95 тысяч Fan ID оформлено в Петербурге и области: «Надеемся, число резко возрастет перед важнейшими играми «Зенита» в борьбе за вторую звезду»

95 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Об этом сообщил директор « » по продаже билетов Илья Шахдан.

– Сколько человек в Петербурге оформили карту болельщика?

– С учетом Ленобласти оформлено около 95 тысяч карт болельщика. И эта цифра продолжает расти. Помогают мобильные МФЦ и «Центр выдачи карт болельщика» на 40 окон, которые начали свою работу у стадиона в начале марта.

Надеемся, что число обладателей карты резко возрастет в преддверии самых важных игр нашей команды в борьбе за чемпионство и долгожданную вторую звезду, – сказал Шахдан.

14 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге оформлено более 80 тысяч Fan ID.

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