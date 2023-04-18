«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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«Наполи» будет противостоять «Милану» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1». 

Наполи Италия – Милан Италия
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Статистика Лиги чемпионов

21 комментарий

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Рустам Давудов
За Милан.
+10
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Владимир Георгия
Матч будет интересным и ещё больше интересно , будет ли команда подключать Хвичу к игре или продолжат игнорировать и сами ломиться по центру. Спалетти сказал , что только командная игра, а я что-то не вижу командной игры. Далее, Хвича важен для Осимена и мы видели прекрасные ассисты на Виктора. Интересно отключат ли команда канал ассистов через Хвичу. Многие думают, что отдал мяч Хвиче и он в обязательном порядке должен обострить. Чушь, там должен быть пас на рывок , на пространство, должна быть комбинация на избавление от персональных защитников от Хвичи. Лучший матч Хвичи был с Болоньей, где он показал способности, сделал не менее 8 голевых напарникам. Так надо играть с ним, а не давать спертые пасы на бровку. В итоге , закон ,-количество перерастает в качество, то есть чем больше пасов ему тем больше вероятность , что он, что-то сотворит голевое. А здесь понимаете, выключили ему пасы. Дурь и только.
+7
-3
+4
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Stewart D.
у наполей самая легкая ветка в ЛЧ, в сериале уже дела сделаны, а они рофлят почему то.

Поднажать надо ребята!
+3
-2
+1
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Stigazavr
Ale, ale, ale Milan ale
Forza lotta, vincerai
Non ti lasceremo mai
+1
0
+1
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Милан 737..
Ответ 0rbit
Грязные, южные животные единственное, что смогли сделать это атаковать инстаграм Тео. И не его самого, а желать смерти годовалому сыну, сотнями сообщений под его фотокарточками. Типичные террони. Глорье на спртце появившееся после псевдоудачного сезона - сольётся ровно через полгода. Вторая половина - персофаны хвичи, запомните. Ровно в тот момент когда он перейдёт в условный Ньюкасл - из «кварадоны» - для террони он станет туалетной бумагой( буквально ). Советую переобуться пока не поздно. Эти черти, позвали самых отвратных помимо них самих болельщиков Фейенорда. Которые рушили прекрасный город Рим в 2015 году. Даже совсем не дружественные болельщики Ромы поддержали Милан. Болельщики не ценят историю, сегодня повторится сезон 1987/88 в одном матче. Даже Жиру это как будто реинкарнация Вирдиса, старый чуть седой но очень элегантный. Сегодня маску Пульчинеллы сломают вместе с носами Политано. и Лосано. Милан, Юве, Интер, даже болелы Бергамо приезжали на матч болеть за Айтрахт. Их связывает вражда, но ещё и ненависть к Неаполю. Сегодня 11 львов умрут на поле. Чтобы встретиться в след раунде с врагом, но гораздо более достойным!! Я бы с удовольствием доехал до Неаполя, жаль не получилось. Заснуть тоже не получилось, хорошо что из трёх залов на районе 2 круглосуточные и можно было в одиночестве ходить этажи и бить грушу. Пожалуйста бейтесь до смерти, проиграете или нет - умрите. finno alla morte ☠️ DAI MILAN ❤️🖤 пс.Немного нытья спагетти: «Кроме игроков и болельщиков «Милана», мы все согласны с несправедливостью по отношению к нам в матче на «Сан-Сиро» 🎭
Это было круто!, Форца Милан ! ✊🔴⚫
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Bashibuzuck
"Милан" хорошая команда, но ждем победы "Наполи" и дубля Хвичи✊✊✊
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Милан 737..
Ответ Альф Третий
Ну да, Жиру - это же тот самый игрок, на которого сборная Франции полагается в любой сложной ситуации, как только он пропустит игру, все уже начинают говорить о том, что Милан провалит матч! Но, конечно, игра еще не началась, а значит все может быть!
Согласен, да у Милана больше и центр форвардов нет ни одного кроме Жиру, единственное что ещё Диас может затащить на своих скилах, ну или Леао тоже может 2 покатить как с Наполи 4 - 0 если конечно не исчезнет с поля ...
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Альф Третий
Ответ Милан 737..
Наполи отличная команда, но Милан уже побеждал их совсем недавно в Неаполе 4 - 0, поэтому жду победы Милана, хотя ничья тоже устроит, главное не пропустить, или 1-1, плохая новость для Милана в том что Жиру может пропустить игру, его Ким Джи сломал в прошлой игре, а у Наполи наоборот Осимхен выйдет ...
Ну да, Жиру - это же тот самый игрок, на которого сборная Франции полагается в любой сложной ситуации, как только он пропустит игру, все уже начинают говорить о том, что Милан провалит матч! Но, конечно, игра еще не началась, а значит все может быть!
+1
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бабушка Леброна Джеймса
Ответ ubAA
Давай Неаполь, покажи свою силу, этот миланский середняк итак уже выше головы прыгнул, пора их уничтожить.
🤦
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Милан 737..
Милану победы ! ✊🔴⚫
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0rbit
Грязные, южные животные единственное, что смогли сделать это атаковать инстаграм Тео. И не его самого, а желать смерти годовалому сыну, сотнями сообщений под его фотокарточками. Типичные террони. Глорье на спртце появившееся после псевдоудачного сезона - сольётся ровно через полгода.
Вторая половина - персофаны хвичи, запомните. Ровно в тот момент когда он перейдёт в условный Ньюкасл - из «кварадоны» - для террони он станет туалетной бумагой( буквально ). Советую переобуться пока не поздно.

