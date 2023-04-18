«Челси» проиграл все 4 матча после возвращения Лэмпарда, 3 из них – всухую. Клуб не побеждает 7 игр подряд
«Челси» проиграл все матчи после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «синие» проиграли «Реалу» (0:2).
После возвращения Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» проиграл все 4 матча. Ранее «синие» уступили «Вулверхэмптону» (0:1) и «Брайтону» (1:2) в АПЛ и «Реалу» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Серия «Челси» без побед достигла 7 матчей – 5 поражений, 2 ничьих.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Диспетчер Челси
Физрук Челси
8 матчей
0 побед
0 ничьих
8 поражений
Проходящий мимо работник стадиона: "Френк, но вы же здесь один..."
"Дада, я знаю" - отвечает Френк