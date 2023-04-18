Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Зенит» во 2-м матче серии
Во вторник, 18 апреля, в Казани пройдет второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.30, «Баскет-холл»
УНИКС ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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