Дзюбе порвали футболку в игре с «Оренбургом». Форвард разорвал ее до конца, пожаловавшись судье

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия происшествия судьи Оренбург Михаил Сиваков игровая форма Матч ТВ Футбол

Футболка Артема Дзюбы была испорчена в матче с «Оренбургом».

На 32-й минуте форвард «Локомотива» обратился к судье Артуру Федорову, продемонстрировав ему поврежденную в борьбе с Михаилом Сиваковым футболку.

После этого возмущенный игрок пошел по направлению к скамейке и самостоятельно до конца разорвал форму.

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28 комментариев

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Фарид Харисов
Это судья ещё легко отделался, Дзюба мог и дальше раздеваться и даже показывать
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Гамарджоба Генацвале
Не трогай его, не трогай, второй майки нет!
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Roaltar
Это просто Дэдпул преображается на глазах…
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Назар Игорь
Высчитать из зарплаты в 10кратном размере.
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Клирик
Сейчас прям Леонов перед глазами:
- Пасть порву, маргалы выколю!))
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trebyh
Дзюба жёстко порвал футболку в общественном месте, - смотреть новое видео от Артёма без регистрации и смс!
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undead88
Ответ Black-White Heart
он даже не почувствует... а вот дисциплинарочку бы да, можно
а за что дисциплинарочку?
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Direct free kick
Дзюба - стриптизёр
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al
тяга к эксбиционизму прослеживалась😎
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Black-White Heart
Ответ Назар Игорь
Высчитать из зарплаты в 10кратном размере.
он даже не почувствует... а вот дисциплинарочку бы да, можно
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Фарид Харисов
Это судья ещё легко отделался, Дзюба мог и дальше раздеваться и даже показывать
ещё попросить на лицо сесть
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poolshh
Теперь еще и за футболку штрафанут?)
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Фахрик
Ответ undead88
а за что дисциплинарочку?
За то, что разорвал до конца, хотя в этом не было необходимости. Мог бы просто закинуть на трибуну, какойнибудь пацан обрадовался бы, память какая-то осталась бы...
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Anton Kortenko
чистый секс.
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Ирина Черкасова
Стрипттзер, ты меня назвала
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Барыга блинами
Дзюбе порвали, дальше можно не продолжать))
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Алексей Полиенков
Хорошо что не шорты...
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Myach
Потоптал спартаковский шарф, порвал футболку своего клуба - никакого уважения. Ну да не удивительно
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Мыло "судейское"
Репетирует новое видео?
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Игорь Пичугин
Ждем пародию от Лени на эту выходку Зюбы.
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Max Zhomkov
"не трогай его, второй майки нет" . Во первых, третьей майки, во вторых это хороший способ его выключить , в третьих это Оренбург друг другу кричали. Логика отсутствует. Но в прямом эфире было очень забавно))
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madaev
Идет за журналистом
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