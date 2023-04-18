95 тысяч Fan ID оформлено в Петербурге и области: «Надеемся, число резко возрастет перед важнейшими играми «Зенита» в борьбе за вторую звезду»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Матч ТВ Fan ID Футбол

95 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Об этом сообщил директор «Зенита» по продаже билетов Илья Шахдан.

– Сколько человек в Петербурге оформили карту болельщика?

– С учетом Ленобласти оформлено около 95 тысяч карт болельщика. И эта цифра продолжает расти. Помогают мобильные МФЦ и «Центр выдачи карт болельщика» на 40 окон, которые начали свою работу у стадиона в начале марта.

Надеемся, что число обладателей карты резко возрастет в преддверии самых важных игр нашей команды в борьбе за чемпионство и долгожданную вторую звезду, – сказал Шахдан.

14 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге оформлено более 80 тысяч Fan ID.

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44 комментария

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Слава Молотов
Боже. Какое же дно все что связано с Питером и Зенитом. Просто позорное днище.
+96
-18
+78
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Ебздрогыч
А зачем им еще больше этих карт? Выдавайте билеты уже получившим фануйди, а лучше поставьте их на бюджет клуба, платите зарплату за посещение матчей, штрафуйте за прогулы, и будет полный стадион. А так фануйди оформят тысячи, а ходить не будут, и что делать? Как перед Миллером отчитываться?
+49
-7
+42
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HaLaVa666
Ответ Слава Молотов
Боже. Какое же дно все что связано с Питером и Зенитом. Просто позорное днище.
Я как житель Спб официально заявляю - хоккей еще ниже
+31
-3
+28
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Spartakus1984
Ну Питерские во всех сферах мастера игратьс цифрами
+17
-6
+11
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Михаил
Ответ Ебздрогыч
А зачем им еще больше этих карт? Выдавайте билеты уже получившим фануйди, а лучше поставьте их на бюджет клуба, платите зарплату за посещение матчей, штрафуйте за прогулы, и будет полный стадион. А так фануйди оформят тысячи, а ходить не будут, и что делать? Как перед Миллером отчитываться?
Зачем? Бюджетники сделают всё это бесплатно
+8
0
+8
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Joker17
Конечно, особенно сейчас, после принятия закона об электронных повестках, все побегут и на госуслугах регистрироваться, и фанайди оформлять. Чего только не сделаешь ради большого брата и второй звезды Зенита!
+10
-5
+5
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Serge Vendino
Такая борьба прям. Ожесточенная конкуренция у Зенита в решающих матчах будет.
+8
-4
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Алексей Ненахов
1000 рублевый Вираж и 96 тысяч чертей
+9
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Сергей Поляков
У меня много знакомых болельщиков.Никто не оформлял.Кто вообще это делает?
+6
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Tigo_Volchara93
Надейтесь дальше
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Ярослав Ройс
кооператив озеро вообще уже в космос улетело, но мы потерпим
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Резко возрастёт 😂
+3
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Н.Ф.
95 тысяч фанатов... Подумать только!
Жаль, что все не поместятся на стадионе.
+2
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ЦСКА1960
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Резко возрастёт 😂
Ещё смешнее - "ради борьбы за чемпионство"
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Пирс Морган
Мертвые души. Часть 2
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Mixet.spb
Я возьму сразу четыре, только не закрывайте окна, пожалуйста🙏
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Дави На кнопы
Ахахахахахаха
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Kolch
Никто не пытался связать насильственное введение фан-айди и недавний закон о цифровых повестках? Тема любопытная, но развивать пожалуй не буду)
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dimitrii36
предлагаю во избежании звездопада, отправить в пердив
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Олег Акимов
Сколько из 95 тыс не бюджетники?
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Andrew Chepaylo
Ответ Михаил
Зачем? Бюджетники сделают всё это бесплатно
Разве не за воду и хотдог?🤔
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