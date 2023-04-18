Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов, которые выбежали к игрокам и пытались приклеить себя к столам

Теги фото чемпионат мира (снукер) снукер Бильярд

Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов.

Во время вечерней сессии 1/16 финала в английском Шеффилде два экоактивиста из группы Just Stop Oil выбежали к столам.

Один из них насыпал на стол неизвестного оранжевого порошка, прежде чем его схватили. 

Другая экоактивистка пыталась приклеить себя ко второму столу, но ей помешал судья Ольвье Мартил.

Активистов быстро задержала охрана, которая передала нарушителей полиции.

«Мы требуем, чтобы правительство немедленно остановило все новые британские проекты по добыче ископаемого топлива, и призываем британские спортивные учреждения оказать гражданское сопротивление правительственной политике геноцида», – сообщила группа Just Stop Oil в соцсетях.

Игру на втором столе возобновили через 30 минут, а сессию Роберта Милкинса и Джо Перри перенесли на следующий день.

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57 комментариев

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antonio banderas
Кто то опять забыл закрыть дверь в палату...
+54
-2
+52
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Dizzod
а почему бы не поплыть к нефтяной платформе или к офису BP? Я в снукере не разбираюсь, а там точно шары из нефти делают?
+40
-1
+39
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старые кеды
идиоты...
+31
-2
+29
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Hitgoe Himgob
Ответ Olledzhi
Что с этим миром не так?
Похоже почти всё
+26
0
+26
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Aleksey Yashin
Сукно для стола обычно состоит из шерсти и синтетики (нейлон, полиэстер). Если активисты нанесли вред сукну, то потребуется новое сукно для стола, соответственно для производства синтетики потребуется ископаемое топливо, тем самым экоактивисты своей акцией могли нанести вред природе
+26
0
+26
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encaro_one
Раньше голыми во время матчей Ронни выбегали, а тут даже публике неинтересно.
+23
0
+23
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БВО
Я надеюсь им счета за порчу имущества выставляют.
Фольксваген четко сделал, когда они себя в их автосалоне приклеили, просто свет выключили, и пошли домой, оставианактивистов приклеиными до утра.
+17
0
+17
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Lumberjack
присели бы сразу на кий, че уж там
+12
0
+12
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anton.sorvachev
Ответ antonio banderas
Кто то опять забыл закрыть дверь в палату...
Да она у них вообще не закрывается
+11
0
+11
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privet100
Ответ mold-cel
экология экологией, но миллиарды любителей снукера почему должны страдать? ждешь ждешь эту трансляцию, и вместо палок и шариков видишь активистов
Я снукер тоже люблю, но миллиарды? )))
+9
0
+9
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Flash27
было бы прикольно, если бы чувак приклеился к столу, а все тупо встали и ушли бы по домам
+8
0
+8
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mold-cel
экология экологией, но миллиарды любителей снукера почему должны страдать? ждешь ждешь эту трансляцию, и вместо палок и шариков видишь активистов
+7
0
+7
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Vitto
Ответ Sergeev55
Это очень серьёзно, если отложили партии по снукеру!!! Когда выбегают футбольные фанаты на поле, матчи не останавливают!!!
Это смотря сколько выбегает. Да, а если приклеют себя к воротам.
+6
0
+6
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Gleboff
Спасибо ребятам огромное, что напомнили!!! Полюбил снукер благодаря Евроспорту и Синицыну! Как обычно закрутился в ежедневной рутине и забыл совсем…. Оказывается, ЧМ в полном разгаре!!!!
+6
0
+6
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Olledzhi
Что с этим миром не так?
+8
-3
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InGrid
Ответ Sergeev55
Это очень серьёзно, если отложили партии по снукеру!!! Когда выбегают футбольные фанаты на поле, матчи не останавливают!!!
На самом деле отложили один матч из двух, потому что тип с верхней фото насыпал какого-то оранжевого порошка на стол. Т. е. просто по техническим причинам. То, что он хотел приклеить себя, немного не верно. Видео - https://youtube.com/shorts/SCUWRSJB0bs?feature=share

ЗЫ: благодарен данным товарищам только за то, что из-за них хоть новость о ЧМ по снукеру на спортсе появилась))
+5
0
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Yurij Zhemchuzhnikov
Гвоздями надо было прибивать , как один товарищ , в своё время , на Красной Площади .
+5
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Julius Nwosu
Ну как в классическом анекдоте: "Кто там шумит за окном Бэрримор?" И далее по тексту...
+4
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Atsuktuvas
Ответ InGrid
На самом деле отложили один матч из двух, потому что тип с верхней фото насыпал какого-то оранжевого порошка на стол. Т. е. просто по техническим причинам. То, что он хотел приклеить себя, немного не верно. Видео - https://youtube.com/shorts/SCUWRSJB0bs?feature=share ЗЫ: благодарен данным товарищам только за то, что из-за них хоть новость о ЧМ по снукеру на спортсе появилась))
Вот тоже вчера думал - неужели и теперь проигнорируют? Снукер совсем не в тренде, даже ЧМ.
+3
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anton.sorvachev
Ответ Теннисный абсолют
Все эти радикальные эко-активисты, веганы, феминисты, ЛГБТшники и ЛГБТ-активисты, урбанисты, БЛМщики и прочие SJW-шники - это рак 21-го века.
Чума
+4
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Vitto
Ответ Sergeev55
из-за двоих придурков матчи не останавливают
Помню из-за одного черного придурка матч остановили (он не выбегал, ему расизм привидлся).
В футболе больше людей и 2 человека на снукере это как десятка два на футболе.
PS А если прибежать и приклеиться к воротам? Что будут делать?
+3
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Sergeev55
Это очень серьёзно, если отложили партии по снукеру!!! Когда выбегают футбольные фанаты на поле, матчи не останавливают!!!
+5
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Адекватник
Хотелось бы ознакомиться со статистикой. Сколько экоакций было проведено активистами и сколько было остановлено проектов по разработке. Хотелось бы понять конверсию протеста в отмену проекта, так сказать...
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Жанна Калгина
Работа такая у них,себя к столу приклеивать,ну что вы прямо возмущаетесь
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afganskymak
Ещё бы пришли на турнир по дартс...
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