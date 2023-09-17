У «Арсенала» 4 победы и ничья в АПЛ. Дальше – матч с «Тоттенхэмом»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» продлил серию без поражений с начала сезона до 5 игр.

Сегодня команда Микеля Артеты одолела «Эвертон» (1:0) в 5-м туре АПЛ. Ранее «канониры» одержали еще три победы, а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).

В следующем туре «Арсенал» примет участие в дерби с «Тоттенхэмом». Игра пройдет 24 сентября.

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30 комментариев

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Yaki
Надеюсь Эвернтон вылетит в этом году, и вернётся сильнее.
Ужасный автобусный футбол
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Vasily Senederov
Ответ Армен Онфрой
Нет той игры, которая была в прошлом сезоне😣
В прошлом сезоне Арсенал на выезде проиграл Эвертону.
+11
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Mykytka
Ответ gninnur esrever*
Арсенал сильно слабее, чем год назад, ттх сильнее. Уверенности нет, но должны победить.
Арсенал всегда тяжело играет на Гудиссон Парк, и много нет не мог выиграть.
Сегодня выиграл спокойно. Силы к ЛЧ берегли.

Чем он слабее?
Я вижу тоже, что они не показывают такой фантастический футбол как в прошлом году, но команда стала будто увереннее.
+9
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Artem Ka
Ответ gninnur esrever*
Арсенал сильно слабее, чем год назад, ттх сильнее. Уверенности нет, но должны победить.
Сильно слабее, чем первые 30 туров или чем последние 5?)
Сезон длинный. 9 месяцев даже Сити Пепа не может играть стабильно шикарно.
+8
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ALMANAC
Отличная победа на классе от доминаторов. Ждем ЛЧ
+4
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Wekil Halylow
Ответ Naneva
Это не те шпоры, что были в прошлом сезоне.
и что?
+3
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skvoznoi
Ответ Ernest Imamov
Артете пора перестать валять дурака и уладить Кая глубоко взапас. В отсутствии Пати должен играть Жоржиньо, если не идёт игра фланговых нужна их заменять, благо есть кем. Троссард может заменить любого атакующий, Смит Роу и Нельсон тоже должны получать шанс. Сака и Мартинелли прекрасны, но в последнее время их успешно закрывают, нужна ротация и вариативность
Ну вот сегодня играл Виейра вместо Хаверца, который явно более атакующий игрок, чем Жоржиньо. Особой пользы не принес. Вышел бы итальянец в старте - сильно сомневаюсь, что это поспособствовало бы вскрытию консервной банки от Эвертона, учитывая его манеру двигать мяч. Нужно не в запас сажать Кая, а встраивать в игру - чем раньше адаптируется, тем раньше появится вариативность.
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Доминатор3000
Ответ Ivan_Tikhonov
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Очнись,2023 на дворе.
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a.sh.s.
Ответ Yaki
Надеюсь Эвернтон вылетит в этом году, и вернётся сильнее. Ужасный автобусный футбол
учитывая кто у них тренер не удивительно.
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Naneva
Это не те шпоры, что были в прошлом сезоне.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Mykytka
Арсенал всегда тяжело играет на Гудиссон Парк, и много нет не мог выиграть. Сегодня выиграл спокойно. Силы к ЛЧ берегли. Чем он слабее? Я вижу тоже, что они не показывают такой фантастический футбол как в прошлом году, но команда стала будто увереннее.
Они стали умнее что ли. В прошлом сезоне носились по полю 90 минут, в итоге на конец сезона пришли травмы и усталость) Артета сделал выводы
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batterbin
Ответ gninnur esrever*
Арсенал сильно слабее, чем год назад, ттх сильнее. Уверенности нет, но должны победить.
Не могу сказать, что ттх сильнее нынешнего Арсенала. Скорее всего, будет закрытая игра с минимумом шансов. Возможно, решат мелочи или лаки удары из-за штрафной.
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Фанат спорта01
Ответ gninnur esrever*
Арсенал сильно слабее, чем год назад, ттх сильнее. Уверенности нет, но должны победить.
как по мне наоборот сильнее.
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Vasily Senederov
Ответ Армен Онфрой
При чем тут результат, если я говорю об игре, которая отличается от прошлогодней, и пост про все матчи этого сезона в АПЛ, не только об Эвертоне
