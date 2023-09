У Мишиной и Галлямова – «Листомания», у Бойковой и Козловского – «Времена года», у Косторной и Куницы – «Голодные игры»: вся музыка к произвольным программам пар

Пары выступили с произвольными программами на контрольных прокатах в Москве.

Ниже – музыка ко всем программам фигуристов:

Анастасия Мишина – Александр Галлямов – Rick Wakeman «Love’s Dream», мюзикл «Листомания»

Дарья Бояринцева – Роман Плешков – Anne-Sophie Versnaeyen & Gabriel Saban «A Taste of Elegance», Антонио Вивальди «Шторм» в исполнении 2Cellos

Карина Акопова – Никита Рахманин – A. R. Rahman «Latika’s Theme (feat. Suzanne)», «Ringa Ringa (feat. Alka Yagnik & Ila Arun)», «Jai Ho! (You Are My Destiny) [feat. Nicole Scherzinger]», саундтрек к фильму «Миллионер из трущоб»

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – Seal «It’s a Man’s Man’s Man’s World»

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – Имре Кальман «Сильва»

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – Антонио Вивальди «Времена года» в обработке Макса Рихтера

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – Ramin Djawadi «Light of the Seven», Florence + the Machine «Jenny of Oldstones», саундтрек к «Игре престолов»

Алена Косторная – Георгий Куница – Lorde «Flicker (Kanye West Rework)», DJ Blue – The Hunger Games, саундтрек к фильму «Голодные игры»

Таисия Собинина – Денис Ходыкин – Trevor Jones «Cleopatra» (саундтрек из фильма «Клеопатра»), Marco Beltrami «Hathor’s Theme» (саундтрек к фильму «Боги Египта»), Jerry Goldsmith & Orchestra – Mumia Attack (саундтрек к фильму «Мумия»)