Роналду локтем зажал шею игроку «Аль-Хилаля» и повалил его на землю. Криштиану получил желтую

Криштиану Роналду грубо сфолил в лиге Саудовской Аравии, схватив соперника за шею.

На 57-й минуте матча « » – «Аль-Наср» (2:0) португальский форвард прыгнул на Густаво Куэльяра, зажал ему шею локтем и повалил на землю, не дав добраться до мяча.

За это нарушение Роналду получил желтую карточку от арбитра .

Фото: twitter.com/ESPNFC

Роналду не забивает два матча подряд – «Аль-Наср» набрал 1 очко. У Криштиану было 7 голов за 4 игры ранее

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол