В правительство РФ направили предложения по упрощению использования Fan ID
В правительство РФ направлены предложения по упрощению использования системы Fan ID.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело ряд встреч с представителями министерств, клубов и сообществ болельщиков, после чего направило предложения по упрощению системы в правительство.
«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID.
Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.
Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – рассказали в пресс-службе АСИ.
Предложение должно быть одно - отмена Fun ID. Можно и без серии обсуждений обойтись
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на упрощение процесса внедрения FanID
Выступали главы делегаций и члены правительств
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Сядешь на берегу
Закинешь удочку
Клюёт!