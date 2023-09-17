Руководители ФФКР о ситуации с Гуменником и запретом Rammstein: «Не занимайтесь ерундой, никакого события»

В руководстве ФФКР назвали ерундой ситуацию с Петром Гуменником и Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Гуменнику была поставлена короткая программа под песню Sonne. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и программа позже была заменена.

«Без комментариев. Не занимайтесь ерундой!» – ответил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Также ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.

«Прекращайте! Важное событие? Никакого события!» – сказал он.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?