В правительство РФ направили предложения по упрощению использования Fan ID

В правительство РФ направлены предложения по упрощению использования системы Fan ID.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело ряд встреч с представителями министерств, клубов и сообществ болельщиков, после чего направило предложения по упрощению системы в правительство.

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID.

Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.

Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – рассказали в пресс-службе АСИ.