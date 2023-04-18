«Динамо» – это славные победы и большие достижения. Это единственный клуб в стране, воспитавший обладателя «Золотого мяча». Гордимся каждым, кто поддерживает наш клуб». Бело-голубые о столетии
«Динамо» опубликовало заявление в связи со столетием клуба .
«Футбольному клубу «Динамо» – 100 лет!
Сегодня очень важный и большой день для всех нас – ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, был основан футбольный клуб «Динамо» Москва!
«Динамо» – это история славных побед и больших достижений, включающих в себя 11 чемпионских трофеев и 7 национальных кубков. Наш клуб олицетворяет отечественный футбол, о силе которого мир узнал после легендарного британского турне бело-голубых.
«Динамо» – это единственный клуб в стране, который воспитал обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович Яшин до сих пор остается эталоном первоклассного голкипера и признается лучшим вратарем мира всех времен.
«Динамо» – это огромное количество легендарных футболистов и тренеров, чемпионов Европы и олимпийских чемпионов, чьи имена знает вся страна. И мы уверены, что их число будет только расти благодаря работе академии бело-голубых, которая по праву считается одной из лучших в стране.
«Динамо» – это современный стадион в центре Москвы, который был, есть и будет домом для наших болельщиков. Мы гордимся каждым, кто искренне поддерживает наш клуб и является его опорой!
С юбилеем, родное «Динамо»! Одна жизнь – одна команда!» – говорится в заявлении клуба.
- дедушка, ну сколько можно я же болею за другую команду..
- внучок я помню, но сегодня я очень хочу тебе рассказать про наше великое прошлое..
В комнате был сумрак, тяжёлые шторы не пропускали солнечный свет. Все окна были наглухо закрыты. Внук не любил ходить сюда в гости, потому что после этого визита, вещи пропитывались запахом нафталина, который очень долго не выветривался.
Я вам просто напомню, что ровно то же самое говорили про Тимощука, Аршавина, Зырянова, Шировока, Халка, Витселя, Гарая, Данни. А они все когда то уходили. Но команда продолжала быть лидером чемпионата.
Абсолютно глупо искать в команде и дубле прямо сейчас равноценную замену Барриосу или Малкому. Если бы он был, это человек играл бы.
Но это совершенно не отменяет того факта, что его летом найдут при необходимости.