Кучеров набрал 1+2 (пас на победный гол) в матче с «Торонто», став 3-й звездой

набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (7:3, 1-0) и был признан третьей звездой.

Форвард « » отличился в игре первого раунда Кубка Стэнли.

На 35-й минуте россиянин ассистировал Брэйдену Пойнту, забившему победный гол.

За 20:00 (7:53 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «0».