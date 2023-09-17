У «Арсенала» 4 победы и ничья в АПЛ. Дальше – матч с «Тоттенхэмом»
«Арсенал» продлил серию без поражений с начала сезона до 5 игр.
Сегодня команда Микеля Артеты одолела «Эвертон» (1:0) в 5-м туре АПЛ. Ранее «канониры» одержали еще три победы, а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).
В следующем туре «Арсенал» примет участие в дерби с «Тоттенхэмом». Игра пройдет 24 сентября.
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Ужасный автобусный футбол
Сегодня выиграл спокойно. Силы к ЛЧ берегли.
Чем он слабее?
Я вижу тоже, что они не показывают такой фантастический футбол как в прошлом году, но команда стала будто увереннее.
Сезон длинный. 9 месяцев даже Сити Пепа не может играть стабильно шикарно.
Гвардиола сделал из Сити очень гибкую команду, которая научилась подстраиваться под соперника и разные обстоятельства, именно поэтому Сити не потерял очки в АПЛ в этом сезоне.
Сити может и от обороны играть, если ведут в счёте и экономят силы, могут мяч придержать, улучшили игру в контратаку, ну и конечно новые идеи Гваридолы, Альварес в роли десятки в этом сезоне, Стоунз в опорной зоне в прошлом сезоне.
У Сити в этом сезоне не было ещё ни одного простого матча, когда полностью контролировали игру, тот же матч против Фулхэма, они победили 5-1, но статистика говорит сама за себя, 5 ударов вствор 5 голов, Фулхэм отрезками был намного лучше Сити.
На Сити должен был сказаться прошлый сезон, когда начиная с января проводили 2 матча в неделю, играли без перерыва, практически с одним составом, 15-16 игроков, а потом игроки после финала ЛЧ сразу поехали по своим сборным, а потом в отпуск, который продлился около 3 недель, отсутствие нормальной предсезонки, поездка в Корею, матчи за Суперкубок Уефа и Англии, это чересчур большие нагрузки и результаты которых добился Сити за это время заслуживают огромной похвалы.
Ну и конечно нужно отметить отсутствие Де Брюйне, плюс Грилиш ещё полностью не восстановился,
Петелинка хороша на старте.