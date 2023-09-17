У «Арсенала» 4 победы и ничья в АПЛ. Дальше – матч с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» продлил серию без поражений с начала сезона до 5 игр.

Сегодня команда одолела « » (1:0) в 5-м туре . Ранее «канониры» одержали еще три победы, а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).

В следующем туре « » примет участие в дерби с «Тоттенхэмом». Игра пройдет 24 сентября.

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