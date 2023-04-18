Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Зенит» во 2-м матче серии

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Во вторник, 18 апреля, в Казани пройдет второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом». 

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Второй матч

УНИКС – Зенит
Дата проведения
18 апреля, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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8 комментариев

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Олег Устименко
Ответ jonnysilverhand01
Кто ещё смотрит это унылое Г
как мы можем смотреть в твоё зеркало?😳
+5
0
+5
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Adel Khaniev
Нормальный баскетбол, учитывая что другого у нас нет. Даёшь финал УНИКС-ЛОКО!!
+6
-2
+4
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cirocdiamond
Лига втб смотрится достойно в этом году .Добавить команд 5 в ближайшие 2-3 года , развивать инфраструктуру и Евролига уже не так сильно и нужна будет как казалось изначально.
+3
-1
+2
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Олег Устименко
Ответ jonnysilverhand01
Олежа, ты не в втб работаешь ?
Сбер
+1
0
+1
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Славонычч
Зенит должен реабилитироваться или Паскуаль пустит себе пулю в лоб 🥁
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kaissa
Ответ Славонычч
Зенит должен реабилитироваться или Паскуаль пустит себе пулю в лоб 🥁
Серия длинная до 4 побед - пули надо экономить.)))
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