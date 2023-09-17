Рудковская о Валиевой: «Есть вес для спорта, а есть для жизни. Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Камила Валиева Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась на тему внешнего вида фигуристок.

Ранее супруга Евгения Плющенко заявила, что Камиле Валиевой нужно похудеть.

«Посетила вчера прокаты сборной России по фигурному катанию, а свои впечатление от первого дня описала в интервью, которые в принципе даю крайне редко. В итоге, как и ожидалось, мое интервью разлетелось на цитаты. Интернет бурлит.

Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании, извините. И когда ты сидишь и смотришь выступление у девочек, а вокруг все окружающие говорят только об этом, то я не могла с ними не согласиться. Есть вес для спорта, а есть для жизни.

И когда мне говорят, что мне тоже надо похудеть, беру себе этот факт на заметку. И соглашаюсь. Мой вес до 45 лет был 51 кг при росте 168 см. Сейчас мне 48 лет, и мой вес 55.

Я борюсь за уменьшение, но пока он стоит на месте. Я всю жизнь борюсь и спортом, и диетами. Поэтому я точно знаю, что похудеть при желании можно, когда это действительно нужно.

Легко худеть девочкам и девушкам и сохранять фигуру. После 35 метаболизм падает, и оставаться в своем размере 25 лет – это большой труд.

И я знаю точно, что нет ничего невозможного. Об этот не принято говорить вслух, а за спиной я говорить не привыкла.

Есть целый ряд публичных профессий, требующих определенных качеств. В спорте это состояние тела и мышц в том числе. И обсуждение этой темы – это обсуждение не внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии», – написала Рудковская

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119 комментариев

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Iuliia Timofeyeva
Она вообще не в себе. Федерация, вы где? Это бодишейминг! Что происходит вообще?
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Элла Бурс
Тетя Яна, смирись уже что 99% молодых женщин и девушек красивей и сексуальней тебя. И тогда не будешь бегать за каждой чтоб сказать свое мнение))

Камила, детка, она уже там вся желчью изошлась, что такая звезда как ты, никогда не будет участвовать в ее шоу и возить Гномыча в санках;))
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Anna
Это уже настоящий бодишейминг. Может Федерации стоит вмешаться?
+49
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Мэй Касахара
Судя по вчерашним фото с прокатов, Рудковской следовало бы озаботиться собственным внешним видом
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Agura
Стыдно читать подобные откровения взрослой женщины.
Самовосхваление - сквозит в каждом предложении. Особенно неприятно, что одновременно она пытается уколоть, принизить успехи более молодых и талантливых девушек.
Что сказать: значит таково ее окружение, таков ее круг общения, в котором процветает зависть и злоба.
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RusVector
Рецепт фурасемида своей школы пытается прорекламировать что-ли?
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Аризона Койотис
Браво. Злая ведьма из сказки не могла бы выдать спич о принцессе более едко, чем Рудковская о Камиле. Только Рудковская пусть не льстит себе - она точно не ведьма по типу Джоли, а ещё в ней точно не 55 кг
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Lennuci
Лучше б мужа отмыла и побрила, а то вид не соответствует профессии. И не эстетичен за бортиком с жовкой во рту.
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garovatat
Самая цитируемая опять изо всех сил льстит сама себе, ибо больше некому)) ее "интервью" разлетелось не на цитаты, а в пух и прах от гомерического стеба, потому как очередная завистливая глупость исторглась из недр самопровозглашенной всея матери. Не смогла удержать в себе, что было предсказуемо и оч смешно))
Рудковские, смотрите на Валиеву и плачьте! Ками вчера просто поразила, произвела фурор! Все девочки ТШТ удивили. Муру, а уж тем более Жилину не заметили. И так будет всегда. Никогда не будет у вас в руках такого бриллианта, мегаталанта, такой красоты и таких результатов. И молодости тоже уже не будет никогда)) И кстати, возраст далеко не 48, хаха, а вес не 55 😘
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Светлана Менова
То, что я хочу сказать про Рудковскую, запрещено здешними правилами. Но я думаю, что многие меня поняли.
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Вячеслав Пустохин
Когда у собственной академии нет чемпионок - остаётся только обсуждать и критиковать чужих.
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Элла Бурс
Ответ Agura
Стыдно читать подобные откровения взрослой женщины. Самовосхваление - сквозит в каждом предложении. Особенно неприятно, что одновременно она пытается уколоть, принизить успехи более молодых и талантливых девушек. Что сказать: значит таково ее окружение, таков ее круг общения, в котором процветает зависть и злоба.
"Дypa она полная" (с) Великий педагог Ренат Алексеич;))
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Irina29
Ответ Мэй Касахара
Судя по вчерашним фото с прокатов, Рудковской следовало бы озаботиться собственным внешним видом
А зачем фотошоп всё поправит, где надо заузит, подбородок лишний уберёт, отечность лица снимет)) Если сравнить Яну в соцсетях и в жизни, как два разных человека.
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kono_aa@mail.ru
если девушка выполняет полностью свою прыжковую программу, значит, это ее "боевой" вес. У нее отличное красивое женское тело. Кроме Туктика это было единственное женское катание Опять чем-то недовольны. Прекрасно выглядит! А высказывание мадамы просто зашквар
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Мурманчанин37
Фурасемидная академия лучше бы молчала вообще про похудение
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Мира Массарская
ну госпожа ЯР, ну зачем вы позоритесь.
говорить на "белое" - "чёрное" - это совсем несерьезно, даже как-то по-детски звучит.
притом, что Камила - не моя любимая фигуристка, но объективно, вчера на льду не было никого эстетичнее и шикарнее неё.
этот наезд настолько абсурдный и высосанный из пальца, что вызывает улыбку.
надеюсь, у Камилы тоже.
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Люба Люба
Да да, яночка, и ни слова о шикарной программе, платье и красавице Камиле в этой программе)))) С весом разберётся ТШ и сама Камила, вам-то зачем туда лезть со своим жалом, яночка?!))))
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Лия Романова
что за публичный бодишейминг, Рудковская ты не в шоубизе, где вы привыкшие известными субстанциями друг в друга кидаться. Спортсменка со своими тренерами сама разберётся
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Ezhar
да какая разница сколько весит чужая спортсменка? Лучше вытравите из своей хореографии штучки Плющенко и не придется хайпить на других штабах, классные спортсменки же у Плюща, дайте им индивидуальности больше.
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Vendetta4111323
Рудковская чужая на этом празднике жизни.
Вот и плюется желчью.

Мура и Ника потерялись на фоне Камилы,Аделии, Софьи и Майи. Саша сидит зрителем.
А вдруг забудут о ее существовании, вот ужас-то!
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Анна Ше
Яночка, следи за ученицами АП. С Камилой и ее весом и без твоих ценных советов ТШТ разберётся.
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Voronok
Заполошная тетушка никак не успокоится. Для начала отметила свою мегацитируемость, и как редко она дает интервью (шта?), потом ожидаемо продолжила позориться. Яна вся в комплексах, больше всего ее задело обсуждение ее собственной внешности.
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Кот под ногами майора
Лучше расскажи, Яна, как ты с длиной своих ног борешься с помощью инстаграма
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Lennuci
Т е Валиева не "соответсвует" выбранной профессии? За..ните уже этот фонтан.
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Anneta28
А мне Ками понравилась вчера. Был период у нее, когда вес действительно был лишним, но сейчас она выглядит прекрасно, если в этом весе она прыгает, значит он для нее комфортен. А квады пусть скачут допубертатницы.
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