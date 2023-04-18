Мостовой о Фонбет Кубке России: «До сих пор понять невозможно. Этот формат еще долго будет у нас в иронических снах»
Александр Мостовой раскритиковал непонятный ему формат Фонбет Кубка России.
В этом сезоне турнир проходит в формате double elimination, при котором команды, вылетевшие в Пути РПЛ, могут продолжить участие в Пути регионов.
«Тот формат, который кому-то взбрел в голову, думаю, еще долго будет у нас в иронических снах отражаться. Команды вылетают, а потом они дальше играют. Логику до сих пор понять невозможно.
Вот завтра, представляете, «Акрон» проигрывает «Спартаку», «Спартак» идет дальше. «Акрон», который уже прошел такой путь, выбил три московские команды, сядет и будет смотреть телевизор. А «Спартак», который вылетел до этого, идет дальше.
Если «Акрон» выиграет у «Спартака», у них будет только один вопрос: мы до финала-то дойдем или нет, когда уже там? Я уже смеюсь.
У нас есть команды в РПЛ, которые могут играть в ФНЛ, и есть в ФНЛ команды, которые могут спокойно играть в РПЛ. В любых странах есть клубы, которые выстреливают и доходят до финала, полуфинала. По нормальной системе, а не по такой, как придумали у нас», – заявил бывший игрок сборной России.
Мостовой о Фонбет Кубке России: «Во время матча узнал, что «Спартак» не вылетает. Вы издеваетесь? Полная глупость. Кто-нибудь видел такое в Европе?»
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Есть предельные случаи - круговая система, когда каждый играет с каждым. При N командах она определяет все N мест, требуя не менее N матчей.
Есть олимпийская система - когда победитель играет с победителем и такая система определяет только первое место, но требует наименьшее число матчей.
Но других систем тоже не мало, которые определяют больше мест, чем олимпийская, но требуют меньше матчей, чем круговая.
Двойное выбывание, например, определяет первые два места и позволяет несколько увеличить число матчей не доводя их до количества в швейцарской или круговой системах. Очень широко применяемый формат соревнований.
а когда такое же происходит в ЛЧ, вы тоже возмущаетесь?)
После последнего матча жеребьевку проводили бы и вообще чистый рандом
Даже команда Фнл если повезет до полуфинала максимум добраться может