Президент Португалии о Роналду и идентичности своего народа: «Мы – фаду, треска, калду верде, кузиду, вира, корридинью и фанданго. Мы – Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика Футбол

Президент Португалии упомянул Криштиану Роналду как часть идентичности народа.

Марселу Ребелу де Соуза выступил перед португальскими эмигрантами в Торонто и назвал их «гордостью Португалии» за то, что они десятилетиями сохраняли португальскую идентичность, проживая на территории Канады. 

«Вы показали, кто мы такие: конечно, мы – фаду (португальский музыкальный жанр – Sports.ru), мы – треска, мы – калду верде (португальский суп), мы – португальский кузиду (традиционное рагу), мы – вира, корридинью и фанданго (традиционные танцы).

Мы – все это, у нас есть душа. Мы – Криштиану Роналду.

Мы – чемпионы во многих областях, но величайшие португальские чемпионы – это вы, португальский народ. Каждый из вас – чемпион. Иногда вы этого не знаете, но вы чемпионы благодаря тому, что вы делали в течение 70 лет», – сказал де Соуза. 

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65 комментариев

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alexey alexeev
я лакец, я дагестанец
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Тиджани Бабангида
Сейчас миру больше известны треска и Криштиану Роналду
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Семён Жуйло
Нехило его распёрло. Канада покушается на идентичность португальцев?
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Kubinec_
щас бы треску с колдой похавать под фаду и фанданго сделать, а не вот это все
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Антиглор17
Роналду конечно самый известный португалец в мире сейчас, но чтоб такой зашквар нести…
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radio_weiss
Тогда уж не треска, а бакаляу, конечно. Народное блюдо, дико солёная треска, высушенная до консистенции доски. Во всех супермаркетах стоит огромный контейнер с ней.
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Three Days Grace
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если бы аргентинский президент сказал такое про Месси, ты бы замироточил
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round15
Ответ radio_weiss
Тогда уж не треска, а бакаляу, конечно. Народное блюдо, дико солёная треска, высушенная до консистенции доски. Во всех супермаркетах стоит огромный контейнер с ней.
Жаль вас, если вы употребляли эту засоленную треску, предварительно не замочив ее на ночь в молоке, как это делают португальцы.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Заяцволк
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-А без ботокса кто ты?
-Пенальтист, замыкатель, дельфин, кринж
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Футбол, хоккей итд
Среди португальских эмигрантов в Торонто, случайно Абрамовича не было? Он ведь тоже теперь - португалец.🙃
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round15
В принципе, простые слова от президента к португальцам, живущим за пределами родины. Народ восприимчив именно к простым, не высокопарным речам.
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Н.Ф.
1. Магеллан
2. Васко да Гама
3. Портвейн.
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Кокич
Из этого всего только треску ел.
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Владислав Сабельников
Ого. Кого то мне это напоминает. Он случайно про войны с римлянами и арабами не рассказывал?
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zho3716
Значит КР-треска
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Dmitriy Racheev
Президент не только Португалии, но и роналдутим.
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trashbox
Ответ Владислав Сабельников
Ого. Кого то мне это напоминает. Он случайно про войны с римлянами и арабами не рассказывал?
Следующая речь будет о вандалах, бгг
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ISkO
Мы месть. Мы ночь. Мы БЭТМЕН!
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Madridist Forever
Уже давно Криштиану и есть олицетворение Португалии
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ender
Один пункт здесь немного лишний))
Но вообще да, Португалия весьма самобытна, отличия от остальных стран Европы заметны.
ЗЫ: если про выпивку - виньо верде в первую очередь, а не портвейн)
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граф Якунин
Странно что написали треска, а не бакалао
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Pertinax Gandi
А мы тогда кто? Вадим Евсеев? "... вам! ".
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Shikari
мы татары, киргизы, дагестанцы, тувинцы. мы - Александр Кокорин!
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Павел павел
Газмяс. Газмяс.Газмяс. мы мясо. мы газ))))Где - в Торонто обиделся Таварес
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Уолтер Собчак
Ответ round15
Жаль вас, если вы употребляли эту засоленную треску, предварительно не замочив ее на ночь в молоке, как это делают португальцы.
Ничего себе. Очень интересное блюдо, захотелось попробовать.
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