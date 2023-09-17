«Сочи» и Хохлов расторгли контракт. Точилин назначен главным тренером команды
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи».
Клуб объявил о прекращении сотрудничества с 47-летним специалистом по обоюдному согласию сторон. Контракт будет расторгнут.
Хохлов возглавил «Сочи» в апреле этого года. Под его руководством команда одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.
Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин. Он уже возглавлял команду в сезонах 2018/19 и 2019/20, а позднее работал в тренерском штабе Хохлова.
После 8 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
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17 сентября: «Сочи» и Хохлов расторгли контракт.