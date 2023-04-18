«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Наполи» будет противостоять «Милану» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Сан-Паоло»
Первый матч: 0:1
Поднажать надо ребята!
Forza lotta, vincerai
Non ti lasceremo mai
Вторая половина - персофаны хвичи, запомните. Ровно в тот момент когда он перейдёт в условный Ньюкасл - из «кварадоны» - для террони он станет туалетной бумагой( буквально ). Советую переобуться пока не поздно.
Эти черти, позвали самых отвратных помимо них самих болельщиков Фейенорда. Которые рушили прекрасный город Рим в 2015 году. Даже совсем не дружественные болельщики Ромы поддержали Милан.
Болельщики не ценят историю, сегодня повторится сезон 1987/88 в одном матче. Даже Жиру это как будто реинкарнация Вирдиса, старый чуть седой но очень элегантный.
Сегодня маску Пульчинеллы сломают вместе с носами Политано. и Лосано.
Милан, Юве, Интер, даже болелы Бергамо приезжали на матч болеть за Айтрахт. Их связывает вражда, но ещё и ненависть к Неаполю.
Сегодня 11 львов умрут на поле. Чтобы встретиться в след раунде с врагом, но гораздо более достойным!!
Я бы с удовольствием доехал до Неаполя, жаль не получилось. Заснуть тоже не получилось, хорошо что из трёх залов на районе 2 круглосуточные и можно было в одиночестве ходить этажи и бить грушу.
Пожалуйста бейтесь до смерти, проиграете или нет - умрите.
finno alla morte ☠️
DAI MILAN ❤️🖤
пс.Немного нытья спагетти:
«Кроме игроков и болельщиков «Милана», мы все согласны с несправедливостью по отношению к нам в матче на «Сан-Сиро» 🎭
Милан очень хорош в гостевых матчах, намного лучше и острее играет чем на домашнем Сан Сиро. Это факт.
Милану главное перетерпеть натиск первые 20 минут, дальше можно контролировать игру. Прогнозирую счёт в матче 2:2, проход Милана