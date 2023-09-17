Руководители ФФКР о ситуации с Гуменником и запретом Rammstein: «Не занимайтесь ерундой, никакого события»
В руководстве ФФКР назвали ерундой ситуацию с Петром Гуменником и Rammstein.
К сезону-2023/24 фигуристу Гуменнику была поставлена короткая программа под песню Sonne. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и программа позже была заменена.
«Без комментариев. Не занимайтесь ерундой!» – ответил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Также ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.
«Прекращайте! Важное событие? Никакого события!» – сказал он.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
при России. Копию направить в прокуратуру и министру спорта РФ. А то совсем уже завыслуживались
Нафига вообще в федерации такие дяди сидят?
Неправа была, похоже приспособленец, карьерист, держит нос по ветру.
От кого запрет, был ли запрет, что вообще происходит?
Чувствую себя Коганом, который вечно ничего не знает.
Бывает, конечно, что фигуристам проги перед сезоном меняют, но здесь с трудом можно понять, кто вообще запретил Петру катать.
Дайнеко всё сваливает на какое-то письмо в Минспорт и Москвину, которая это письмо ей показала.
Матвей Ветлугин (ссылаясь на Петра) говорит, что программа нравилась и федре, и судьям, и 1ТВ, а дело всё в каком-то "ущемившемся" депутате.
Сам Пётр вообще говорит, что пока не знает, кто запретил ему катать (но надеется, что сможет в будущем всё-таки откатать то, над чем работал).
Кто-то явно слегка запутался в показаниях, и было бы неплохо со стороны федры пояснить по фактам, как было дело. Если они вообще в курсе. Им же вроде как нравилась программа)