Карасев – судья матча ЦСКА – «Локомотив», Мешков обслужит игру «Зенит» – «Динамо» и другие назначения 24-го тура Мир РПЛ
РФС назначил арбитров на матчи 24-го тура Мир РПЛ.
22 апреля (суббота)
«Химки» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.
«Факел» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Василий Казарцев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.
23 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Французов.
«Ахмат» – «Сочи»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.
24 апреля (понедельник)
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.
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