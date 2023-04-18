Карасев – судья матча ЦСКА – «Локомотив», Мешков обслужит игру «Зенит» – «Динамо» и другие назначения 24-го тура Мир РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 24-го тура Мир РПЛ.

22 апреля (суббота)

«Химки» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Василий Казарцев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

23 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.

24 апреля (понедельник)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

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19 комментариев

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Александр Жердин
Ответ Кирилл.С-Пб
Ща про Мешкова менты включат сирены и все лампочки )))
Особенно с Сухим на ВАРе.
+7
-3
+4
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Кирилл.С-Пб
Ответ Александр Жердин
Особенно с Сухим на ВАРе.
Совпадение 🤣🤣🤣
+4
-1
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ Spartakus1984
А до этого Мутко и Фурсенко.ПОсле ДЮкова Медведева поставят во главе РФС или Митрофанова?
3 пенальти за матч мало? Так и будешь сопли на на кулачок наматывать? Позорники )))
+5
-2
+3
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Александр Жердин
Ответ Кирилл.С-Пб
Совпадение 🤣🤣🤣
Исключительно - случайность.
+3
-1
+2
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Виктор
Ответ Spartakus1984
зенитовцы вообще не переживают по поводу судей,у них Дюков сидит там,что бы зенит не обидел никто
Если это облегчит твою нескончаемую сильнейшую попаболь, продолжай в том же духе.
+6
-4
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
зенитовцы вообще не переживают по поводу судей,у них Дюков сидит там,что бы зенит не обидел никто
Москалева до майского матча спрятали?
+6
-5
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Tollie
ручной карасик ознаменует начало матча не с центральной точки, а с 11 метров в ворота Лантратова. паровозам терпения!
+1
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Дмитрий Джи
ну что, на кого заговор приготовили?)
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