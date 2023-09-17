Президент Португалии о Роналду и идентичности своего народа: «Мы – фаду, треска, калду верде, кузиду, вира, корридинью и фанданго. Мы – Криштиану»

Президент Португалии упомянул Криштиану Роналду как часть идентичности народа.

Марселу Ребелу де Соуза выступил перед португальскими эмигрантами в Торонто и назвал их «гордостью » за то, что они десятилетиями сохраняли португальскую идентичность, проживая на территории Канады.

«Вы показали, кто мы такие: конечно, мы – фаду (португальский музыкальный жанр – Sports.ru), мы – треска, мы – калду верде (португальский суп), мы – португальский кузиду (традиционное рагу), мы – вира, корридинью и фанданго (традиционные танцы).

Мы – все это, у нас есть душа. Мы – .

Мы – чемпионы во многих областях, но величайшие португальские чемпионы – это вы, португальский народ. Каждый из вас – чемпион. Иногда вы этого не знаете, но вы чемпионы благодаря тому, что вы делали в течение 70 лет», – сказал де Соуза.

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