла, но, очевидно, то, что должно было быть жестом радости и поздравления, стало символом господства мужчины, обладающего властью – то есть меня, – над женщиной. Конечно, я не идеален, но я – добропорядочный гражданин и никогда не допускал жестов насилия или доминирования над какой-либо женщиной.
Вторая ошибка заключалась в том, что изначально я отрицал серьезность, с которой многие оценили мой жест, и оскорбил тех, кто его критиковал. После многих часов путешествия с игроками и техническими специалистами федерации я не смог оценить социальную чувствительность момента.
Третья ошибка в том, что на следующий день я не осознал неадекватность своего поведения и не стал оправдываться. Мне следовало тогда сказать то, что я говорю сейчас, тремя словами: «Мне жаль. Простите».
Я убежден, что в моем поведении не было наказуемых деяний, но [я отвечу за него], если потребуется. Но очевидно, что мое поведение было неадекватным, и я еще раз прошу прощения. Я нахожусь в распоряжении федерации, которая уже начала внутреннее расследование», – приводит содержание речи El Mundo.
«Моя семья пострадала от преследования и лжи». Рубиалес подал в отставку на фоне скандала с поцелуем
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— Чтооо, вы целовались?! Он же такой крутой, не верю!
— Ой, девочки, ну не смущайте меня!
— Вот бы мне на твоём месте оказаться, подруга!
Если бы это был не незнакомец, а друг/родственник/начальник, который сделал это на эмоциях — я бы был сильно возмущён и настойчиво попросил так больше не делать.
Даже если бы у меня была возможность такого человека "отменить", а именно лишить должности и раздуть скандал такой, что общественность его заклюет — я бы этого не сделал, лол.
То что сейчас происходит — это пир стервятников, которым нужно своих по должности продвинуть, а Рубиалеса и его людей свергнуть под шумок. Рубиалес заслужил отставки за то, что он объективно плохой руководитель федерации. Но его убирают за такую насквозь лживую историю, что аж смешно.
А вот если недоброжелатели Рубиалеса приходят к тебе с чемоданчиком зелёных и говорят "Ты просто скажи что тот дяденька нанёс тебе травму", то здесь уже виднеются финансовые перспективы.
Первая ошибка: это ты
А вторая: о Кубке мира мечты
Третья: это все твои слова
Люди им поверили зря.
Четвёртая ошибка: это ложь
Кто прав, кто виноват, не разберёшь
Пятая ошибка: это боль
От того, что умерла любовь......
просто от вашей реплики проще всего было оттолкнуться.
Спасибо.
p. s: фанат Криштиану с 2002 года
Лол, слит.