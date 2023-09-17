«Сочи» и Хохлов расторгли контракт. Точилин назначен главным тренером команды

Теги Александр Точилин Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия отставки Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи».

Клуб объявил о прекращении сотрудничества с 47-летним специалистом по обоюдному согласию сторон. Контракт будет расторгнут.

Хохлов возглавил «Сочи» в апреле этого года. Под его руководством команда одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. 

Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин. Он уже возглавлял команду в сезонах 2018/19 и 2019/20, а позднее работал в тренерском штабе Хохлова.

После 8 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. 

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85 комментариев

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IlyaGrain
Круговорот он такой 🤷🏻‍♂️
+71
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nurlan-zenit
14 сентября: Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»

17 сентября: «Сочи» и Хохлов расторгли контракт.
+69
0
+69
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Игорь Васильев
Ответ 21Savage
Хохлов обыкновенный физрук
Как и Точилин
+54
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21Savage
Хохлов обыкновенный физрук
+41
-5
+36
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Очки Дани Алвеса
Не соврал вчера. Действительно вся подробная информация размещена на сайте Сочи.
+24
0
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Аль Шинник
Ответ nurlan-zenit
14 сентября: Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал» 17 сентября: «Сочи» и Хохлов расторгли контракт.
Ротенберги - они такие, что поделать
+22
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Алексей Антипов
Ответ 21Savage
Хохлов обыкновенный физрук
Так он и тренировал Сочи ,а не Милан.
+20
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Peter Parker
Ответ Аль Шинник
Ротенберги - они такие, что поделать
Тоже отдельная каста?)
+19
-1
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Bartez1986
Ответ IlyaGrain
Круговорот он такой 🤷🏻‍♂️
по круговороту должен был возглавить Григорян
+21
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Влад Безруков
Отец должен пойти по стопам сына и возглавить клуб
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dudufufu
Ответ IlyaGrain
Круговорот он такой 🤷🏻‍♂️
Круговорот Хохлoв
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rigobersong
Хохлов как тренер не развивается в РПЛ, надо пробовать ехать в Европу где есть конкуренция:))
+12
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Thomas Sorensen
Сочи освободили от Хохлов
+11
-4
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Аль Шинник
Ответ Peter Parker
Тоже отдельная каста?)
Группировка
+5
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jqzn88xn6n
На что рассчитывали, когда подписывали Хохлова? Каждая выходящая новость подобного плана только подтверждает, что логики порой в решениях руководства клубов просто нет.
+5
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Jan Paskel
Ответ nurlan-zenit
14 сентября: Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал» 17 сентября: «Сочи» и Хохлов расторгли контракт.
Тренер от Бога уволил тренера от Бога. На Олимпе переворот, никак иначе
+5
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Max Kolimbos
надо Хохлова в ска, а Марино в Сочи, авось пойдет
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Остап Бендер
Говорят, у "Ахмата" тоже может что-то поменяться в руководстве...
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morgan
Непонятно как он так долго продержался. И как вообще попал на это место при своем тренерском бекграунде.
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box2box2
А почему не Евсеев?
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Haman
Хождение по мукам :) Точилин снова стал ГТ. Хотя понятно, что ГТ из него примерно такой же, как и из Аленичева (Первая-Вторая лига, но не РПЛ). Но, видимо, он друг Ротенберга, раз его до сих пор держат в клубе.
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Мурад Сахаткулиев
Ответ Алексей Антипов
Так он и тренировал Сочи ,а не Милан.
Тренировал бы Милан,не проиграли бы вчера 1:5
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ASH11
Ответ Аль Шинник
Ротенберги - они такие, что поделать
Сам много лет тренером отработал.😂
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Айхалец
Наверное, Ахмат, Факел, Сочи не выполнили план на начало чемпионата, не в тройке...
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Groznyi2024
Согласен с увольнением. Проиграть Спартаку - позор.
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