Филатов о Непомнящем: «В плохие дни он обезьяна с гранатой»

Глава Федерации шахмат России сравнил Яна Непомнящего с обезьяной с гранатой.

Сегодня Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии матча на шахматную корону.

«Сегодня в войне нервов нам повезло, не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса.

С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии Непомнящего – его качает, качество игры нестабильно», – сказал Андрей Филатов.

«Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской.

Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой», – добавил глава .