В правительство РФ направили предложения по упрощению использования Fan ID

Теги премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID Футбол

В правительство РФ направлены предложения по упрощению использования системы Fan ID.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело ряд встреч с представителями министерств, клубов и сообществ болельщиков, после чего направило предложения по упрощению системы в правительство.

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID.

Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.

Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – рассказали в пресс-службе АСИ.

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51 комментарий

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Владимир Самсонов
Только полная отмена этого бреда.
+117
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+109
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Андрей-ДК
об отмене отправьте
+57
-5
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Aleksey Yashin
"Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство"

Предложение должно быть одно - отмена Fun ID. Можно и без серии обсуждений обойтись
+38
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Ovi174
Отменить и точка, без как либо упрощений. Либо смотрите дальше на пустые трибуны и нагоняйте бюджетников и студентов.
+32
-1
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chernov jr
Ответ Kapitan Klos
Есть очень рациональное решение: выдавать Fan ID автоматически всем, чьи данные внесены в создаваемый реестр военнобязанных. Решается очень много вопросов, упрощается учет и контроль и, заодно, прямо со стадионов можно будет отправлять совершать геройские поступки там разные всякие, да.
у тебя все хорошо?
+21
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Дмитрий
АСИ, одна из многих путинских нулевых идеек. Супер специалисты в сфере «встретиться, обсудить, позаседать, наметить, отметить, предложить и задуматься»
+15
-2
+13
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Andrey Fiver
Ответ Bilerpol
Как оказалось эту публику возят бесплатно на автобусах, раздают им бесплатные билеты на лучшие места, да еще и талоны выдают на бесплатную еду на стадионах!! Так теперь обеспечивают посещаемость! Интересно, кто за это платит?
Ну как кто, мы же и платим из своих налогов по итогу.
+12
0
+12
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Bilerpol
Ответ Ovi174
Отменить и точка, без как либо упрощений. Либо смотрите дальше на пустые трибуны и нагоняйте бюджетников и студентов.
Как оказалось эту публику возят бесплатно на автобусах, раздают им бесплатные билеты на лучшие места, да еще и талоны выдают на бесплатную еду на стадионах!! Так теперь обеспечивают посещаемость! Интересно, кто за это платит?
+10
0
+10
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Geronimo Good
Повестки уже "упростили". Так что не нужно нам таких "одолжений" и "упрощений".
+8
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Evgeny Valyaev
Нужно продолжать массово бойокотировать стадионы с фанайди. Это нужно делать не только московским командам, а всем - в том числе таким как Факел. В Воронеже посещаемость с фанайди очень высокая. Нужен всероссийский массовый бойкот.
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lezhik
Пусть введут себе пропуска на посещение туалета. Мало ли какие антигосударственные мысли они там обдумывают!
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Recreated
Ну какое упрощение - то, они что, не врубаются, что оно вообще не нужно!!!??
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Jeksan
Правильней читать агентство «Рога и Копыта». Такая же фиктивная конторка по заготовке фиктивных инициатив
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инок
Fan ID - это убийца нашего футбола. Только полная отмена его вернёт болел на наши стадионы!
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SadButTrue
Наверняка предложат приравнять бойкот футбольных матчей с переходом на сторону врага и пожизненным сроком за госизмену. Что ещё можно ждать от них?
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Ковид 07.10.52
Чего у нас только нет для растраты наших налогов...какое-то АСИ....такую работу ненужную провела...ясно, что власть уже решила сделать поблажки и их определила...так нет для видимости демократии агентству работу придумали....Так мнения надо было узнавать до принятия закона..., а не думать, что народ любое их деяние примет. а теперь косточку решили бросить..могут не съесть...уже поняли свою значимость..., что могут протестовать и их слышат...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Зачем упрощать? Нормально же всё идёт. Куча людей оформили фан-айди, люди квартиры, машины и телевизоры вон выигрывают. Просто песня же! Руки прочь от фан-айди!!! 😡
+3
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Jeksan
Ответ Romeo Yankovich
детям можно без фан уйди, но до 12 лет. и пенсионерам. вот и все уступки
Вы что, не дорожите своей безопасностью, предлагая свободу самой радикальной части публики?🤭
+4
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Evgeny Evgeny
Они думают, что все не ходят из-за того, что тяжело получить эту бумажку. Неужели правда не понимают, что этот закон бред какой-то
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bedLaM
Ответ Spartakus1984
Или приостановка.Власть не признает что ошиблась с законом,а отмена именно и наведт на эти мысли.
приостановка не вариант, т.к. в любой момент могут приостановить приостановку)) только отмена)
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Андрей Дубровских
Какие сообщества болельщиков участвовали? ГБУ Жилищник или учителя младших классов?
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Glamm
На Седьмой международной конференции
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на упрощение процесса внедрения FanID
Выступали главы делегаций и члены правительств
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Сядешь на берегу
Закинешь удочку
Клюёт!
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Кирилл.С-Пб
На фото можно не улыбаться...
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Юрий Кечко
Никаких компромиссов даже перед лицом Армагеддона
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Romeo Yankovich
детям можно без фан уйди, но до 12 лет. и пенсионерам. вот и все уступки
+3
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