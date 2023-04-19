Кучеров набрал 1+2 (пас на победный гол) в матче с «Торонто», став 3-й звездой
Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (7:3, 1-0) и был признан третьей звездой.
Форвард «Тампы» отличился в игре первого раунда Кубка Стэнли.
На 35-й минуте россиянин ассистировал Брэйдену Пойнту, забившему победный гол.
За 20:00 (7:53 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «0».
1. Яри Курри - 233
2. Гленн Андерсон - 214
3. Яромир Ягр - 201
4. Бретт Халл - 190
5. Майк Босси - 160
6. Горди Хоу - 160
7. Клод Лемье - 158
8. НИКИТА КУЧЕРОВ - 157
Рекорд по очкам в ПП среди RW:
Босси - 76, Куч - 67
Рекорд по передачам среди RW:
Курри - 127, Куч - 104
Два рекорда НХЛ в ближайшие сезоны перейдут к нашему соотечественнику...
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19. М.Лемье 172
20. П.Форсберг 171
21. Потвен 165
22. Босси 160
23. Хоу 160
24. Б.Смит 160
25. Макиннис 160
26. К.Лемье 158
27. Кучеров 157
28. Оутс 156
Красавчик!
Если бы Куч был распиарен как Кросби и Овечкин то у него уже было бы 2 коня.
мы даже их матчи не видели чтобы судить кому нужно было давать коня а кому нет.
Насчёт пиара,получил бы другой игрок коня с 19очками и полезностью -2 если бы его фамилия была не Кросби?