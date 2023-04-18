Жиру не забил с пенальти впервые за 11 лет – «Наполи». Мерет первым после Дудека отбил удар игрока «Милана» с точки в ЛЧ
Вратарь «Наполи» Алекс Мерет отразил пенальти Оливье Жиру в матче ЛЧ с «Миланом».
На 22-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «россонери» получили право на 11-метровый удар. Форвард «Милана» пробил в левый от вратаря угол, но близко к центру – Мерет смог отразить удар.
В последний раз Жиру не забивал с пенальти 26 сентября 2012 года, играя за «Арсенал». С тех пор он реализовал 17 ударов с точки.
Мерет стал первым вратарем, отбившим пенальти от игрока «Милана» в Лиге чемпионов, после игравшего за «Ливерпуль» Ежи Дудека, отразившего удар Андрея Шевченко в финале турнира сезона-2004/2005.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Наполи очень хорош сегодня.
Пхпх, исправился)