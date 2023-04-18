«Динамо» – это славные победы и большие достижения. Это единственный клуб в стране, воспитавший обладателя «Золотого мяча». Гордимся каждым, кто поддерживает наш клуб». Бело-голубые о столетии

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Футбол

«Динамо» опубликовало заявление в связи со столетием клуба .

«Футбольному клубу «Динамо» – 100 лет!

Сегодня очень важный и большой день для всех нас – ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, был основан футбольный клуб «Динамо» Москва!

«Динамо» – это история славных побед и больших достижений, включающих в себя 11 чемпионских трофеев и 7 национальных кубков. Наш клуб олицетворяет отечественный футбол, о силе которого мир узнал после легендарного британского турне бело-голубых.

«Динамо» – это единственный клуб в стране, который воспитал обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович Яшин до сих пор остается эталоном первоклассного голкипера и признается лучшим вратарем мира всех времен.

«Динамо» – это огромное количество легендарных футболистов и тренеров, чемпионов Европы и олимпийских чемпионов, чьи имена знает вся страна. И мы уверены, что их число будет только расти благодаря работе академии бело-голубых, которая по праву считается одной из лучших в стране.

«Динамо» – это современный стадион в центре Москвы, который был, есть и будет домом для наших болельщиков. Мы гордимся каждым, кто искренне поддерживает наш клуб и является его опорой!

С юбилеем, родное «Динамо»! Одна жизнь – одна команда!» – говорится в заявлении клуба. 

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr.Gebbelsss
а еще это первый (и пока единственный клуб РПЛ) в основе которого вышло 11 легионеров)
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Tigo_Volchara93
А сколько великое Динамо выиграло трофеев ?
Трофеев много, но все выиграны ну оооочень давно
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
С юбилеем, "Динамо"🎉🎉🎉
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Я прям представил как 70-ти летний дедушка достал старый фотоальбом, сдул с него пыль и начал показывать внучку, какой он был в молодости огого.
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Поздравления динамикам, очень много классных спортсменов дало это общество стране!!!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Поздравляю Динамовцы вас.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
За Яшина респект! Лучший!
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
Поздравляю болельщиков Динамо и собственно сам клуб! Желаю вам счастья, здоровья, процветания и мира братья! Живите дружно, ребята!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Динамики, с праздником!
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михайло Данилов
Всех со столетием! 11 кратный чемпион страны, 7 национальных кубков, единственный золотой мяч полученный вратарем в истории футбола, великим Львом Ивановичем Яшиным, который на протяжении всей своей карьеры был предан одному единственному клубу. Как говорится "Одна жизнь - одна команда!"
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Tigo_Volchara93
Например, когда давно ?
Последнее чемпионство в 1976
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Панарин
С днем рождения, динамовцы! Как болельщик другой команды, желаю вашей быть сильной, чтобы матчи были ярче!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женька Овомоела
«Динамо это история…» на этом можно было и закончить)
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Нашим клубам потихоньку исполняется один за одним по 100 лет,лучше бы позитивное что то в этом нашли,патриотизм и т.д,У нас был,есть и будет в стране футбол,какого бы он уровня не был,и это должно радовать.Хватит ругаться,оскорблять друг друга,выяснять что то на ветке.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Spartakus1984
Тебе показывал,прадед,дед?
Неа, мои деды меня таким не мучали. Может быть у них и альбомов таких не было.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Curry30
Пердивнамо
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
сыграю в фифе за динамо,как раз пивко пью
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hfgryje
Динамо большая часть моей жизни. Всех с юбилеем!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ответ schwein
Я прям представил как 70-ти летний дедушка достал старый фотоальбом, сдул с него пыль и начал показывать внучку, какой он был в молодости огого.
.. Он подошёл к столу, обитому зелёным сукном, открыл засаленную папку с пожелтевшими газетными вырезками советского спорта, достал початую бутылку наливки и блюдце с заветренными бутербродами.

- дедушка, ну сколько можно я же болею за другую команду..
- внучок я помню, но сегодня я очень хочу тебе рассказать про наше великое прошлое..

В комнате был сумрак, тяжёлые шторы не пропускали солнечный свет. Все окна были наглухо закрыты. Внук не любил ходить сюда в гости, потому что после этого визита, вещи пропитывались запахом нафталина, который очень долго не выветривался.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
С Днем Рождения, Динамо! Развивайтесь, растите, составляйте конкуренцию соперникам!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Spartakus1984
Ну мог бы в праздничный день для них,ты и промолчать,а завтра к примеру написать ,что думаешь.Откуда столько ненависти у людей
Был такой школьник. Виталием звали. С фамилией, которую не пропускает фильтр спортса.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Spartakus1984
Что даёт академия зенитусегодня?причем тут 8 игроков на 2 клуба.Ты не переживаешь за уход Латиносов?ну давай представим,уходят эти 5 человек и кого на их места зенит поставить может вот прям сейчас?)))
А что, у нас трансферный рынок закрылся и никого нельзя купить?
Я вам просто напомню, что ровно то же самое говорили про Тимощука, Аршавина, Зырянова, Шировока, Халка, Витселя, Гарая, Данни. А они все когда то уходили. Но команда продолжала быть лидером чемпионата.
Абсолютно глупо искать в команде и дубле прямо сейчас равноценную замену Барриосу или Малкому. Если бы он был, это человек играл бы.
Но это совершенно не отменяет того факта, что его летом найдут при необходимости.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Никто не выбирает как играть в 100 лет или в 50 лет.Пр чем тут игра,и день рождения клуба?От тебя яд исходит,тогда когда это не нужно,остановись иначе все вернётся бумерангом
Так он вам и возвращается за ваш яд и хамство.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ayub Gayturkaev
Та страна не только Яшина воспитала, там и у двух других ещё золотой мяч был)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Посмотрим что будет дальше с Бразильцами зенита,и тогда задумаются о своих,но поздно будет
Ты же только что ратовал за то что в праздник надо быть добрее и прочее,а сам из за ненависти пишешь название клуба с маленькой буквы😁
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий