Кучеров набрал 1+2 (пас на победный гол) в матче с «Торонто», став 3-й звездой

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (7:3, 1-0) и был признан третьей звездой.

Форвард «Тампы» отличился в игре первого раунда Кубка Стэнли.

На 35-й минуте россиянин ассистировал Брэйдену Пойнту, забившему победный гол.

За 20:00 (7:53 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «0».

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Suomi1981
Лидеры по очкам в ПО среди RW:

1. Яри Курри - 233
2. Гленн Андерсон - 214
3. Яромир Ягр - 201
4. Бретт Халл - 190
5. Майк Босси - 160
6. Горди Хоу - 160
7. Клод Лемье - 158
8. НИКИТА КУЧЕРОВ - 157

Рекорд по очкам в ПП среди RW:
Босси - 76, Куч - 67

Рекорд по передачам среди RW:
Курри - 127, Куч - 104

Два рекорда НХЛ в ближайшие сезоны перейдут к нашему соотечественнику...
+57
0
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papostotopulos
Батя начал плей-офф!
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Bragin
Кучеров обошёл сегодня Адама Оутса и вышел на 27-е место среди кубковых бомбардиров НХЛ.
...
19. М.Лемье 172
20. П.Форсберг 171
21. Потвен 165
22. Босси 160
23. Хоу 160
24. Б.Смит 160
25. Макиннис 160
26. К.Лемье 158
27. Кучеров 157
28. Оутс 156
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvint(ksk)
Кучеров > Макдэвид в ПО.
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Евгений Ермаков
А есть среди вообще всех?
Нет, такой статистики не ведется, только среди RW
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фтемноте
Ничего особенного. Обычный день для Никитоса в ПО, три набранных балла)
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фокс&#8772;
Бесспорно лучший игрок мира последних 5 лет в плей-оф кубка!
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Поляков
Ответ rent56
что такое RW ?
Райт Вингер
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akrets
Ответ Deathspell Omega
Нет, такой статистики не ведется, только среди RW
Это по-настоящему смешно)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sportnsk
Ответ papostotopulos
Батя начал плей-офф!
Так же уверенно и визуально даже лениво, но это только визуально! Сколько каждое мгновение в голове у Никиты просчитывается вариантов и ходов наперед, что ни один современный компьютер не справится. :)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clarkson
Ответ Эскалация добра
Сколько там конн смайтов у лучшего игрока?)
Это проблема не Кучерова, а тех дядь, которые дважды не проголосовали за лучшего бомбардира плей-офф)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bulat89
Кучеров по-настоящему включается лишь в плей-офф).
Красавчик!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Опять из офиса. Пора считать, сколько он оттуда забросил.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
Сергачёв с Сирелли украли у Никиты победную шайбу(
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bulat89
Ответ Alexander Bragin
Кучеров обошёл сегодня Адама Оутса и вышел на 27-е место среди кубковых бомбардиров НХЛ. ... 19. М.Лемье 172 20. П.Форсберг 171 21. Потвен 165 22. Босси 160 23. Хоу 160 24. Б.Смит 160 25. Макиннис 160 26. К.Лемье 158 27. Кучеров 157 28. Оутс 156
Уже в этом году самого Марио Лемье может перегнать!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iluvatar
Ответ rent56
что такое RW ?
Правый крайний нападающий
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Хасиятуллин
Молодец Кучеров 👍 так держать 💪💪💪 Кучеров уже в этом плей-офф может набрать больше 170 очков ☝️
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поговорим о разном
Молодец Никита и вся команда! Всё основное впереди. Но всё равно приятно начать с победы. Ребята хорошую работу сделали сегодня. А Никите поздравления со Звездой! Заслуженно. Рада очень за такое начало серии.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clarkson
Ответ Эскалация добра
Коннисмайт это приз не за найбольшее кол-во очков.У Кучерова не было доминирующего вклада в чашках Тампы,поэтому вполне обоснованно не получил ни одного смайта.
Ну вклада в чашки у него было не меньше чем у Кросби в 16-м и 17 -м (особенно в 16-м). И ещё в такой же ситуации не дали Смайт Кузе, по случаю чего у многих хейтеров Овечкина горит до сих пор)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Ермаков
Ответ Suomi1981
Лидеры по очкам в ПО среди RW: 1. Яри Курри - 233 2. Гленн Андерсон - 214 3. Яромир Ягр - 201 4. Бретт Халл - 190 5. Майк Босси - 160 6. Горди Хоу - 160 7. Клод Лемье - 158 8. НИКИТА КУЧЕРОВ - 157 Рекорд по очкам в ПП среди RW: Босси - 76, Куч - 67 Рекорд по передачам среди RW: Курри - 127, Куч - 104 Два рекорда НХЛ в ближайшие сезоны перейдут к нашему соотечественнику...
А есть среди вообще всех?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rent56
Ответ Suomi1981
Лидеры по очкам в ПО среди RW: 1. Яри Курри - 233 2. Гленн Андерсон - 214 3. Яромир Ягр - 201 4. Бретт Халл - 190 5. Майк Босси - 160 6. Горди Хоу - 160 7. Клод Лемье - 158 8. НИКИТА КУЧЕРОВ - 157 Рекорд по очкам в ПП среди RW: Босси - 76, Куч - 67 Рекорд по передачам среди RW: Курри - 127, Куч - 104 Два рекорда НХЛ в ближайшие сезоны перейдут к нашему соотечественнику...
что такое RW ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_dominator_
Куч крут, но не понял, чем там Самсонов занимался во время голов Поинта)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Эскалация добра
Коннисмайт это приз не за найбольшее кол-во очков.У Кучерова не было доминирующего вклада в чашках Тампы,поэтому вполне обоснованно не получил ни одного смайта.
ну-ну) некоторым дают коня за 19 очков и -2,а некоторым не дают за 34очка и +15.
Если бы Куч был распиарен как Кросби и Овечкин то у него уже было бы 2 коня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Эскалация добра
В том то дело,что он чересчур распиарен.Мессье был гораздо менее популчрнее Грецтки ,но ему это не помешало выйграть коня играя в одной команде с великим.
причём тут Месье и Гретцки?
мы даже их матчи не видели чтобы судить кому нужно было давать коня а кому нет.
Насчёт пиара,получил бы другой игрок коня с 19очками и полезностью -2 если бы его фамилия была не Кросби?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эскалация добра
Ответ Фанат спорта01
причём тут Месье и Гретцки? мы даже их матчи не видели чтобы судить кому нужно было давать коня а кому нет. Насчёт пиара,получил бы другой игрок коня с 19очками и полезностью -2 если бы его фамилия была не Кросби?
Кросби набрал всего лишь на 3 или 4 очка меньше лучшего бомбардира Кессела,выходя при этом против лучших сил противника в связке с Шири и Генцелем поднятыми из фарма по ходу сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий