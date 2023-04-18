Мостовой о Фонбет Кубке России: «До сих пор понять невозможно. Этот формат еще долго будет у нас в иронических снах»

Александр Мостовой раскритиковал непонятный ему формат Фонбет Кубка России.

В этом сезоне турнир проходит в формате double elimination, при котором команды, вылетевшие в Пути РПЛ, могут продолжить участие в Пути регионов.

«Тот формат, который кому-то взбрел в голову, думаю, еще долго будет у нас в иронических снах отражаться. Команды вылетают, а потом они дальше играют. Логику до сих пор понять невозможно.

Вот завтра, представляете, «Акрон» проигрывает «Спартаку», «Спартак» идет дальше. «Акрон», который уже прошел такой путь, выбил три московские команды, сядет и будет смотреть телевизор. А «Спартак», который вылетел до этого, идет дальше.

Если « » выиграет у « », у них будет только один вопрос: мы до финала-то дойдем или нет, когда уже там? Я уже смеюсь.

У нас есть команды в РПЛ, которые могут играть в , и есть в ФНЛ команды, которые могут спокойно играть в РПЛ. В любых странах есть клубы, которые выстреливают и доходят до финала, полуфинала. По нормальной системе, а не по такой, как придумали у нас», – заявил бывший игрок сборной России.

Мостовой о Фонбет Кубке России: «Во время матча узнал, что «Спартак» не вылетает. Вы издеваетесь? Полная глупость. Кто-нибудь видел такое в Европе?»

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