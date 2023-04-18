Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Зенит» во 2-м матче серии

Во вторник, 18 апреля, в Казани пройдет второй матч полуфинальной серии плей-офф лиги ВТБ между местным УНИКСом и санкт-петербургским « ».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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