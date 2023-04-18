Исполком ФИБА принял решение не допускать сборную России к участию в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах ФИБА к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в официальном заявлении организации.

Болгария заменит Россию в предквалификационном турнире, который пройдет с 12 по 20 августа с участием 40 сборных. По его итогам пять команд получат места в олимпийских квалификационных турнирах, которые состоятся в 2024 году.

Согласно рекомендациям исполкома МОК, российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям в нейтральном статусе, если они выступают в индивидуальных видах спорта, не выступали с поддержкой СВО и не имеют связей с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами и органами безопасности.

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