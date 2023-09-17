У Валиевой «Черная пантера», у Горбачевой «Ход королевы», у Жилиной – Майкл Джексон: вся музыка к произвольным программам фигуристок

Женщины выступили с произвольными программами на контрольных прокатах в Москве.

Ниже – вся музыка к программам фигуристок:

– Kovacs «My Love», «The Devil You Know»

– Игорь Крутой «Одиночество»

– Gaby Moreno «Quizás, Quizás, Quizás», Ann Reynolds & Clave Gringa «Espiritu»

– Te Extraño

– Armand Amar «La Terre vue du ciel», Jichan Park «The Final Game», саундтрек к сериалу «Ход королевы»

Софья Муравьева – Wiked Game, Christian Reindl & Lucie Paradis «Gefion»

Вероника Жилина – Майкл Джексон «Earth Song», «In The Closet», «Dangerous», «Smooth Criminal»

Камила Валиева – Людвиг Йоранссон «Wakanda», Rihanna «Lift Me Up», саундтрек из фильма «Черная пантера»

Аделия Петросян – Леонид Левашкевич «Февраль».