Жиру не забил с пенальти впервые за 11 лет – «Наполи». Мерет первым после Дудека отбил удар игрока «Милана» с точки в ЛЧ

Теги Милан Андрей Шевченко Ежи Дудек серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Оливье Жиру Алекс Мерет Футбол

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет отразил пенальти Оливье Жиру в матче ЛЧ с «Миланом».

На 22-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «россонери» получили право на 11-метровый удар. Форвард «Милана» пробил в левый от вратаря угол, но близко к центру – Мерет смог отразить удар.

В последний раз Жиру не забивал с пенальти 26 сентября 2012 года, играя за «Арсенал». С тех пор он реализовал 17 ударов с точки.

Мерет стал первым вратарем, отбившим пенальти от игрока «Милана» в Лиге чемпионов, после игравшего за «Ливерпуль» Ежи Дудека, отразившего удар Андрея Шевченко в финале турнира сезона-2004/2005.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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28 комментариев

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Jan Paskel
Ответ АланСмити
Че там, с кем уже Наполи в финале играет?
с Барселоной, по классике
+107
-5
+102
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АланСмити
Че там, с кем уже Наполи в финале играет?
+84
-8
+76
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SWAGG
леау>осимен & хвича
+37
-5
+32
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Игорь Новиков
Там должны были перебивать. Куча игроков Наполи выбежала до удара.
+28
-5
+23
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Filipp Gorski
Ответ Dimario
Очень тревожно. Мог решить исход матча. Наполи очень хорош сегодня.
А толку? Милану 1-2 момента нужно для гола
+15
0
+15
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Dixon010
Два 100%-ных момента не реализовал наш дед, и после гола за голову схватился, а не праздновал. Так радостно стало за него
+9
0
+9
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Kirkoroff
Ответ Игорь Новиков
Там должны были перебивать. Куча игроков Наполи выбежала до удара.
Тоже заметил. Такие сейчас постоянно перебивают
+9
0
+9
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Андрей Хенто
Сам запорол, сам реабилитировался, молодец.
+10
-4
+6
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YanGogh
Ответ Даши Жапов
Справедливости ради, с Леао такой спорный момент был. Очень спорный, когда подкатом мяч выбивал.
Ничего спорного там не было, чистая игра в мяч
+6
0
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Dimario
Очень тревожно. Мог решить исход матча.
Наполи очень хорош сегодня.
+4
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jonnysilverhand01
Жиру прежде всего ассоциируется с ударом скорпиона
+2
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Игорь Новиков
Ответ Kirkoroff
Тоже заметил. Такие сейчас постоянно перебивают
Странная работа судей.
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MrWillSee
Ответ SWAGG
леау>осимен & хвича
Леау > Месси
+6
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Святослав Федорович
Ответ YanGogh
Ничего спорного там не было, чистая игра в мяч
я хоть и фанат Милана, игры в мяч не увидел ни на одном повторе. Но я думаю на ВАР не валенки сидят и касание с их камер увидели, ведь там нужно было буквально чуть-чуть задеть и всё
+1
0
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Bars163
Ответ Андрей Хенто
Сам запорол, сам реабилитировался, молодец.
Там Леао все сделал)
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revo
Ответ Abdul Aziz
Причем здесь Барса? Занимайся своим клубом
Спешу сообщить, что президенты клубов не сидят в комментах на спортсе
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Ramiz Tamazanov
Ответ АланСмити
Че там, с кем уже Наполи в финале играет?
Иксперты спят, часы работы с 7 утра завтра
0
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Даши Жапов
Ответ Игорь Новиков
Странная работа судей.
Справедливости ради, с Леао такой спорный момент был. Очень спорный, когда подкатом мяч выбивал.
+2
-2
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Игорь Новиков
Ответ Даши Жапов
Справедливости ради, с Леао такой спорный момент был. Очень спорный, когда подкатом мяч выбивал.
Мне в первый момент тоже показалось. На повторе вроде чисто.
+3
-3
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udiekemen
Ответ Dimario
Очень тревожно. Мог решить исход матча. Наполи очень хорош сегодня.
++ было такое ощущение что промажет
Пхпх, исправился)
+3
-3
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Kipriot
милан и реал знают, как выигрывать лигу чемпионов
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0
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