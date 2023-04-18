«Челси» проиграл все 4 матча после возвращения Лэмпарда, 3 из них – всухую. Клуб не побеждает 7 игр подряд

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Челси» проиграл все матчи после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «синие» проиграли «Реалу» (0:2).

После возвращения Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» проиграл все 4 матча. Ранее «синие» уступили «Вулверхэмптону» (0:1) и «Брайтону» (1:2) в АПЛ и «Реалу» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Серия «Челси» без побед достигла 7 матчей – 5 поражений, 2 ничьих.

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103 комментария

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Дядя ТУРА
сегодня вроде неплохо играли для команды второго десятка Апл
+112
-7
+105
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Андрей Хенто
Выпустить атакующих игроков только спустя час и пропущенного гола , когда Челси нужно отыгрываться - это гениальный тактический ход от Фрэнка.
+41
-4
+37
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Garikus89
Гениально выпустил девять полевых оборонительного плана, удивительно, что с Канте в роли центрального нападающего не вышло попасть по воротам хотя бы разок)
+28
-3
+25
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Евгений Лифшиц
Боули, конечно, может в футболе не разбираться и предлагать хоть 4-4-3 хоть все 5-5-5. Но резюме он тоже читать разучился? Какой блин Лэмпард 😡 😡 😡
+22
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+20
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Эркинбек Апаканов
Ответ Тиджани Бабангида
Качество игры тоже не соответствует ни уровню команды ни классу состава. Лэмпард не тянет
Сегодня Челси был лучше, а Реал Мадрид опытом прошёл
+25
-10
+15
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Joker17
Ответ Дядя ТУРА
сегодня вроде неплохо играли для команды второго десятка Апл
Согласен. Реалу не стоит задирать нос, все-таки не Астон Виллу прошли и не Брайтон.
+15
-1
+14
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udiekemen
Ответ Дядя ТУРА
сегодня вроде неплохо играли для команды второго десятка Апл
Вовсе 2 пропустили, казалось бы на отлично справились)
+13
-3
+10
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Артем Гнездилов
есть петиция, чтобы Генича не назначали на матчи Реала?
+9
-1
+8
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Миша Циприс
Так получается проблема не в Поттере?
+7
0
+7
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Мовсар Германия
Ответ Злой Руся
Откровенно жалко Лэмпарда. Но он знал на что идет
не жалко
+8
-1
+7
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Мандалай
Такими темпами Боули уволит его до конца сезона.
+6
0
+6
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kutavlik
Это будет единственный тренер в истории, который сольет в Чемпионшип сразу две команды за сезон!!!!
+7
-1
+6
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Любезный Коссутий
Боели еще успевает уволить Фрэнки и назначить какого-нибудь СЛипена. время есть. верим в супер-манагера 💪
+7
-3
+4
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Александр Белов
Сплавить Лукаку и Тэмми Абрахама , исключить Обамеянга и удивляться почему забить не могут?😂
+5
-1
+4
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Donald J. Trump
Серце Челси
Диспетчер Челси
Физрук Челси
+8
-5
+3
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SergioRamos92
Цифры Лэмпарда в качестве тренера в 2023 году:

8 матчей
0 побед
0 ничьих
8 поражений
+4
-1
+3
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Tahir Turk
Реал абсолютный топ
+16
-13
+3
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Тиджани Бабангида
Качество игры тоже не соответствует ни уровню команды ни классу состава. Лэмпард не тянет
+5
-2
+3
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Dexter Dallas
Ответ #SharkTeam
Все ж матчи проиграть не могут. Интересно на кого больше настроятся из лидеров АПЛ
на Брентфорд
+2
0
+2
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Промах Мораты
Ответ Тиджани Бабангида
Качество игры тоже не соответствует ни уровню команды ни классу состава. Лэмпард не тянет
а какой класс у состава? в таких матчах и определяется чего на самом деле стоишь. просто днари
+3
-1
+2
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Мовсар Германия
Ответ Мандалай
Такими темпами Боули уволит его до конца сезона.
и будет прав
+2
0
+2
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Be_Cos
Заходит Лэмпард в раздевалку и говорит: "Мы говно!"
Проходящий мимо работник стадиона: "Френк, но вы же здесь один..."
"Дада, я знаю" - отвечает Френк
+5
-3
+2
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Рашпель793
Не, ну они опять были неплохи ведь, на самом деле. Даже как-то жаль ребят.
+4
-2
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Balt
Для 11-й команды АПЛ против Реала достойно. Не более.
+2
0
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Ветер
Рабинер: "Как убивали Челси".
+2
0
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