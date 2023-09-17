«Сочи» и Хохлов расторгли контракт. Точилин назначен главным тренером команды

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи».

Клуб объявил о прекращении сотрудничества с 47-летним специалистом по обоюдному согласию сторон. Контракт будет расторгнут.

Хохлов возглавил « » в апреле этого года. Под его руководством команда одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

Новым главным тренером «Сочи» назначен . Он уже возглавлял команду в сезонах 2018/19 и 2019/20, а позднее работал в тренерском штабе .

После 8 проведенных туров Мир южане набрали 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

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