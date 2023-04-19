Тарасенко забил «Нью-Джерси», у него 42 гола в плей-офф НХЛ за карьеру

забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 1-0).

Форвард « » отличился в игре первого раунда Кубка Стэнли.

Россиянин забил 42-й гол в плей-офф за карьеру, всего он провел 91 игру.

Сегодня за 11:46 (0:35 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».