ФИБА не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024 в Париже

Теги сборная России ФИБА МОК Париж-2024 Баскетбол

Исполком ФИБА принял решение не допускать сборную России к участию в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах ФИБА к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в официальном заявлении организации.

Болгария заменит Россию в предквалификационном турнире, который пройдет с 12 по 20 августа с участием 40 сборных. По его итогам пять команд получат места в олимпийских квалификационных турнирах, которые состоятся в 2024 году.

Согласно рекомендациям исполкома МОК, российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям в нейтральном статусе, если они выступают в индивидуальных видах спорта, не выступали с поддержкой СВО и не имеют связей с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами и органами безопасности.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Гевейлер
Что будет и с другими командными видами спорта
+54
-4
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Super Objectively
Ответ bel01
Стараюсь, но никак не могу припомнить отстранение сборной США по любому виду спорта за Вьетнам, Ирак, Югославию. Двойные стандарты в действии.
))а ссср отстраняли за Вьетнам ?
ну давай поговорим о двойных стандартах)))
странно ..то есть ты требуешь отстранится США за Вьетнам ? но ты молчишь что и СССР участвовали в этой войне! почему ты молчишь о вторжении СССР в Афганистан ? Чехословакий ? Это не двойные стандарты ?? то есть ты хочешь что бы наказали сша , но ты не требуешь наказания для ссср и россии?
+70
-30
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Стараюсь, но никак не могу припомнить отстранение сборной США по любому виду спорта за Вьетнам, Ирак, Югославию.
Двойные стандарты в действии.
+66
-39
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ avcgloronalduMU
потом ребята заходят в США поехать)) там за Бритни Грайнер голову открутят и американцу Кириленко тоже
Что-то Мозгов живет в США и у него все спокойно, никто не пытается «голову открутить».

Достаточно российских игроков в школах и NCAA играет - тоже никто не откручивает.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калачев
Ответ Super Objectively
))а ссср отстраняли за Вьетнам ? ну давай поговорим о двойных стандартах))) странно ..то есть ты требуешь отстранится США за Вьетнам ? но ты молчишь что и СССР участвовали в этой войне! почему ты молчишь о вторжении СССР в Афганистан ? Чехословакий ? Это не двойные стандарты ?? то есть ты хочешь что бы наказали сша , но ты не требуешь наказания для ссср и россии?
Забей, зачем пытаться объяснять очевидные вещи людям, которые просто от этого отворачиваются и зачастую ставят клеймо "либерала"
+30
-14
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
Так в командных видах же принимали решение сразу не допускать, вне зависимости от поддержки-неподдержки. Да и баскетбол у нас давненько не на подъёме. Не думаю, что отобрались бы, даже женская сборная.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Чиркова
Люди а комментариях на этом сайте делят на 2 вида: релоцированные "адекваты", которые радуются любому негативному событию в отношении российского спорта,и те, кто про двойные стандарты вещает...........и не дай бог ты окажешься или заявишь что ты посередине тебя заминусуют так, что мама не горюй.........вот она истинная демократия
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Super Objectively
Ответ Bombur35
СССР не вторгался в Афганистан, он был приглашён законной властью для борьбы с моджахедами
аххахахаха))бу-га-га ))ну да ,ну да )) точно так же как и в 2014 янукович приглашал войска рф вторгнуться в украину ??да))
и тебе абсолютно все равно что согласно законодательству страны (украины ) у президента ,тем более , в отношения которого к тому моменту уже был отстранен от власти в результате импичмента , так вот ..законами страны даже не предусмотрено такое "обращения за помощью" ))

но я уверен что ты отлично знаешь законодательство Афганистана середины 70-х )))

и именно ты ,а не весь мир ...знает как все было на сам деле
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Скорее всего, большинство видов спорта ждет та же история...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ Bombur35
СССР не вторгался в Афганистан, он был приглашён законной властью для борьбы с моджахедами
ага, но заместо борьбы с моджахедами первое что сделали переброшенные советские войска - штурм резиденции амина с последующим его убийством. завалили первым делом главного человека (а вместе с ним кучу мирных людей типа прислуги, в том числе женщин и детей) в афганистане, заподозрив его в связях с цру, а так да "с моджахедами боролись". если че - этот перформанс, одна из самых главных предпосылок той войны, что произошла, так то совдепию звали в афган оппозицию прижать немного, о гражданской войне и речи не было
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Что и ожидалось...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
впрочем, ничего нового

