Филатов о Непомнящем: «В плохие дни он обезьяна с гранатой»
Глава Федерации шахмат России сравнил Яна Непомнящего с обезьяной с гранатой.
Сегодня Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии матча на шахматную корону.
«Сегодня в войне нервов нам повезло, не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса.
С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии Непомнящего – его качает, качество игры нестабильно», – сказал Андрей Филатов.
«Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской.
Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой», – добавил глава ФШР.
Если бы он Лиженя пнул, это было бы некультурно и неспортивно, но хотя бы понятно.
А зачем чмырить Яна?:
Во-первых сушить успешно можно позиции, к которым готовился. А может оказаться что Раппорт выдумает какую-нибудь неожиданную атаку в дебюте Гроба на пятнадцатом ходу и тут уже не до сушения будет, придётся за доской выдумывать варианты.
А во-вторых не очень похоже, что сам Ян хочет чего-то там сушить. А иногда, такое впечатление, просто шлёпает не задумываясь, как будто в блиц играет.