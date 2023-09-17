Бэбкок уволен из «Коламбуса» – тренер просил игроков показать личные фото, его назначили два месяца назад

Майк Бэбкок покинул пост главного тренера «Коламбуса».

Специалист ушел из команды на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов хоккеистов.

«Блю Джекетс» подтвердили расторжение договора с Бэбкоком. Новым главным тренером команды назначен Паскаль Венсан.

Напомним, ранее в подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что хотел получить информацию из телефонов хоккеистов « ».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми хоккеисты являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото.

Бэбкок был назначен главным тренером «Коламбуса» в июле.