учитывая, что наши давно не блещут, могли и сами не попасть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bombur35
Ответ Super Objectively
аххахахаха))бу-га-га ))ну да ,ну да )) точно так же как и в 2014 янукович приглашал войска рф вторгнуться в украину ??да)) и тебе абсолютно все равно что согласно законодательству страны (украины ) у президента ,тем более , в отношения которого к тому моменту уже был отстранен от власти в результате импичмента , так вот ..законами страны даже не предусмотрено такое "обращения за помощью" )) но я уверен что ты отлично знаешь законодательство Афганистана середины 70-х ))) и именно ты ,а не весь мир ...знает как все было на сам деле
Ну так кого НАТО в афганской войне поддерживали, правительство или бойца за демократию и свободу бен Ладена? :)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Karev
Ответ Александра Чиркова
Люди а комментариях на этом сайте делят на 2 вида: релоцированные "адекваты", которые радуются любому негативному событию в отношении российского спорта,и те, кто про двойные стандарты вещает...........и не дай бог ты окажешься или заявишь что ты посередине тебя заминусуют так, что мама не горюй.........вот она истинная демократия
Ещё обвинят, что сидишь на двух стульях. Фанатики на любой стороне одинаковые
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ Bombur35
СССР не вторгался в Афганистан, он был приглашён законной властью для борьбы с моджахедами
Да-да-да, у Амина духу не хватало покончить с собой и он позвал советские войска, чтобы его убили. Амин, конечно, призывал советские войска, но отнюдь не для того, чтобы его убили, да еще и привели к формальной власти Кармаля, который никак не проявил себя способным управлять страной.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Труш
Значит тоже самое будет и с другими.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рулон Обоев
Ответ Super Objectively
))а ссср отстраняли за Вьетнам ? ну давай поговорим о двойных стандартах))) странно ..то есть ты требуешь отстранится США за Вьетнам ? но ты молчишь что и СССР участвовали в этой войне! почему ты молчишь о вторжении СССР в Афганистан ? Чехословакий ? Это не двойные стандарты ?? то есть ты хочешь что бы наказали сша , но ты не требуешь наказания для ссср и россии?
и про косово не забудь.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ Strepto
То есть главное, ничего не захватывать? Бомбить, убивать можно. Я правильно понял твою притянутую за уши логику?
Ну вот Россия бомбила и убивала в Алеппо — и ничего, даже ЧМ по футболу провели.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitaly Lichman
Как обычно, трёп ни о чём - стрелки в сторону пиндосов, романтизация великой россии (ссср). Будто это пиндосы в 30-х свой народ за инакомыслие истребляли, будто ссср никуда не вторгалось. ФИБА отстранило сборную, чтобы глубинный народ задумался, но это было заведомо бесполезно. Любителей почувствовать себя великими после победы условных хоккеистов так не убавится.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бременер
Ответ bel01
Стараюсь, но никак не могу припомнить отстранение сборной США по любому виду спорта за Вьетнам, Ирак, Югославию. Двойные стандарты в действии.
Не гони!
От целой Олимпиады отстранили.
Сами себя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redline78
Ответ Strepto
Вижу, ты очень рад?
Причём тут радость?) Это сейчас настолько очевидные вещи...что не пойму удивления большинства. Про большой спорт,нашим спортсменам можно позабыть....в ближайшие годы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИХАЛЫЧ
уроды
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strepto
Ответ Александра Чиркова
Люди а комментариях на этом сайте делят на 2 вида: релоцированные "адекваты", которые радуются любому негативному событию в отношении российского спорта,и те, кто про двойные стандарты вещает...........и не дай бог ты окажешься или заявишь что ты посередине тебя заминусуют так, что мама не горюй.........вот она истинная демократия
Ну а ты чего скажешь то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Так эт давно было известно, на командные виды спорта не допустили
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ avcgloronalduMU
кирюша иди лесом тоже самое ждет и сб россии - визу не дадут - это минимум
Не знаешь как ответить - лезь в оскорбления и посылай куда-нибудь )
Понятно всё с вами, таким «умным и знающим» человеком )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий