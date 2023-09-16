Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Команды Резцовой и Каплиной, Шевченко и Казакевич, Нигматуллиной и Сливко пробегут эстафету
17 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет женская эстафета.
Летний биатлон
Альфа-Банк Чемпионат России
Тюмень
Эстафета
Женщины
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Елизавета Каплина)
2. Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева)
3. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина, Виктория Сливко)
4. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Алиса Пугина, Анастасия Гореева)
5. Красноярский край (Наталья Гербулова, Юлия Лапина, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова)
7. Новосибирская область (Анастасия Денисова, Анна Никулина, Кира Дюжева, Анастасия Гришина)
8. ЯНАО (Лариса Куклина, Антонина Кирсанова, Валерия Каюмова, Кристина Токарева)
11. Приволжский федеральный округ (Анастасия Зырянова, Полина Плюснина, Любовь Калинина, Карина Бахтина)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени
У них просто нет слабых звеньев.
Бронза - Тюмень. Сливко с Улей затащат.
Там конечно Мособласть и ЯНАО может поджать, но вряд ли.
ПС. Зачем поменяли Шевченок местами непонятно, да и Казакевич давно уже пора бегать заключительный этап. Но даже так, думаю золото от них не уйдет.