Роналду локтем зажал шею игроку «Аль-Хилаля» и повалил его на землю. Криштиану получил желтую
Криштиану Роналду грубо сфолил в лиге Саудовской Аравии, схватив соперника за шею.
На 57-й минуте матча «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» (2:0) португальский форвард прыгнул на Густаво Куэльяра, зажал ему шею локтем и повалил на землю, не дав добраться до мяча.
За это нарушение Роналду получил желтую карточку от арбитра Майкла Оливера.
Фото: twitter.com/ESPNFC
Роналду не забивает два матча подряд – «Аль-Наср» набрал 1 очко. У Криштиану было 7 голов за 4 игры ранее
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С 2004-ого года заслужил порядка 217 красных карточек.
Но и твоим данным доверяю. Я мог что-то забыть, он слишком уж много дерьма творил.
Стадион скандировал Месси, игрок забивший гол праздновал в стиле Чемпиона Мира Лионеля Месси.
Кринж в полнейшем отчаянии.
Порт такое не забывает очевидно и вкупе с другими убийственными факторами(поражение((, 2 пенальти сопам(( ) он решил начать набрасываться на людей.
Сцка как же доставляет весь сезон начиная с предсезонки. Аахахаха.