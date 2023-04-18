ФИБА не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024 в Париже
Исполком ФИБА принял решение не допускать сборную России к участию в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах ФИБА к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в официальном заявлении организации.
Болгария заменит Россию в предквалификационном турнире, который пройдет с 12 по 20 августа с участием 40 сборных. По его итогам пять команд получат места в олимпийских квалификационных турнирах, которые состоятся в 2024 году.
Согласно рекомендациям исполкома МОК, российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям в нейтральном статусе, если они выступают в индивидуальных видах спорта, не выступали с поддержкой СВО и не имеют связей с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами и органами безопасности.
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ну давай поговорим о двойных стандартах)))
странно ..то есть ты требуешь отстранится США за Вьетнам ? но ты молчишь что и СССР участвовали в этой войне! почему ты молчишь о вторжении СССР в Афганистан ? Чехословакий ? Это не двойные стандарты ?? то есть ты хочешь что бы наказали сша , но ты не требуешь наказания для ссср и россии?
Двойные стандарты в действии.
Достаточно российских игроков в школах и NCAA играет - тоже никто не откручивает.
и тебе абсолютно все равно что согласно законодательству страны (украины ) у президента ,тем более , в отношения которого к тому моменту уже был отстранен от власти в результате импичмента , так вот ..законами страны даже не предусмотрено такое "обращения за помощью" ))
но я уверен что ты отлично знаешь законодательство Афганистана середины 70-х )))
и именно ты ,а не весь мир ...знает как все было на сам деле
учитывая, что наши давно не блещут, могли и сами не попасть
От целой Олимпиады отстранили.
Сами себя.
Понятно всё с вами, таким «умным и знающим» человеком )