Рудковская о Валиевой: «Есть вес для спорта, а есть для жизни. Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании»

Яна Рудковская высказалась на тему внешнего вида фигуристок.

Ранее супруга Евгения Плющенко заявила, что Камиле Валиевой нужно похудеть.

«Посетила вчера прокаты сборной России по фигурному катанию, а свои впечатление от первого дня описала в интервью, которые в принципе даю крайне редко. В итоге, как и ожидалось, мое интервью разлетелось на цитаты. Интернет бурлит.

Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании, извините. И когда ты сидишь и смотришь выступление у девочек, а вокруг все окружающие говорят только об этом, то я не могла с ними не согласиться. Есть вес для спорта, а есть для жизни.

И когда мне говорят, что мне тоже надо похудеть, беру себе этот факт на заметку. И соглашаюсь. Мой вес до 45 лет был 51 кг при росте 168 см. Сейчас мне 48 лет, и мой вес 55.

Я борюсь за уменьшение, но пока он стоит на месте. Я всю жизнь борюсь и спортом, и диетами. Поэтому я точно знаю, что похудеть при желании можно, когда это действительно нужно.

Легко худеть девочкам и девушкам и сохранять фигуру. После 35 метаболизм падает, и оставаться в своем размере 25 лет – это большой труд.

И я знаю точно, что нет ничего невозможного. Об этот не принято говорить вслух, а за спиной я говорить не привыкла.

Есть целый ряд публичных профессий, требующих определенных качеств. В спорте это состояние тела и мышц в том числе. И обсуждение этой темы – это обсуждение не внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии», – написала .