Лукаку впервые забил за «Рому». Команда Моуринью со счетом 7:0 разгромила «Эмполи» – это ее первая победа в сезоне

Теги Рома Эмполи Жозе Моуринью серия А Италия рекорды Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку отметился дебютным голом в составе «Ромы».

Форвард, арендованный у «Челси», поучаствовал в разгроме «Эмполи» (7:0) в 4-м туре Серии А. Для него это второй матч за римлян. Бельгиец вышел с первой минуты и забил на 82-й.

Столичный клуб выиграл впервые в текущем сезоне – после двух поражений и ничьей.

7:0 – крупнейшая победа «Ромы» в чемпионате Италии с 2006 года, когда с таким же счетом была обыграна «Катания».

«Эмполи» же пропустил больше 5 мячей в Серии А впервые в истории.

Лукаку – идеальный трансфер под Моуринью. Но главную проблему «Ромы» это не решит

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старый Волк
Forza Roma!!! 💛❤️
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BlackCat From2107
Кристанте разошелся не на шутку =)
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Эффект работы с великим Моуриньо
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pasmike
Эффект третьей ноги
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timi Turner
Вот это пушка от Кристанте! Красота!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Едрить он кабанчик конечно)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovsyankin
Лукакич💪🏿
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий