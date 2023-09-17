У Валиевой «Черная пантера», у Горбачевой «Ход королевы», у Жилиной – Майкл Джексон: вся музыка к произвольным программам фигуристок

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Камила Валиева Майя Хромых Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Фигурное катание

Женщины выступили с произвольными программами на контрольных прокатах в Москве.

Ниже – вся музыка к программам фигуристок:

Майя Хромых – Kovacs «My Love», «The Devil You Know»

Елизавета Туктамышева – Игорь Крутой «Одиночество»

Ксения Синицына – Gaby Moreno «Quizás, Quizás, Quizás», Ann Reynolds & Clave Gringa «Espiritu»

Анастасия Зинина – Te Extraño

Алина Горбачева – Armand Amar «La Terre vue du ciel», Jichan Park «The Final Game», саундтрек к сериалу «Ход королевы»

Софья Муравьева – Wiked Game, Christian Reindl & Lucie Paradis «Gefion»

Вероника Жилина – Майкл Джексон «Earth Song», «In The Closet», «Dangerous», «Smooth Criminal»

Камила Валиева – Людвиг Йоранссон «Wakanda», Rihanna «Lift Me Up», саундтрек из фильма «Черная пантера»

Аделия Петросян – Леонид Левашкевич «Февраль».

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8 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Пантера Камилы — восхищение!
Алина Горбачӗва очень понравилась.
Аделия удивила взрослостью в" феврале".
Настя Зинина идӗт в сезон с прекрасной программой.
+3
0
+3
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Милена Романова
Желаю Плющенко фантазии! Так нагло плагиатить не каждый сможет 🤣
+3
-2
+1
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Anna
Самое смешное, что Валиева после перерыва и в неэстетичном для Рудковской весе форму имеет лучше, чем "эстетичная" Муравьёва)
+1
0
+1
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Александр Шульгин
Одни иностранные композиции что скажет наша федерация фигурного катания
0
0
0
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