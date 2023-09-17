Ротенберг о 5-м поражении: «Обращаю внимание на календарь – не было у СКА 4 игр на выезде подряд в прошлом сезоне, у всех было по 3 матча. Впереди еще вылет на Дальний Восток»

Теги Сибирь СКА КХЛ Эмиль Галимов Роман Ротенберг календарь Степан Фальковский Степан Старков Арсений Грицюк Хоккей

Роман Ротенберг высказался о календаре КХЛ на фоне пятого поражения подряд.

СКА проиграл «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– СКА нанес 44 броска. Это колоссальное преимущество над соперником, но всего одна заброшенная шайба. Почему так получилось?

– У нас 97 бросков в сторону ворот и 44 броска в створ. Это говорит о том, что команда имеет энергию, что физические кондиции хорошие. Когда команда столько создает, это говорит о том, что идет правильный процесс. Надо просто забивать.

Знаете, когда побеждает команда, – это ее заслуга, когда команда проигрывает – всегда виноват тренер. Это классика хоккея. Тренеры, конечно, могут выйти на лед и забить, но вообще это игроки должны действовать хладнокровнее. Все через работу.

Мы много тренируемся. У нас впереди длинная дистанция – не смотрим на одну игру. Впереди еще вылет на Дальний Восток. У нас очень тяжелый сентябрь.

То, что касается календаря, по сравнению с прошлым сезоном хотел бы обратить внимание – у нас раньше не было четырех игр подряд на выезде. Это вносит большие коррективы в график команд.

Всех команд – не только СКА. Такой долгий выезд – это очень тяжело. В прошлом сезоне было только три игры подряд на выезде у всех команд. С точки зрения игроков – это правильный подход. Не знаю, почему поменяли. С нами никто не советовался. Но раз так решили – хорошо. У всех одинаковый календарь.

У нас тяжелый сентябрь, мы это понимали изначально. Собрали команду позже с учетом прошлого сезона, чтобы ребята выходили на пик в правильный момент. Мы понимаем причины – еще не сыгрались вместе.

Тот же Арсений Грицюк провел всего третью игру за СКА из-за травмы, полученной вне хоккея. И есть много других ребят, которые только вошли.

Фальковский даже с учетом предсезонки сыграл только второй матч. Еще ждем ребят – у нас Старков скоро будет готов, Эмиль Галимов восстановился после травмы.

В оптимальном составе не играли еще ни разу. Мы готовимся к следующей игре, видим, что кондиции возвращаются. У нас появились кураж и энергия. У ребят горят глаза – они здорово играли. Конечно, нам надо доработать потренировать реализацию.

Я приводил пример – в пятой игре серии с ЦСКА мы за первый период создали 20 голевых моментов, а соперник — четыре. Счет – 2:2. Нам надо более усердно работать над реализацией – реализовывать большинство и не удаляться.

Недопустимо удаляться, когда играем в большинстве. Будем разбирать все эти моменты и вернемся сильнее в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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76 комментариев

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Розе Ротенбергино
Нужно внести в календарь, что все матчи СКА будут проводиться у них дома.
+55
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ретроградный меркурий
Можно вечно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течёт вода и как обтекает гениальный тренер Йозе Марино
+40
-1
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jqzn88xn6n
Да это мы уже поняли, а сколько надо игр еще проиграть, чтобы хоть вероятность была 0,01% твоего увольнения? Жалко болельщиков Питера.
+43
-4
+39
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Витольд Бубеный
Ответ jqzn88xn6n
Да это мы уже поняли, а сколько надо игр еще проиграть, чтобы хоть вероятность была 0,01% твоего увольнения? Жалко болельщиков Питера.
Не жалко
+40
-7
+33
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Руслан Платонов
И этот человек должен был быть руководителем штаба национальной сборной России по хоккею, включая аналитический и статистический отделы на Олимпиаде. Это просто какой-то позор.
+27
0
+27
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Aleksey001
Я хоккеем интересуюсь на уровне "сколько осталось Овечкину до рекорда", а КХЛ смотреть начинаю с полуфинала Кубка Гагарина , если там играет Ак Барс. Но теперь я захожу на хоккейную ветку каждый раз, когда проигрывает СКА, и только по одной причине - почитать речь Йозе и ваши комментарии к ней 🙂
Так что Роме респект, прививает людям интерес к лиге :)))
+24
0
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DosSantosAveiro
Рома, вставай, ты обосрался!
+19
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йозе марино
Разблокирована новая отмазка "смена часового пояса, акклиматизация"
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Mystic Stylezzz
Ответ DosSantosAveiro
Рома, вставай, ты обосрался!
а он и не спал)
+15
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topsatan
Да не надо чтоб его уволили, наоборот дайте покайфофать всем болелам, кроме Питера)
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lezhik
Ответ Розе Ротенбергино
Нужно внести в календарь, что все матчи СКА будут проводиться у них дома.
Можно даже не проводить, а автоматом ставить СКА в финал. А в свободное время они будут катать суперсерии с белорусами.
+12
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Beast
он должен возглавить зенит
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Dayti
Ответ Витольд Бубеный
Не жалко
я был болельщиком СКА с детства, пока ротен в клубе, то наплевать и те кто ещё за ротенбергский СКА болеет - сами виноваты, поэтому ни фига не жалко
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Mystic Stylezzz
Ну бредит же этот гений, поголовно все команды летают на выезд на 4 матча и более, и не первый год
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Mikhail Kennedy
Он намекает , что еще на дальнем востоке они все проиграют, но это другое! Это календарь, вы не понимаете! 🤡
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Web_kz
И опять же почувствуйте разницу. Ларионов сделал так, что "Торпедо" симпатизируют практически все, независимо от клубных пристрастий. Йозе же добился того, что СКА повсеместно, ну кроме Питера, естественно, вызывает только антипатию.
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Федя Букин
А после гостевых игр ещё и дома играть...
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Oleg Olegov
У него все интервью, все действия, все фразы, все адресовано не болельщикам, не хоккейному сообществу, а папе и дяде Леше Миллеру, чтобы они увидели, что рома старается, рома молодец, просто вокруг все плохие. Чтобы рому не трогали и он дальше мог играть в профессионала.
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Айвенго
Ответ Розе Ротенбергино
Нужно внести в календарь, что все матчи СКА будут проводиться у них дома.
И соперник играл без коньков!
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Tyt
Рома, а ты выйди покажи как забивать , если профессионалы не могут, этого нам только не хватало
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amadeus_amadeus
Скучно, Роман Борисыч
Где новые отмазки?? Например, «вратарь соперника вышел на лед перед третьим периодом на минуту позже нашего вратаря. На минуту больше отдохнул. В хоккее это много значит»
+2
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дурной сходненский гребист
Геннадий Сергеич Орлов, ну скажите что нибудь новенького про этого великого тренера ыыы
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Открыл календарь регулярки прошлого года, начал с конца. Не пришлось даже 10 матчей посмотреть, чтоб увидеть, что Ротенберг врет.

07.02. ММГ - СКА
09.02 Автомобилист - СКА
11.02 Авангард - СКА
13.02 Барыс - СКА
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lezhik
Ответ Beast
он должен возглавить зенит
А потом сразу в президенты, когда ВВП уйдет в мир иной.
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Shil66
Почему бы репортёрам не копнуть глубже, и не спросить гения, как он собирается улучшать реализацию, налаживать большинство? За счёт чего именно, за счёт каких упражнений? Понятно, что он ничего вразумительного ответить не сможет, но может хоть луч самокритики забрезжит. Блаженный...
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