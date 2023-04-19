Роналду локтем зажал шею игроку «Аль-Хилаля» и повалил его на землю. Криштиану получил желтую

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Майкл Оливер Густаво Куэльяр Футбол

Криштиану Роналду грубо сфолил в лиге Саудовской Аравии, схватив соперника за шею.

На 57-й минуте матча «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» (2:0) португальский форвард прыгнул на Густаво Куэльяра, зажал ему шею локтем и повалил на землю, не дав добраться до мяча.

За это нарушение Роналду получил желтую карточку от арбитра Майкла Оливера.

Фото: twitter.com/ESPNFC

Роналду не забивает два матча подряд – «Аль-Наср» набрал 1 очко. У Криштиану было 7 голов за 4 игры ранее

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83 комментария

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Нос даши конурбаевой
А, что там делает Майкл Оливер?
+147
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Евгений Лифшиц
Майкл Оливер судит саудовскую лигу??? вааааат
+91
0
+91
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Барсик Юрана
По хорошему это дисквалификация на 10-12 матчей, но о чем мы говорим если на каждый матч с Аль-насром докидывают по экстра-тайму... главный шейх купил лигу для Кринжа
+58
-19
+39
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Roundabout
Ответ Игорь Климов
За этот некрасивый поступок судья обязан был показать этому Португальцу7 красную карточку, а после матча должны были дать дисквалификацию на несколько матчей.
Поступок, может, и некрасивый, зато Криштиану красивый!
+28
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+27
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2vdhrvmmzf
Кому ЧМ и ЗМ, а кому зажатое горло игрока Аль Хилаля
+30
-3
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Universal1000
Ответ Человек1991
Роналду один из самых грязных игроков в истории , более 1000 симуляций , и 150 вот таких специальных и исподтишка ударов, захватов. У него должно было быть 250 красных карточек , но их всего 5-7.
Я насчитал 941 симуляцию и примерно 174 грязных действий исподтишка.
С 2004-ого года заслужил порядка 217 красных карточек.

Но и твоим данным доверяю. Я мог что-то забыть, он слишком уж много дерьма творил.
+26
-1
+25
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Игорь Климов
За этот некрасивый поступок судья обязан был показать этому Португальцу7 красную карточку, а после матча должны были дать дисквалификацию на несколько матчей.
+29
-5
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Руслан Узденов
Это покушение на убийство.
+23
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Roundabout
Ответ Roundabout
Поступок, может, и некрасивый, зато Криштиану красивый!
Криш специально не делает красивых поступков на поле, потому что красивым может быть только он
+20
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Евгений Лифшиц
Майкл Оливер судит саудовскую лигу??? вааааат
Аппетитная подстраховка для клубничного😏
+20
-4
+16
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Человек1991
Роналду один из самых грязных игроков в истории , более 1000 симуляций , и 150 вот таких специальных и исподтишка ударов, захватов. У него должно было быть 250 красных карточек , но их всего 5-7.
+21
-7
+14
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GerbertS
а разве по контракту Криш там сам карточки не раздает?
+12
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Алексий Бяконт
Ответ Барсик Юрана
По хорошему это дисквалификация на 10-12 матчей, но о чем мы говорим если на каждый матч с Аль-насром докидывают по экстра-тайму... главный шейх купил лигу для Кринжа
И воротчики пропускают под рукой, и делают вид что не видели мяча...
+16
-4
+12
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Oleg
Ответ Aleksandr Dubovik
Главное что бы меся помнил что КР7 его хозяин😎
Это когда в финале ЛЧ 2009 его отправил домой или в 1/2 ЛЧ 2011?
+10
-2
+8
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GuruFutbola
Походу в арабских банях научился со своими хозяевами)
+15
-7
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Oleg
Ответ 2vdhrvmmzf
Кому ЧМ и ЗМ, а кому зажатое горло игрока Аль Хилаля
Так он психовал не без причины.
Стадион скандировал Месси, игрок забивший гол праздновал в стиле Чемпиона Мира Лионеля Месси.
+12
-5
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Men77
Роналду сделал горловой? 😳
+6
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messi_leo
Ответ Aleksandr Dubovik
Вальверде после игры бьет игрока соперника на парковке - от 4 до 12 матчей дисквы. Роналду в борьбе схватил кого то за шею - 10-12??? Я знал что фанатки пешехода далеки от логики, но настолько??
У идолопоклонников золотого пальчика обычно голова туго работает. Ты хоть сам понял, что написал? Во-первых, среди болельщиков Месси нет болельщиков твоего Вальверде (если что, он у майонезных играет, не в Барселоне… ну вдруг ты не проснулся еще). Во-вторых, на парковке инцидент вне игры за удар, на который была возможная провокация (не оправдываю, но там мало кто знает подробности, только стороны). И здесь совершенно открыто, перед тысячами болельщиков, судьями, этот гиббон запрыгивает ни с того, ни с сего на игрока, у которого собрался вроде просто забрать мяч и душит его валя на землю. Тут настолько неадекватно, что эту обезьяну нужно дисквалифицировать пожизненно, чтобы вдруг в бессильной злобе из-за зависти к Месси, кого-то не травмировал или убил. А лучше закрыть до конца жизни в обезьянник и там кормить хлебом и водой. Только так.
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noodle-9
Ответ Universal1000
Я насчитал 941 симуляцию и примерно 174 грязных действий исподтишка. С 2004-ого года заслужил порядка 217 красных карточек. Но и твоим данным доверяю. Я мог что-то забыть, он слишком уж много дерьма творил.
То есть ты всё-таки из тех, кто считает тот момент в его 55 матче за сборную симуляцией? Ох, как вы надоели. Очевидно, что там был удар по ногам. Как и в матче МЮ с Астон Виллой в 2005. Да много такого можно оспорить. Хорошо, если насчитаешь 935 симуляций. Пффф... 941 - смешно даже это число озвучивать. Не позорились бы!
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messi_leo
Видно совсем обезумел и одичал из-за успехов лучшего игрока планеты
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bel01
Серия фотографий под названием:
Кринж в полнейшем отчаянии.
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Эркинбек Апаканов
Ответ Нос даши конурбаевой
А, что там делает Майкл Оливер?
🤣я тоже удивился
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Universal1000
Ответ Oleg
Так он психовал не без причины. Стадион скандировал Месси, игрок забивший гол праздновал в стиле Чемпиона Мира Лионеля Месси.
Автор победного дубля в сегодняшнем замечательном матче по фамилии Игало с порта ещё просмеялся про себя в 2013, когда Кринж положил в свои ворота и принес Гранаде победу 1-0.
Порт такое не забывает очевидно и вкупе с другими убийственными факторами(поражение((, 2 пенальти сопам(( ) он решил начать набрасываться на людей.

Сцка как же доставляет весь сезон начиная с предсезонки. Аахахаха.
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ПьяныйКот
Тренировки с Бадром дают свой эффект
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шампион
Они и Оливера выписали?
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