У Валиевой «Черная пантера», у Горбачевой «Ход королевы», у Жилиной – Майкл Джексон: вся музыка к произвольным программам фигуристок
Женщины выступили с произвольными программами на контрольных прокатах в Москве.
Ниже – вся музыка к программам фигуристок:
Майя Хромых – Kovacs «My Love», «The Devil You Know»
Елизавета Туктамышева – Игорь Крутой «Одиночество»
Ксения Синицына – Gaby Moreno «Quizás, Quizás, Quizás», Ann Reynolds & Clave Gringa «Espiritu»
Анастасия Зинина – Te Extraño
Алина Горбачева – Armand Amar «La Terre vue du ciel», Jichan Park «The Final Game», саундтрек к сериалу «Ход королевы»
Софья Муравьева – Wiked Game, Christian Reindl & Lucie Paradis «Gefion»
Вероника Жилина – Майкл Джексон «Earth Song», «In The Closet», «Dangerous», «Smooth Criminal»
Камила Валиева – Людвиг Йоранссон «Wakanda», Rihanna «Lift Me Up», саундтрек из фильма «Черная пантера»
Аделия Петросян – Леонид Левашкевич «Февраль».
Алина Горбачӗва очень понравилась.
Аделия удивила взрослостью в" феврале".
Настя Зинина идӗт в сезон с прекрасной программой.