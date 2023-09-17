Ротенберг о 5-м поражении: «Обращаю внимание на календарь – не было у СКА 4 игр на выезде подряд в прошлом сезоне, у всех было по 3 матча. Впереди еще вылет на Дальний Восток»
Роман Ротенберг высказался о календаре КХЛ на фоне пятого поражения подряд.
СКА проиграл «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– СКА нанес 44 броска. Это колоссальное преимущество над соперником, но всего одна заброшенная шайба. Почему так получилось?
– У нас 97 бросков в сторону ворот и 44 броска в створ. Это говорит о том, что команда имеет энергию, что физические кондиции хорошие. Когда команда столько создает, это говорит о том, что идет правильный процесс. Надо просто забивать.
Знаете, когда побеждает команда, – это ее заслуга, когда команда проигрывает – всегда виноват тренер. Это классика хоккея. Тренеры, конечно, могут выйти на лед и забить, но вообще это игроки должны действовать хладнокровнее. Все через работу.
Мы много тренируемся. У нас впереди длинная дистанция – не смотрим на одну игру. Впереди еще вылет на Дальний Восток. У нас очень тяжелый сентябрь.
То, что касается календаря, по сравнению с прошлым сезоном хотел бы обратить внимание – у нас раньше не было четырех игр подряд на выезде. Это вносит большие коррективы в график команд.
Всех команд – не только СКА. Такой долгий выезд – это очень тяжело. В прошлом сезоне было только три игры подряд на выезде у всех команд. С точки зрения игроков – это правильный подход. Не знаю, почему поменяли. С нами никто не советовался. Но раз так решили – хорошо. У всех одинаковый календарь.
У нас тяжелый сентябрь, мы это понимали изначально. Собрали команду позже с учетом прошлого сезона, чтобы ребята выходили на пик в правильный момент. Мы понимаем причины – еще не сыгрались вместе.
Тот же Арсений Грицюк провел всего третью игру за СКА из-за травмы, полученной вне хоккея. И есть много других ребят, которые только вошли.
Фальковский даже с учетом предсезонки сыграл только второй матч. Еще ждем ребят – у нас Старков скоро будет готов, Эмиль Галимов восстановился после травмы.
В оптимальном составе не играли еще ни разу. Мы готовимся к следующей игре, видим, что кондиции возвращаются. У нас появились кураж и энергия. У ребят горят глаза – они здорово играли. Конечно, нам надо доработать потренировать реализацию.
Я приводил пример – в пятой игре серии с ЦСКА мы за первый период создали 20 голевых моментов, а соперник — четыре. Счет – 2:2. Нам надо более усердно работать над реализацией – реализовывать большинство и не удаляться.
Недопустимо удаляться, когда играем в большинстве. Будем разбирать все эти моменты и вернемся сильнее в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Так что Роме респект, прививает людям интерес к лиге :)))
Где новые отмазки?? Например, «вратарь соперника вышел на лед перед третьим периодом на минуту позже нашего вратаря. На минуту больше отдохнул. В хоккее это много значит»
07.02. ММГ - СКА
09.02 Автомобилист - СКА
11.02 Авангард - СКА
13.02 Барыс - СКА