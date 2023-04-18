Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА хочет, чтобы мы остались. Не хотим уходить. Ведем переговоры о снятии банов»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

В УЕФА надеются сохранить Россию в составе союза.

Об этом сообщил сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, комментируя возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

– УЕФА хочет, чтобы мы остались.

– Какая ситуация с Азией и УЕФА?

– Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов.

– Вы были в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, как там прошло?

– Были в Лиссабоне. До смешного, могу сказать, что так же, как и до Лиссабона. Длинные переговоры идут постоянно.

УЕФА не хочет, и РФС не хочет никуда уходить. Для РФС тем не менее очень важно восстановление и игра клубов, юношеских сборов. И, естественно, первых сборных, – сказал Митрофанов.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

Переход в Азию – беда для наших клубов. Только факты об уровне турниров АФК

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97 комментариев

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evil
- алло, УЕФА? хотите, чтобы мы остались?
- кто это?
- всё, пока
+132
-20
+112
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EvertoniaMen
Ответ evil
- алло, УЕФА? хотите, чтобы мы остались? - кто это? - всё, пока
Скорее так:
- алло, УЕФА?
- да!
- спасибо, до свидания!!
+78
-7
+71
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ЕгориЙ
Значит обе стороны ждут определенного момента когда бан снимут, видимо сверху спустили решение подождать.
+53
-12
+41
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falkao2013
Допустим УЕФА и не против,но кто играть будет с нами? Все сборные отказываются.
+37
-3
+34
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falkao2013
Ответ Evgeny Trifonov
получат техническое поражение от УЕФА , сразу перестанут
Сборные надавят так,что УЕФА опять будет против.
+38
-4
+34
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Melnikov1968
Да какая дорожная карта? Что за чушь очередная? Только прекращение СВО даст зелёный свет, и то не сразу.
+22
-2
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kokakoka
Ответ Evgeny Trifonov
получат техническое поражение от УЕФА , сразу перестанут
Швеция, Чехия и Польша за отказ играть в стыках с Россией получили технари?
+17
-1
+16
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Валентина Николаевна
Сказки венского леса)))
+13
-1
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Evil_Alastar
Ответ ЕгориЙ
Значит обе стороны ждут определенного момента когда бан снимут, видимо сверху спустили решение подождать.
Ну все мы знаем какого момента. Конца СВО( хз в каком варианте)
+14
-2
+12
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GLW
Ответ ЕгориЙ
Значит обе стороны ждут определенного момента когда бан снимут, видимо сверху спустили решение подождать.
а снизу чо-нибудь происходит?
+9
0
+9
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Вечно в бане
Ответ Evgeny Trifonov
получат техническое поражение от УЕФА , сразу перестанут
Поляки уже получили, говорят.

Неужели непонятно, что если отказы будут хоть сколько-нибудь массовыми, то УЕФА не будет раздавать технарь направо и налево, и плодить скандалы. Им проще забанить обратно и все.
+13
-4
+9
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DVikk
Ответ Evgeny Trifonov
получат техническое поражение от УЕФА , сразу перестанут
Согласен. Для УЕФА Россия куда важнее Германии, Англии, Италии, Голландии и прочих. Поэтому ради России УЕФА будет готова пойти на крайние меры и отстранить всех, только ради скорейшего возврата России. Уверен что уже в ближайшие дни УЕФА прибежит на поклон в Москву, чтобы вернуть Россию.
+13
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+8
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ЕгориЙ
Значит обе стороны ждут определенного момента когда бан снимут, видимо сверху спустили решение подождать.
Сверху спустили решение о бане. Никаких других решений больше не было.
+9
-2
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Mypta3uh23
Ответ Melnikov1968
Да какая дорожная карта? Что за чушь очередная? Только прекращение СВО даст зелёный свет, и то не сразу.
дорожная карта от Бахмута до Белгорода, что не понятного
+10
-3
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DeltaForce
Ответ За Путина, за родину
Скоро СВО закончится нашей победой и мы вернемся и всем покажем, Зенит в лч всех накажет
А потом ты проснёшься)
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Batt Monner
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ага, ещё на колени встаньте и раздвиньте кое-что.
Если для тебя закончить массовые смерти людей сродни приему у проктолога, что то с тобой не так
+9
-3
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инок
А на самом деле мы сидим у европейской двери как собачка и ждём, что нам разрешат зайти обратно в дом
+6
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Андрей Сухавалов
Ответ GLW
а снизу чо-нибудь происходит?
Снизу активно стучат последние лет 15.
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Илья Храбров
Когда расстался с девушкой, но не хочешь, чтобы она была с кем-то другим))
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Кирковский Александр
А как вы себе представляете полную остановку боевых действий в текущий момент. Есть только один вариант Украина освобождает все свои территории, но это дело не одного года.
Это в какой вселенной такой вариант? В нормальной вселенной наступающая сторона должна отказаться от идеи захвата другого государства и вывести войска. А вы о чем?
+4
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tolobas
УЕФА потребует осудить СВО и на этом все закончится
+5
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Никита Королёв
Совершенно бесполезная болтовня.Очевидно,что не сборная Россия ,не клубы некуда не вернуться в ближайшем будущем.
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Антон Савельев
Думаю пока можно u25 создать и погостралировать по стране, тур в честь чм в россии
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STAVRsSC
Пока не закончится СВО, никто никаких банов не снимет. Митрофанов в какой-то параллельной реальности ведёт переговоры.
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Кирковский Александр
Ответ Evgeny Trifonov
ещё один йододефецитный, а кто говорит что случится сейчас? это возможно только после полной остановки боевых действий.
А как вы себе представляете полную остановку боевых действий в текущий момент. Есть только один вариант Украина освобождает все свои территории, но это дело не одного года.
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