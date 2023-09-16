Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Команды Резцовой и Каплиной, Шевченко и Казакевич, Нигматуллиной и Сливко пробегут эстафету

Теги сборная России жен результаты летний биатлон Лариса Куклина чемпионат России по летнему биатлону эстафета (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) сборная Тюменской области жен Наталья Гербулова Кристина Резцова Анна Никулина Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) сборная ХМАО-Югры жен Елена Кручинкина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Карина Бахтина Ксения Шнейдер Наталия Шевченко (Мекрюкова) Амина Иванова Любовь Калинина Полина Плюснина Юлия Лапина Алина Кудисова Анастасия Гришина Вероника Долгова Анастасия Зырянова Екатерина Кулакова Антонина Кирсанова Кира Дюжева Алиса Пугина Биатлон

17 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет женская эстафета.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Тюмень

Эстафета

Женщины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Елизавета Каплина)

2. Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева)

3. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина, Виктория Сливко)

4. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Алиса Пугина, Анастасия Гореева)

5. Красноярский край (Наталья Гербулова, Юлия Лапина, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова)

7. Новосибирская область (Анастасия Денисова, Анна Никулина, Кира Дюжева, Анастасия Гришина)

8. ЯНАО (Лариса Куклина, Антонина Кирсанова, Валерия Каюмова, Кристина Токарева)

11. Приволжский федеральный округ (Анастасия Зырянова, Полина Плюснина, Любовь Калинина, Карина Бахтина)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени

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1 комментарий

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Gondeira
Вот же ХМАО со Свердловскими зарубится))
У них просто нет слабых звеньев.
Бронза - Тюмень. Сливко с Улей затащат.
Там конечно Мособласть и ЯНАО может поджать, но вряд ли.
ПС. Зачем поменяли Шевченок местами непонятно, да и Казакевич давно уже пора бегать заключительный этап. Но даже так, думаю золото от них не уйдет.
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