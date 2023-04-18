Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА хочет, чтобы мы остались. Не хотим уходить. Ведем переговоры о снятии банов»
В УЕФА надеются сохранить Россию в составе союза.
Об этом сообщил сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, комментируя возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
– УЕФА хочет, чтобы мы остались.
– Какая ситуация с Азией и УЕФА?
– Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов.
– Вы были в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, как там прошло?
– Были в Лиссабоне. До смешного, могу сказать, что так же, как и до Лиссабона. Длинные переговоры идут постоянно.
УЕФА не хочет, и РФС не хочет никуда уходить. Для РФС тем не менее очень важно восстановление и игра клубов, юношеских сборов. И, естественно, первых сборных, – сказал Митрофанов.
Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.
Переход в Азию – беда для наших клубов. Только факты об уровне турниров АФК
- кто это?
- всё, пока
- алло, УЕФА?
- да!
- спасибо, до свидания!!
Неужели непонятно, что если отказы будут хоть сколько-нибудь массовыми, то УЕФА не будет раздавать технарь направо и налево, и плодить скандалы. Им проще забанить обратно и все.