Ну, у команды спад и несмотря на это они дают результат. Если вы сравниваете игру команды по прошлому сезону, то тут нужно уточнение: про какой отрезок говорим. Если команда играла как в конце пошлого сезона, то и эту игру, и с мю проиграли бы стопроцентно. А тут появляется нужный результат. И говорить про "игру команды" по пяти играм не стоит. Вон, болелы мю и челси еще верят в сезон)
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Ernest Imamov
Артете пора перестать валять дурака и уладить Кая глубоко взапас. В отсутствии Пати должен играть Жоржиньо, если не идёт игра фланговых нужна их заменять, благо есть кем. Троссард может заменить любого атакующий, Смит Роу и Нельсон тоже должны получать шанс. Сака и Мартинелли прекрасны, но в последнее время их успешно закрывают, нужна ротация и вариативность
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Армен Онфрой
При чем тут результат, если я говорю об игре, которая отличается от прошлогодней, и пост про все матчи этого сезона в АПЛ, не только об Эвертоне
Если играя иногда так, Арсенал начнет добывать трофеи, то все равно. Сити тоже не во всех 38 играх показывает супер уверенную игру)
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Vasily Senederov
Ответ ML26
Я думаю, что слово «спад» к пятому туру неуместно. Скорее ещё не набрали оптимальную форму
Спад идёт с концовки прошлого сезона. Игроки выгорели морально и еще не восстановились.
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Shokhagunner
Ответ Naneva
Это не те шпоры, что были в прошлом сезоне.
это не те шпроты....
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ML26
Ответ Vasily Senederov
Ну, у команды спад и несмотря на это они дают результат. Если вы сравниваете игру команды по прошлому сезону, то тут нужно уточнение: про какой отрезок говорим. Если команда играла как в конце пошлого сезона, то и эту игру, и с мю проиграли бы стопроцентно. А тут появляется нужный результат. И говорить про "игру команды" по пяти играм не стоит. Вон, болелы мю и челси еще верят в сезон)
Я думаю, что слово «спад» к пятому туру неуместно. Скорее ещё не набрали оптимальную форму
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batterbin
Ответ Армен Онфрой
Нет той игры, которая была в прошлом сезоне😣
С чего вдруг быть прошлогодней игре? У них даже схема другая, не говоря уже о других игроках. Артета не ставит игру прошлого сезона за исключением базовой модели, основанной на контроле мяча.
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Армен Онфрой
Ответ Vasily Senederov
В прошлом сезоне Арсенал на выезде проиграл Эвертону.
При чем тут результат, если я говорю об игре, которая отличается от прошлогодней, и пост про все матчи этого сезона в АПЛ, не только об Эвертоне
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Fan of Sport
Ответ Artem Ka
Сильно слабее, чем первые 30 туров или чем последние 5?) Сезон длинный. 9 месяцев даже Сити Пепа не может играть стабильно шикарно.
Самое интересное, что Сити начал сезон довольно плохо, в игровом плане они ещё далеки от своей оптимальной формы, кто внимательно смотрел последние матчи Сити думаю со мной согласятся.
Гвардиола сделал из Сити очень гибкую команду, которая научилась подстраиваться под соперника и разные обстоятельства, именно поэтому Сити не потерял очки в АПЛ в этом сезоне.
Сити может и от обороны играть, если ведут в счёте и экономят силы, могут мяч придержать, улучшили игру в контратаку, ну и конечно новые идеи Гваридолы, Альварес в роли десятки в этом сезоне, Стоунз в опорной зоне в прошлом сезоне.
У Сити в этом сезоне не было ещё ни одного простого матча, когда полностью контролировали игру, тот же матч против Фулхэма, они победили 5-1, но статистика говорит сама за себя, 5 ударов вствор 5 голов, Фулхэм отрезками был намного лучше Сити.
На Сити должен был сказаться прошлый сезон, когда начиная с января проводили 2 матча в неделю, играли без перерыва, практически с одним составом, 15-16 игроков, а потом игроки после финала ЛЧ сразу поехали по своим сборным, а потом в отпуск, который продлился около 3 недель, отсутствие нормальной предсезонки, поездка в Корею, матчи за Суперкубок Уефа и Англии, это чересчур большие нагрузки и результаты которых добился Сити за это время заслуживают огромной похвалы.
Ну и конечно нужно отметить отсутствие Де Брюйне, плюс Грилиш ещё полностью не восстановился,
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Jazzzz
От результата этого матча будет ясно, будем ли в этом году праздновать День Святого Тоттерингема или нет.
Петелинка хороша на старте.
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Alex Sarus
У Ливерпуля тоже. И?
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