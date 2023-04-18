В УЕФА надеются сохранить Россию в составе союза.

Об этом сообщил сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, комментируя возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

– УЕФА хочет, чтобы мы остались.

– Какая ситуация с Азией и УЕФА?

– Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов.

– Вы были в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, как там прошло?

– Были в Лиссабоне. До смешного, могу сказать, что так же, как и до Лиссабона. Длинные переговоры идут постоянно.

УЕФА не хочет, и РФС не хочет никуда уходить. Для РФС тем не менее очень важно восстановление и игра клубов, юношеских сборов. И, естественно, первых сборных, – сказал Митрофанов.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В декабре 2022 года РФС совместно с создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

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