Бэбкок уволен из «Коламбуса» – тренер просил игроков показать личные фото, его назначили два месяца назад

Теги Коламбус Райан Уитни Майк Бэбкок НХЛ Пол Биссоннетт Хоккей

Майк Бэбкок покинул пост главного тренера «Коламбуса».

Специалист ушел из команды на фоне того, что он просил показать личные фотографии из телефонов хоккеистов.

«Блю Джекетс» подтвердили расторжение договора с Бэбкоком. Новым главным тренером команды назначен Паскаль Венсан.

Напомним, ранее в подкасте Spittin’ Chiclets, который ведут бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни, прозвучала информация о том, что Майк Бэбкок хотел получить информацию из телефонов хоккеистов «Коламбуса».

Якобы тренер попросил игроков показать им все свои фотографии, чтобы он мог понять, какими людьми хоккеисты являются за пределами льда.

Сам Бэбкок назвал такую подачу информации искаженной, а капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сообщил, что тренер тоже показал ему свои семейные фото.

Бэбкок был назначен главным тренером «Коламбуса» в июле.

27 комментариев

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Антон Ермазов
тут скоро потенциально один тренер в КХЛ из Питера может освободиться, думаю уже метит в СА))
+44
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A.G
ну попросил и попросил просто фоточки заценить, чтото какое то безумие
+18
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SergeyFedorov93
Ответ A.G
ну попросил и попросил просто фоточки заценить, чтото какое то безумие
С чего бы я должен начальнику (да вообще кому-либо) показывать содержимое своего телефона?
+15
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+10
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STB
они там все упоролись уже совсем. королевство кривых зеркал какое-то..
+10
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Максим Седов
Самое быстрое окончание контракта в НХЛ. Закончился, даже не начавшись.
+9
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Дмитрий Якушевич
Ответ JuVero
он не понял, что хоккеисты слишком нежные ныне))
Хоккеисты адекватные, в отличие от старых маразматиков, и хотят адекватного к себе отношения. Купера все любят и за него играют, а за такого деспота никто играть не будет
+21
-15
+6
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selachii
Коламбус снова не контендер :)
+6
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Валерий Рзянин
Есть такое понятие "идея хорошая, а реализация хворает". Идеальный пример)))) хотел как лучше, получилось не получилось)
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ну перебор же. Почему в чужом телефоне должен рыться какой-то дед ?
+8
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JuVero
он не понял, что хоккеисты слишком нежные ныне))
+11
-8
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Юрий Богданов
Кенневиля берите
+2
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Jaguarrr
О времена, о нравы... А ведь он даже женщину не поцеловал...
+3
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Игорь Новиков
Какой-то маразм.
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Техно-Вторник
Ответ SergeyFedorov93
С чего бы я должен начальнику (да вообще кому-либо) показывать содержимое своего телефона?
ответ есть в тексте. Это раз. ТЫ сразу после этого побежишь просить своего начальника уволить? Два.
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nikitosdaipoltos
Ответ DonaldBrashear 2.0
м-да, ведь когда-то был тренер-победитель в Детройте и сборной Канаде (2 ОИ), в итоге, в какое-то посмешище превратился, сначала в Торонто и вот теперь вот это. Все-таки, тренеры в НХЛ и сборной Канаде многое не значат, мне кажется, в Детройте Дацюк и Зеттерберг тащили, в Канаде все звезды были.
ну действительно тренеры не нужны, а их команды всё почему-то назначают)
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Blackfire999
я один заметил, что под названием новости ещё 5 раз повторено название новости?)) И развернутая новость готова👍
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Strannix
Это конец карьеры
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Strannix
Теперь только в ска))
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разноцветный логотип
это уже какой-то цикл треша. не питал иллюзий к Бэбкоку в Коламбусе, но за что это команде это шапито?
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pg5kcmgytn
Ответ Антон Ермазов
тут скоро потенциально один тренер в КХЛ из Питера может освободиться, думаю уже метит в СА))
Там быстрее вся нхл освободится, чем этот тренер🤣
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DonaldBrashear 2.0
м-да, ведь когда-то был тренер-победитель в Детройте и сборной Канаде (2 ОИ), в итоге, в какое-то посмешище превратился, сначала в Торонто и вот теперь вот это.

Все-таки, тренеры в НХЛ и сборной Канаде многое не значат, мне кажется, в Детройте Дацюк и Зеттерберг тащили, в Канаде все звезды были.
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hhlg
Ответ SergeyFedorov93
С чего бы я должен начальнику (да вообще кому-либо) показывать содержимое своего телефона?
Ну то есть если твой босс спросит про фотку твоей жены, ты воспримешь это как вторжение в личную жизнь и уйдёшь в себя? АХАХ)
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Direct free kick
Ответ DonaldBrashear 2.0
м-да, ведь когда-то был тренер-победитель в Детройте и сборной Канаде (2 ОИ), в итоге, в какое-то посмешище превратился, сначала в Торонто и вот теперь вот это. Все-таки, тренеры в НХЛ и сборной Канаде многое не значат, мне кажется, в Детройте Дацюк и Зеттерберг тащили, в Канаде все звезды были.
Почему при Дэйве Льюисе они не тащили?
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