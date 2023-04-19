Тарасенко забил «Нью-Джерси», у него 42 гола в плей-офф НХЛ за карьеру
Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 1-0).
Форвард «Рейнджерс» отличился в игре первого раунда Кубка Стэнли.
Россиянин забил 42-й гол в плей-офф НХЛ за карьеру, всего он провел 91 игру.
Сегодня за 11:46 (0:35 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».
Овечкин 72
Малкин 67
Кучеров 53
Фёдоров 52
Ковалёв 45
Тарасенко 42
Дацюк 42
Вяч. Козлов 42
Могильный 39
П. Буре 35