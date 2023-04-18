Лаймер подписал контракт с «Баварией» до 2027-го. Хавбек перейдет из «Лейпцига» летом бесплатно (Sky Sport)

Конрад Лаймер близок к переходу в «Баварию» .

По информации Sky Sport, 25-летний полузащитник прошел два медосмотра в мюнхенском клубе и подписал контракт до 2027 года.

Летом Лаймер присоединится к «Баварии» бесплатно – он покинет « » на правах свободного агента.

В текущем сезоне Бундеслиги австриец провел 15 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.