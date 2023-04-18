Лаймер подписал контракт с «Баварией» до 2027-го. Хавбек перейдет из «Лейпцига» летом бесплатно (Sky Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Конрад Лаймер Футбол

Конрад Лаймер близок к переходу в «Баварию» .

По информации Sky Sport, 25-летний полузащитник прошел два медосмотра в мюнхенском клубе и подписал контракт до 2027 года. 

Летом Лаймер присоединится к «Баварии» бесплатно – он покинет «Лейпциг» на правах свободного агента. 

В текущем сезоне Бундеслиги австриец провел 15 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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44 комментария

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cektor
получается из Баварии 2 перешел в основную команду ?)
+48
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+43
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Лёха Жданчик
Ждем через год Лаймера в МЮ из за недостатка игр в Баварии)
+33
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+33
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Under
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Комментарий удален модератором
а за что им должно быть стыдно?
+34
-7
+27
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rigobersong
Очевидно, что игроки Бундеслиги как минимум за год до продления знают, что уйдут в Баварию и не подписывают со своим клубом новый контракт, и никто Баварию не штрафует за то, что они в обход всех правил занимаются тамперингом игрока, но никто не поверит, что они переговоры начинают за полгода, и это просто так все и всегда совпадает:))
+34
-7
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Roman
Пусть ещё Айнтрахт бесплатно отдаст Баварии Коло-Муани, а Боруссия - Беллингема. И тогда все будет чики-пуки
+18
-3
+15
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Donald J. Trump
Ответ жирный кот
эту лигу решительно невозможно воспринимать всерьез. недаром их клубы позорятся ежегодно в еврокубках (прошлогодний франкфурт это не более чем аномалия). чемпионства баварии не стоят вообще ничего.
Сначала Бавария превратила Бундеслигу в свою собственную фарм-лигу, а потом мёртвый Челси с 13 места АПЛ выбивает из ЛЧ вторую команду Германии.
+20
-6
+14
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Эзиз Халлыев
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Комментарий удален модератором
Бундесферма.
+19
-7
+12
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жирный кот
эту лигу решительно невозможно воспринимать всерьез. недаром их клубы позорятся ежегодно в еврокубках (прошлогодний франкфурт это не более чем аномалия). чемпионства баварии не стоят вообще ничего.
+23
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+11
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ жирный кот
эту лигу решительно невозможно воспринимать всерьез. недаром их клубы позорятся ежегодно в еврокубках (прошлогодний франкфурт это не более чем аномалия). чемпионства баварии не стоят вообще ничего.
Знаете, я к Баварии до недавнего времени держал нейтралитет, но видя, как они лопатят лигу под себя, становится противно
+15
-7
+8
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Stewart D.
типикал бавария во всей красе. Патологическая боязнь играть с высокой конкуренцией и с сильными командами в своём пряничном чемпике
+10
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Олег910
Бундеслига существует как придаток Баварии. Даже шейхи из ПСЖ кажутся ангелочками по сравнению с этими монополистами.
+11
-5
+6
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Антон Фалафель
Позорные марадёры.
Потом на пафосе рассказывают, как надо делать дела.
+13
-7
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werowolf-gears
А вот Барселона, ПСЖ, Сити и Ювентус в долгах и сами не зарабатывают!!!
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Wellerman
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
В смысле? Они считают нормальным выигрывать трофеи, убивая конкуренцию таким вот говном?
Никто с дулом пистолета у голов игроков не стоит и не заставляет их переходить в Баварию. У них есть право отказать. Но они соглашаются.
+8
-2
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Evgen_Hazard
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Комментарий удален модератором
А почему им должно быть стыдно? А так игроки все хотят в Баварию, кто из БЛ. Это очевидное повышение, и такие комментарии их мало волнуют
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RedDevil1909
Ответ Donald J. Trump
Сначала ты уничтожаешь конкуренцию в лиге, а потом у игроков не остаётся выбора на повышение только как перейти в Баварию. Так и запишем
так они могут и в другие лиги уходить,гипотетически если бы Бавария даже подписала 22 лучших игрока из всех клубов бундеслиги то это не было бы главным фактором доминирования или каким-то ударом по чемпионату,тот же Лейпциг сразу найдет замену Лаймеру
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Under
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
В смысле? Они считают нормальным выигрывать трофеи, убивая конкуренцию таким вот говном?
во-первых, я не знаю, что они там себе считают
во-вторых, это рынок, к тому же глобальный
никто же не запрещал Лейпцигу и Ливерпулю предложить свой контракт Лаймеру
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Jey Colli
Ответ Антон Фалафель
Позорные марадёры. Потом на пафосе рассказывают, как надо делать дела.
да, самое смешное что некоторые фаны Баварии любят присесть на уши, говоря о том, какой у них порядочный и чистый клуб)
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Donald J. Trump
А потом мюнхенцы удивляются, почему они не могут выиграть ЛЧ из-за того, что в Бундеслиге исчезла конкуренция когда они разграбили свою собственную лигу и уровень Баварии сам упал.
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Dasein
Бавария в Бундеслиге занимается инцестом
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Лёха Жданчик
По стопам Забитцера пойдет...
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Bergamotte
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
А чего болелы Баварии обижаются и всех минусуют? Это же правда фу, вот так вот выигрывать чемпионат
Как так? Покупать сильных игроков из своего чемпионата? Так этим все топ-команды занимаются. Откуда пришли Ван Дейк, Мане итд. не подскажешь? Да и в количестве Бавария далеко не первая, там Дортмунд лидирует с большим отрывом.
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Donald J. Trump
Ответ Bergamotte
Как так? Покупать сильных игроков из своего чемпионата? Так этим все топ-команды занимаются. Откуда пришли Ван Дейк, Мане итд. не подскажешь? Да и в количестве Бавария далеко не первая, там Дортмунд лидирует с большим отрывом.
За Ван Дейка и Мане были уплачены большие деньги, за которые Саутгемптон купил им замену и смог существовать. Что купит Ляйпциг за 0 евро, за которые Бавария забрала игрока ?
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Михо
Надеюсь впишется в команду лучше чем Забитцер. Добро пожаловать)
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Олжас
Бавария вырвала Лаймера в борьбе с Сити, МЮ, Барсой и Реалом. Лаймер был ключевой фигурой в борьбе за чемпионство в Бундеслиге. Теперь шансы РБ на победу в чемпионате близки к нулю. Это убийство интриги.
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