Лаймер подписал контракт с «Баварией» до 2027-го. Хавбек перейдет из «Лейпцига» летом бесплатно (Sky Sport)
Конрад Лаймер близок к переходу в «Баварию» .
По информации Sky Sport, 25-летний полузащитник прошел два медосмотра в мюнхенском клубе и подписал контракт до 2027 года.
Летом Лаймер присоединится к «Баварии» бесплатно – он покинет «Лейпциг» на правах свободного агента.
В текущем сезоне Бундеслиги австриец провел 15 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Потом на пафосе рассказывают, как надо делать дела.
во-вторых, это рынок, к тому же глобальный
никто же не запрещал Лейпцигу и Ливерпулю предложить свой контракт Лаймеру