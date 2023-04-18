Мостовой о Фонбет Кубке России: «До сих пор понять невозможно. Этот формат еще долго будет у нас в иронических снах»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Александр Мостовой Р-Спорт Акрон Футбол

Александр Мостовой раскритиковал непонятный ему формат Фонбет Кубка России.

В этом сезоне турнир проходит в формате double elimination, при котором команды, вылетевшие в Пути РПЛ, могут продолжить участие в Пути регионов.

«Тот формат, который кому-то взбрел в голову, думаю, еще долго будет у нас в иронических снах отражаться. Команды вылетают, а потом они дальше играют. Логику до сих пор понять невозможно.

Вот завтра, представляете, «Акрон» проигрывает «Спартаку», «Спартак» идет дальше. «Акрон», который уже прошел такой путь, выбил три московские команды, сядет и будет смотреть телевизор. А «Спартак», который вылетел до этого, идет дальше.

Если «Акрон» выиграет у «Спартака», у них будет только один вопрос: мы до финала-то дойдем или нет, когда уже там? Я уже смеюсь.

У нас есть команды в РПЛ, которые могут играть в ФНЛ, и есть в ФНЛ команды, которые могут спокойно играть в РПЛ. В любых странах есть клубы, которые выстреливают и доходят до финала, полуфинала. По нормальной системе, а не по такой, как придумали у нас», – заявил бывший игрок сборной России.

Мостовой о Фонбет Кубке России: «Во время матча узнал, что «Спартак» не вылетает. Вы издеваетесь? Полная глупость. Кто-нибудь видел такое в Европе?»

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74 комментария

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Ape1sin
Ироничные сны Александа М.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ape1sin
Ироничные сны Александа М.
Где он получает тренерскую лицензию вместе с 10-летним контрактом с Реалом из рук Переса прямо в студии Матч-ТВ. Просыпается, как положено, в мокрой пижаме😏
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rigobersong
Отличный формат, никому ненужный Кубок долгие года хоть какие-то краски приобрел и показал эксперимент удался, его хотя бы сейчас обсуждают, что Мостовой не может в элементарной сетке разобраться, которую даже 5ти летние в школьники в Доте понимают, лишь говорит нам о уровне развития данного сабжа:))
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Waybach
Динозавры до сих пор не могут справится с двойной сеткой, это уже диагноз какой-то
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Пирс Морган
Если он двойную сетку не понимает, то тренером скорее всего он не станет
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Sizt
Ответ Кирилл.С-Пб
Лучшие умы над форматом трудились. Умы воспалённые, но очень изобретательные...
Это обычный формат с двойным выбыванием. Простой способ увеличить количество матчей, сохранив кубковый формат.
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Peter Parker
Ответ Waybach
Динозавры до сих пор не могут справится с двойной сеткой, это уже диагноз какой-то
В свое время на нововведения типа замен, наверное, также реагировали. Хотя формат кубка всего лишь эксперимент
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olander
Он прав. Пять игр ЦСКА - Урал в одном Кубке это нонсенс
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Konstantin Zorin
Ответ rigobersong
Отличный формат, никому ненужный Кубок долгие года хоть какие-то краски приобрел и показал эксперимент удался, его хотя бы сейчас обсуждают, что Мостовой не может в элементарной сетке разобраться, которую даже 5ти летние в школьники в Доте понимают, лишь говорит нам о уровне развития данного сабжа:))
Хороший формат, много интересных, запоминающийся игр получили в этом году.
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fantast1c
Самая большая несправедливость - команды из ФНЛ и 2Д должны проходить по пути проигравших, хотя ни разу не проигрывали.
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Sizt
Ответ Кирилл.С-Пб
Кубковый формат - это игра на вылет. Или я ошибаюсь?
Игра на вылет и осталась.
Есть предельные случаи - круговая система, когда каждый играет с каждым. При N командах она определяет все N мест, требуя не менее N матчей.
Есть олимпийская система - когда победитель играет с победителем и такая система определяет только первое место, но требует наименьшее число матчей.

Но других систем тоже не мало, которые определяют больше мест, чем олимпийская, но требуют меньше матчей, чем круговая.
Двойное выбывание, например, определяет первые два места и позволяет несколько увеличить число матчей не доводя их до количества в швейцарской или круговой системах. Очень широко применяемый формат соревнований.
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Студия Просторы
Ну может же Мостовой адекватно высказываться. Только вопрос, почему так редко он это делает?
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Booligan
Ответ rigobersong
Отличный формат, никому ненужный Кубок долгие года хоть какие-то краски приобрел и показал эксперимент удался, его хотя бы сейчас обсуждают, что Мостовой не может в элементарной сетке разобраться, которую даже 5ти летние в школьники в Доте понимают, лишь говорит нам о уровне развития данного сабжа:))
5-летние школьники это очень непростые люди так-то
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Анатолий Дмитриевич
Ответ olander
Он прав. Пять игр ЦСКА - Урал в одном Кубке это нонсенс
а когда это ЦСКА и Урал играли пять раз? было 2 матча в группе и вот сейчас 2 матча в плей-офф.

а когда такое же происходит в ЛЧ, вы тоже возмущаетесь?)
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Кирилл.С-Пб
Ответ Sizt
Это обычный формат с двойным выбыванием. Простой способ увеличить количество матчей, сохранив кубковый формат.
Кубковый формат - это игра на вылет. Или я ошибаюсь?
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BVB Ultras
Почему, в принципе, приемлемый формат плей-офф вызывает столько вопросов, а тупейший полутоварищеский групповой этап никого не смутил? Понятно, что нужно было увеличить количество игр, но зачем было устраивать междусобойчик РПЛ, из которого три четверти команд прошли дальше (а кто вылетел, не особо и хотели куда-то идти)? Можно, например, сделать 8 групп по 5 команд (2 из РПЛ + 3 ФНЛ / низшие лиги). Четыре игры, две команды в плей-офф (ну или первое и второе место в верхнюю сетку, третье - в нижнюю). В Кубке всё-таки хочется видеть и какие-то новые команды из низших лиц или забытые, типа Сатурна, а не дополнительные лишённые всякой турнирной интриги игры клубов РПЛ
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Dimonty
Минус формата в том, что клубы из ФНЛ играют изначально в нижней сетке. То есть права на ошибку, в отличии от команд РПЛ, у них нет.
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Юрий Денисов
да пофиг уже, какой формат, главное - что матчей больше без fanid, хоть сходить можно, и интриги больше, чем в РПЛ
+2
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Alex Chernov
Все что я понял, Мостовой желает поражения Спартаку. Ничего нового 🙃
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Peter Parker
Главное, после таких новостей не увидеть Мостового в своих ироничных снах
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grachkovmihail@gmail.com
дабл пенетрейшн какой то)))
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ks-1993
ну логика есть. ибо старый добрый 1/16 кубка лучший раунд
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Filipp Gorski
Лучше бы как в Англии сделали
После последнего матча жеребьевку проводили бы и вообще чистый рандом
Даже команда Фнл если повезет до полуфинала максимум добраться может
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Георгий Михеев
Поддерживаю Саню, тупейший формат. Слишком много форы РПЛ дали. Кривой дабл элиминатор сделали, хотя тогда у всех должно быть право на один проигрыш.
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Михаил Тихомиров
Ответ ВОЛКОДАВ
Поддерживаю Мостового в этом вопросе Мне например, тоже нихрена не понятно. Более того, я даже и не пытался понять,,просто неинтересно. Я понимаю, что это гуаносхема всё равно не приживётся и мне лень даже пытаться вникать в эту ересь
Держи в курсе. Всем очень важно твое мнение
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