Эти черти, позвали самых отвратных помимо них самих болельщиков Фейенорда. Которые рушили прекрасный город Рим в 2015 году. Даже совсем не дружественные болельщики Ромы поддержали Милан.

Болельщики не ценят историю, сегодня повторится сезон 1987/88 в одном матче. Даже Жиру это как будто реинкарнация Вирдиса, старый чуть седой но очень элегантный.

Сегодня маску Пульчинеллы сломают вместе с носами Политано. и Лосано.

Милан, Юве, Интер, даже болелы Бергамо приезжали на матч болеть за Айтрахт. Их связывает вражда, но ещё и ненависть к Неаполю.

Сегодня 11 львов умрут на поле. Чтобы встретиться в след раунде с врагом, но гораздо более достойным!!

Я бы с удовольствием доехал до Неаполя, жаль не получилось. Заснуть тоже не получилось, хорошо что из трёх залов на районе 2 круглосуточные и можно было в одиночестве ходить этажи и бить грушу.

Пожалуйста бейтесь до смерти, проиграете или нет - умрите.

finno alla morte ☠️
DAI MILAN ❤️🖤

пс.Немного нытья спагетти:

«Кроме игроков и болельщиков «Милана», мы все согласны с несправедливостью по отношению к нам в матче на «Сан-Сиро» 🎭
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nick-basil
Победа в чемпионате считай в кармане - надо три матча нормально сгонять. ЛЧ - под вопросом. Сегодня будет ясность. Верим в команду тренера и болельщиков.
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nick-basil
Осимен и Квара сыграют сыграют в матче. При этом на лицо потеря ряда качеств у Наполи. Без Осимена играли натужно, в атаке не забивали, потеряли в концентрации, в уверенности. Посмотрим как будет сегодня.
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quadryk
Ждём! Будет битва ⚽️🥅
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vals1702
ничья
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kaka10
Слишком большие ожидания от Наполи.
Милан очень хорош в гостевых матчах, намного лучше и острее играет чем на домашнем Сан Сиро. Это факт.

Милану главное перетерпеть натиск первые 20 минут, дальше можно контролировать игру. Прогнозирую счёт в матче 2:2, проход Милана
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Бухгалтер2021
ничью ждемс
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