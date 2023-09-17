Руководители ФФКР о ситуации с Гуменником и запретом Rammstein: «Не занимайтесь ерундой, никакого события»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР мужское катание Александр Коган Петр Гуменник Фигурное катание

В руководстве ФФКР назвали ерундой ситуацию с Петром Гуменником и Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Гуменнику была поставлена короткая программа под песню Sonne. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и программа позже была заменена.

«Без комментариев. Не занимайтесь ерундой!» – ответил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Также ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.

«Прекращайте! Важное событие? Никакого события!» – сказал он.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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77 комментариев

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Здравый@смысл@
Исходя из комментариев Когана и Сихарулидзе, предлагаю Веронике Дайнеко направить официальный запрос в ФФККР с просьбой разъяснить, вправе ли Петр Гуменник исполнять короткую программу под музыку Раммштайн на этапах гран-
при России. Копию направить в прокуратуру и министру спорта РФ. А то совсем уже завыслуживались
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versa
Как грубо! Этика на нуле. Но замять уже не получится.
+55
-6
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Лучшее_враг_хорошего
Спортсмена лишили программы за два-три дня до официальных ОП, а у них это - «ерунда» и «ничего не случилось».
Нафига вообще в федерации такие дяди сидят?
+46
-6
+40
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76er
Расходитесь, здесь не на что смотреть! (с)
+29
-2
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Здравый@смысл@
Ответ tanya_1111
Я не совсем поняла, что он назвал ерундой?
А ерундой он назвал неудобные для себя вопросы
+24
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Pema
Да подумаешь,ерунда какая, парню от программы пришлось отказаться накануне прокатов, четыре месяца,как выяснилось,зря накатывал.(
+22
-1
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Skyolker
Как у нас все-таки любят обесценивать чужое время и труд...
+23
-3
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Olga.t
А я радовалась, что Сихарулидзе в Федерации будет работать. Думала, что расшевелит это замшелое болото стариковское.
Неправа была, похоже приспособленец, карьерист, держит нос по ветру.
+22
-3
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Анастасия Лукьянова
Антон, а мы ведь на что-то рассчитывали. Ну, наши ожидания — наши проблемы, да, понимаем.
+21
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tanya_1111
Я не совсем поняла, что он назвал ерундой?
+17
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Вячеслав Пустохин
Какой стыд. В следующем сезоне их спортсменам запретят кататься под иностранный вокал, а они так и будут делать вид, что ничего не происходит?
+23
-8
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Лия Романова
«ерунда, никакого события» - действительно, 4 месяца работы над программой, труд фигуриста, тренера, постановщика, костюмера слит в трубу. Делов то. У руководства ффкр фаберже совсем отсутствуют
+16
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Grads
Ничего себе ерунда, человек несколько месяцев готовил программу и все коту под хвост.
+15
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Mariaku
Так дали бы тогда выступить под Sonne Rammstein! Не вмешивались бы в творческий процесс Пети и команды!
+13
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tanya_1111
Загитова и то яснее Когана изъясняется.
+13
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Мария Тихонова
Это как понимать, вернут поставленную прогу или всё-таки весь труд в мусорку, а этим "никакого события"?
+10
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Светлана Гаврилова
Как всегда ни слова по делу…
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Здравый@смысл@
Ответ Juulia
Главное чтобы на оценках это не отразилось в сезоне
Волков бояться - в лес не ходить .
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Триксель+5
Ответ Olga.t
А я радовалась, что Сихарулидзе в Федерации будет работать. Думала, что расшевелит это замшелое болото стариковское. Неправа была, похоже приспособленец, карьерист, держит нос по ветру.
И я на него надеялась. А повел себя как типичный креслопротиратель.
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tRIFF
Надеюсь, наши дети будут умнее, чем мы)
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Orange carrot
Ничего не поняла вообще.
От кого запрет, был ли запрет, что вообще происходит?
Чувствую себя Коганом, который вечно ничего не знает.
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Alina Kernes
Ответ Olga.t
А я радовалась, что Сихарулидзе в Федерации будет работать. Думала, что расшевелит это замшелое болото стариковское. Неправа была, похоже приспособленец, карьерист, держит нос по ветру.
А он уже того - морфировал. Он же ещё и в Думе позаседать успел вроде. Такое даром не проходит))
+8
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UserFreud
Так уж и никакого события?)
Бывает, конечно, что фигуристам проги перед сезоном меняют, но здесь с трудом можно понять, кто вообще запретил Петру катать.
Дайнеко всё сваливает на какое-то письмо в Минспорт и Москвину, которая это письмо ей показала.
Матвей Ветлугин (ссылаясь на Петра) говорит, что программа нравилась и федре, и судьям, и 1ТВ, а дело всё в каком-то "ущемившемся" депутате.
Сам Пётр вообще говорит, что пока не знает, кто запретил ему катать (но надеется, что сможет в будущем всё-таки откатать то, над чем работал).
Кто-то явно слегка запутался в показаниях, и было бы неплохо со стороны федры пояснить по фактам, как было дело. Если они вообще в курсе. Им же вроде как нравилась программа)
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Оз
Сихарулидзе вроде молодой, а рассуждает, как эти пенсионеры. Да, Антон такой же как и эти старцы из Федры. Печально.
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Natalia Medvedeva
Ответ tanya_1111
Я не совсем поняла, что он назвал ерундой?
То, что все так взбеленились из-за КП Пети.
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