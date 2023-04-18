«Челси» проиграл все 4 матча после возвращения Лэмпарда, 3 из них – всухую. Клуб не побеждает 7 игр подряд

«Челси» проиграл все матчи после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «синие» проиграли « » (0:2).

После возвращения на пост главного тренера « » проиграл все 4 матча. Ранее «синие» уступили «Вулверхэмптону» (0:1) и «Брайтону» (1:2) в и «Реалу» (0:2) в первом матче 1/4 финала чемпионов.

Серия «Челси» без побед достигла 7 матчей – 5 поражений, 2 ничьих.

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