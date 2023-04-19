Тарасенко забил «Нью-Джерси», у него 42 гола в плей-офф НХЛ за карьеру

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 1-0).

Форвард «Рейнджерс» отличился в игре первого раунда Кубка Стэнли.

Россиянин забил 42-й гол в плей-офф НХЛ за карьеру, всего он провел 91 игру.

Сегодня за 11:46 (0:35 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

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13 комментариев

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Alexander Bragin
топ-10 по голам в плейофф среди россиян:

Овечкин 72
Малкин 67
Кучеров 53
Фёдоров 52
Ковалёв 45
Тарасенко 42
Дацюк 42
Вяч. Козлов 42
Могильный 39
П. Буре 35
+46
0
+46
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ruslanych
Нью-Йоркские мужики показали чо такое плов пацанам с пригорода 🤣
+42
-2
+40
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RBS
Только писали у Маршанда 50, 8 из действующих, у Влади 42, тоже не сильно далеко должен быть. Пожелание Владимиру выбить 50 уже в это плове.
+18
-1
+17
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DarmoeD
Ответ Bulat89
Что-то мало дали ему игрового времени.
По ситуации. Много спецбригады играли сегодня. И в конце Галлан приберегал лидеров.
+13
0
+13
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RBS
Ответ Alexander Bragin
топ-10 по голам в плейофф среди россиян: Овечкин 72 Малкин 67 Кучеров 53 Фёдоров 52 Ковалёв 45 Тарасенко 42 Дацюк 42 Вяч. Козлов 42 Могильный 39 П. Буре 35
Хорошая стата, спасибо))) Четверо из 10 действующие, недалеко за монструозными Биг-3 Влади. Чёткий показатель, кто кубковые игроки с большой буквы. И все четверо с кубками
+12
0
+12
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sportnsk
Для этого и выменивали Владамира - начал плеф офф с гола! Открыл счет в матче, заложив фундамент победы.
+8
0
+8
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TR31HK
Тарасенко супер!!! Даже получая минимум игрового времени даёт результат!!!! Опытный кубковый боец!
+7
0
+7
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Bulat89
Что-то мало дали ему игрового времени.
+6
-1
+5
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Deathspell Omega
Ответ ruslanych
Нью-Йоркские мужики показали чо такое плов пацанам с пригорода 🤣
На трибунах в джерси "Рейнджерс" процентов 30 было, как минимум.
+3
0
+3
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sammuilson
Улыбка Тараса бесценна))) Удачи парням
0
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uwe2000
Ответ Deathspell Omega
На трибунах в джерси "Рейнджерс" процентов 30 было, как минимум.
ну так одна конгломерация
+1
-1
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