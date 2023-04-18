Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов, которые выбежали к игрокам и пытались приклеить себя к столам
Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов.
Во время вечерней сессии 1/16 финала в английском Шеффилде два экоактивиста из группы Just Stop Oil выбежали к столам.
Один из них насыпал на стол неизвестного оранжевого порошка, прежде чем его схватили.
Другая экоактивистка пыталась приклеить себя ко второму столу, но ей помешал судья Ольвье Мартил.
Активистов быстро задержала охрана, которая передала нарушителей полиции.
«Мы требуем, чтобы правительство немедленно остановило все новые британские проекты по добыче ископаемого топлива, и призываем британские спортивные учреждения оказать гражданское сопротивление правительственной политике геноцида», – сообщила группа Just Stop Oil в соцсетях.
Игру на втором столе возобновили через 30 минут, а сессию Роберта Милкинса и Джо Перри перенесли на следующий день.
Фольксваген четко сделал, когда они себя в их автосалоне приклеили, просто свет выключили, и пошли домой, оставианактивистов приклеиными до утра.
ЗЫ: благодарен данным товарищам только за то, что из-за них хоть новость о ЧМ по снукеру на спортсе появилась))
В футболе больше людей и 2 человека на снукере это как десятка два на футболе.
PS А если прибежать и приклеиться к воротам? Что будут делать?