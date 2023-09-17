Лукаку впервые забил за «Рому». Команда Моуринью со счетом 7:0 разгромила «Эмполи» – это ее первая победа в сезоне
Ромелу Лукаку отметился дебютным голом в составе «Ромы».
Форвард, арендованный у «Челси», поучаствовал в разгроме «Эмполи» (7:0) в 4-м туре Серии А. Для него это второй матч за римлян. Бельгиец вышел с первой минуты и забил на 82-й.
Столичный клуб выиграл впервые в текущем сезоне – после двух поражений и ничьей.
7:0 – крупнейшая победа «Ромы» в чемпионате Италии с 2006 года, когда с таким же счетом была обыграна «Катания».
«Эмполи» же пропустил больше 5 мячей в Серии А впервые в истории.
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