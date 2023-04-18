Вячеслав Фетисов: «Какие Мальдивы, Турция? Понял, что отдыхать надо в России. За границей – гамбургеры, кока-кола. У нас даже наливки свои, с прабабушкиными рецептами»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Матч ТВ Здоровье алкоголь и спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, почему нужно проводить отдых в России.

– Меня удивило, что в прошлом году вы провели отпуск на Камчатке. Почему? Можно ведь было полететь в Турцию, на Мальдивы или в Майами.

– В Турции ни разу не был, на Мальдивах тоже. В Америку летать не могу, поскольку нахожусь под санкциями.

Но на Камчатке я оказался не поэтому. Давно хотелось там побывать, заодно удалось посетить и Курильские острова.

Это какая-то фантастика на самом деле. Не только экзотика, а еще и неописуемая красота.

В последнее время понял, что отдыхать надо в России. Плато Путорана – это что-то космическое. Байкал – неповторимое место силы.

Надо сделать все, чтобы сберечь этот уникальный природный комплекс с его особенной экосистемой. Любой шаг должен быть оправдан и просчитан, чтобы это не пошло во вред Байкалу.

Это ресурс, который будет в ближайшем будущем самым важным. Ведь тут находится 20 процентов от всего мирового запаса чистой озерной воды.

Кроме этого, есть еще Алтай, Кавказ, Карелия, Арктика… Объехать все эти места – жизни не хватит!

И самое интересное, что везде свой колорит – как кулинарный, так и природный, ландшафтный. Это за границей, куда не приедешь – гамбургеры, сосиски, кока-кола.

А у нас даже наливки – везде свои, с прабабушкиными рецептами.

Это и вкусно, и интересно, и заставляет влюбляться в Россию все больше и больше. Поэтому какие Мальдивы, какая Турция? – сказал двукратный олимпийский чемпион.

40 комментариев

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Pelerin
А ничего, что на Камчатке отдохнуть подороже, чем на Мальдивах? )

Ладно Камчатка - действительно уникальное место. А Сочи и Красная Поляна - в разы дороже и хуже аналогов (о_0)... Хотя Слава уже так нализал, что может себе позволить деньги не считать)
+57
-2
+55
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melmi
Слава совсем сдал
Умственно
Зато уровень урапатриотизма зашкаливает
+50
-3
+47
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Filimon4ik
У него, видимо, с головой совсем беда.
+19
-2
+17
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Danny Vigneault
мне иногда кажется что у него пограничка
+14
0
+14
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Savarona25
После санкций Фетисову пришлось резко полюбить родные места. И посещает их наверняка в виде индивидуальных вип-туров, а может и вообще за гос счет или принимающей стороны, мечтающей наладить выгодные контакты с известным депутатом.
+13
0
+13
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Melnikov1968
Слава, тебе гамбургеры ногами что ли в рот запихивают? Не будь ты узколобым. В любой стране мира есть и хорошая, и плохая еда. И отдыхать можно и у нас, и за рубежом, интересных мест везде хватает. Противно становится слышать любое твоё интервью.
+8
0
+8
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Артём Сергеев
блин, что-то подзабыл,как называют дешевок, которые продали свою совесть?
+7
0
+7
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Penarol
Странно, что ни слова про душ Шарко, очистительное клизьмирование и обёртывание в мокрую простыню. В возрасте Вячеслава уже свой взгляд на идеальный отдых. Старость нужно уважать.
+6
0
+6
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Родион Горбачев
Слава совсем того
+5
0
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Andreir888
Мда...От Славы это несколько странно слышать...
+3
0
+3
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Pelerin
Ответ HockeyMan
Ну кстати красная поляна по своему тоже уникальное место. Во-первых там может отдыхать и на 30000₽ с каталкой на неделю (аналогичного я ничего в мире на таком уровне не знаю) А можно и на миллион, посещая очень очень крутые московские рестораны, живя в риксосе или рейдиссоне и играя ночью в казино, а после в стриптиз)))) так же природа там очень крута. Бани, водопады. А Сочи да… колхоз полный, за очень непонятные для меня деньги.
Честно говоря не знаю, как там можно за 30 тр провести неделю. А ски-пасс там что, копейки стоит? (о_0)
Но глядя на часовые очереди на подъëмник даже мысли поехать туда кататься не возникает.
Риксос, а лучше корпоративный Сбер со спа Риксоса - замечательно. Но они тупо дороже Альп в разы + система подъемников и трасс в любом Лехе, Вербье в разы больше (не говоря о больших курортах)
+3
0
+3
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Антон Некрасов
А что ж тогда в вашей любимой и Великой России даже в новостях употребляют американский спич ,американские выражения , рекламы сколько с такими словами , чё ж тогда здесь носом не вертите за страну свою ???? Маразм и наглость
+2
0
+2
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HockeyMan
Ответ Pelerin
А ничего, что на Камчатке отдохнуть подороже, чем на Мальдивах? ) Ладно Камчатка - действительно уникальное место. А Сочи и Красная Поляна - в разы дороже и хуже аналогов (о_0)... Хотя Слава уже так нализал, что может себе позволить деньги не считать)
Ну кстати красная поляна по своему тоже уникальное место.
Во-первых там может отдыхать и на 30000₽ с каталкой на неделю (аналогичного я ничего в мире на таком уровне не знаю)
А можно и на миллион, посещая очень очень крутые московские рестораны, живя в риксосе или рейдиссоне и играя ночью в казино, а после в стриптиз)))) так же природа там очень крута. Бани, водопады.

А Сочи да… колхоз полный, за очень непонятные для меня деньги.
+3
-1
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Рокко Сиффредди
Если б не санкции , то отдыхал бы в Майями
+2
0
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Олег
Это они вместе с Путиным,
и Шойгу так отдыхают.
Вип поездки так называемые.
Вот тебе и реклама. 💤патриот ёп твою мать.
+2
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Pablo Rodrigues
Этот Фетисов совсем сломался, несите нового...
Показалось, или он сейчас алгольные напитки прорекламировал? Незаконно так то...
+1
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tromb3@icloud.com
Ну хорошо,он понял,это его дело.А вот когда он понял или поверил,что может за других решать?Может они тоже поездят,и сами решат ,где им лучше отдыхать.Печально.
+1
0
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nmnackjbxkasbk
интересно, а Фетисов знает как звали его прабабушку?
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vvl
псов из за вольера не выпускают.
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Злобный Конь
Сам пожил на чужбине,а другим там делать нечего?
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Безин Чук
Ответ nmnackjbxkasbk
интересно, а Фетисов знает как звали его прабабушку?
Это легко - Путина Медведевна.
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Valeross
Слава,а какой у тебя телефон,а на какой машине ты ездишь,а одежда у тебя российского производства?) Стареишь,но маразм крепчает
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Кеша
Конечно , с зарплатой сенатора можно и на Камчатку слетать. Дорого, конечно . . Если бы у нас сделали доступные горнолыжные курорты - было бы здорово . Все условия для этого есть : и климат, и ландшафт . Нужен сервис и безопасность . На первом месте безопасность спуска .
+1
-1
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Безин Чук
Ответ Злобный Конь
Сам пожил на чужбине,а другим там делать нечего?
Кондовый путриот
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kleoPatr1ck
Я сейчас на отдыхе в Сочи, пью колу каждый день. Продают прямо в местном магазине на огромной территории отеля)))))
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