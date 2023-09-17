Рудковская о Валиевой: «Есть вес для спорта, а есть для жизни. Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании»
Яна Рудковская высказалась на тему внешнего вида фигуристок.
Ранее супруга Евгения Плющенко заявила, что Камиле Валиевой нужно похудеть.
«Посетила вчера прокаты сборной России по фигурному катанию, а свои впечатление от первого дня описала в интервью, которые в принципе даю крайне редко. В итоге, как и ожидалось, мое интервью разлетелось на цитаты. Интернет бурлит.
Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании, извините. И когда ты сидишь и смотришь выступление у девочек, а вокруг все окружающие говорят только об этом, то я не могла с ними не согласиться. Есть вес для спорта, а есть для жизни.
И когда мне говорят, что мне тоже надо похудеть, беру себе этот факт на заметку. И соглашаюсь. Мой вес до 45 лет был 51 кг при росте 168 см. Сейчас мне 48 лет, и мой вес 55.
Я борюсь за уменьшение, но пока он стоит на месте. Я всю жизнь борюсь и спортом, и диетами. Поэтому я точно знаю, что похудеть при желании можно, когда это действительно нужно.
Легко худеть девочкам и девушкам и сохранять фигуру. После 35 метаболизм падает, и оставаться в своем размере 25 лет – это большой труд.
И я знаю точно, что нет ничего невозможного. Об этот не принято говорить вслух, а за спиной я говорить не привыкла.
Есть целый ряд публичных профессий, требующих определенных качеств. В спорте это состояние тела и мышц в том числе. И обсуждение этой темы – это обсуждение не внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии», – написала Рудковская.
Камила, детка, она уже там вся желчью изошлась, что такая звезда как ты, никогда не будет участвовать в ее шоу и возить Гномыча в санках;))
Самовосхваление - сквозит в каждом предложении. Особенно неприятно, что одновременно она пытается уколоть, принизить успехи более молодых и талантливых девушек.
Что сказать: значит таково ее окружение, таков ее круг общения, в котором процветает зависть и злоба.
Рудковские, смотрите на Валиеву и плачьте! Ками вчера просто поразила, произвела фурор! Все девочки ТШТ удивили. Муру, а уж тем более Жилину не заметили. И так будет всегда. Никогда не будет у вас в руках такого бриллианта, мегаталанта, такой красоты и таких результатов. И молодости тоже уже не будет никогда)) И кстати, возраст далеко не 48, хаха, а вес не 55 😘
говорить на "белое" - "чёрное" - это совсем несерьезно, даже как-то по-детски звучит.
притом, что Камила - не моя любимая фигуристка, но объективно, вчера на льду не было никого эстетичнее и шикарнее неё.
этот наезд настолько абсурдный и высосанный из пальца, что вызывает улыбку.
надеюсь, у Камилы тоже.
Вот и плюется желчью.
Мура и Ника потерялись на фоне Камилы,Аделии, Софьи и Майи. Саша сидит зрителем.
А вдруг забудут о ее существовании, вот ужас-то!