Вячеслав Фетисов: «Какие Мальдивы, Турция? Понял, что отдыхать надо в России. За границей – гамбургеры, кока-кола. У нас даже наливки свои, с прабабушкиными рецептами»
Вячеслав Фетисов рассказал, почему нужно проводить отдых в России.
– Меня удивило, что в прошлом году вы провели отпуск на Камчатке. Почему? Можно ведь было полететь в Турцию, на Мальдивы или в Майами.
– В Турции ни разу не был, на Мальдивах тоже. В Америку летать не могу, поскольку нахожусь под санкциями.
Но на Камчатке я оказался не поэтому. Давно хотелось там побывать, заодно удалось посетить и Курильские острова.
Это какая-то фантастика на самом деле. Не только экзотика, а еще и неописуемая красота.
В последнее время понял, что отдыхать надо в России. Плато Путорана – это что-то космическое. Байкал – неповторимое место силы.
Надо сделать все, чтобы сберечь этот уникальный природный комплекс с его особенной экосистемой. Любой шаг должен быть оправдан и просчитан, чтобы это не пошло во вред Байкалу.
Это ресурс, который будет в ближайшем будущем самым важным. Ведь тут находится 20 процентов от всего мирового запаса чистой озерной воды.
Кроме этого, есть еще Алтай, Кавказ, Карелия, Арктика… Объехать все эти места – жизни не хватит!
И самое интересное, что везде свой колорит – как кулинарный, так и природный, ландшафтный. Это за границей, куда не приедешь – гамбургеры, сосиски, кока-кола.
А у нас даже наливки – везде свои, с прабабушкиными рецептами.
Это и вкусно, и интересно, и заставляет влюбляться в Россию все больше и больше. Поэтому какие Мальдивы, какая Турция? – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Ладно Камчатка - действительно уникальное место. А Сочи и Красная Поляна - в разы дороже и хуже аналогов (о_0)... Хотя Слава уже так нализал, что может себе позволить деньги не считать)
Умственно
Зато уровень урапатриотизма зашкаливает
Но глядя на часовые очереди на подъëмник даже мысли поехать туда кататься не возникает.
Риксос, а лучше корпоративный Сбер со спа Риксоса - замечательно. Но они тупо дороже Альп в разы + система подъемников и трасс в любом Лехе, Вербье в разы больше (не говоря о больших курортах)
Во-первых там может отдыхать и на 30000₽ с каталкой на неделю (аналогичного я ничего в мире на таком уровне не знаю)
А можно и на миллион, посещая очень очень крутые московские рестораны, живя в риксосе или рейдиссоне и играя ночью в казино, а после в стриптиз)))) так же природа там очень крута. Бани, водопады.
А Сочи да… колхоз полный, за очень непонятные для меня деньги.
и Шойгу так отдыхают.
Вип поездки так называемые.
Вот тебе и реклама. 💤патриот ёп твою мать.
Показалось, или он сейчас алгольные напитки прорекламировал? Незаконно так то...