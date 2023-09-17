Дзюбе порвали футболку в игре с «Оренбургом». Форвард разорвал ее до конца, пожаловавшись судье

Футболка Артема Дзюбы была испорчена в матче с «Оренбургом».

На 32-й минуте форвард «Локомотива» обратился к судье Артуру Федорову, продемонстрировав ему поврежденную в борьбе с Михаилом Сиваковым футболку.

После этого возмущенный игрок пошел по направлению к скамейке и самостоятельно до конца разорвал форму.

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