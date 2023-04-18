Филатов о Непомнящем: «В плохие дни он обезьяна с гранатой»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава Федерации шахмат России сравнил Яна Непомнящего с обезьяной с гранатой.

Сегодня Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии матча на шахматную корону.

«Сегодня в войне нервов нам повезло, не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса.

С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии Непомнящего – его качает, качество игры нестабильно», – сказал Андрей Филатов.

«Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской.

Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой», – добавил глава ФШР.

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15 комментариев

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Алексей 27
Как говорится, спасибо за поддержку
+33
-1
+32
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<~Inter~>
Сейчас критикуют, а если выиграют первые побегут кричать какого гениального шахматиста воспитали
+21
-1
+20
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Al561
Зачем то решил пнуть человека во время ответственного мероприятия.
Если бы он Лиженя пнул, это было бы некультурно и неспортивно, но хотя бы понятно.
А зачем чмырить Яна?:
+8
-1
+7
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Джинн
С подготовкой психологии Непомнящего еще никто не справился))
+5
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Виктор Войнов
Господа эксперты , объясните пожалуйста. Разве трудно шахматисту уровня Непомнящего выйти и чёрными, умышленно играть на ничью? Даже не думать о вариантах, а просто засушить партию.
Если бы Лижень играл в стиле Карлсена, то с учётом отсутствия у него супернавыков эндшпиля, Яну было бы проще сушить. Но при наличии в секундантах у Дина целого Раппорта - мастера агрессивной игры - такой сценарий был маловероятен, в результате получается встречный бой в открытых игровых позициях. И это прекрасно!
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old folk
У нас во всех видах спорта такие дурачки в федерациях?
+2
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L1berty
Ответ Джинн
С подготовкой психологии Непомнящего еще никто не справился))
Давайте вместе порассуждаем, как плохо психологически готов один из пяти лучших в мире
+3
-1
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myswordishatred
Ответ Виктор Войнов
Господа эксперты , объясните пожалуйста. Разве трудно шахматисту уровня Непомнящего выйти и чёрными, умышленно играть на ничью? Даже не думать о вариантах, а просто засушить партию.
Оно-то может и не сложно в сферической партии в вакууме. Но тут есть несколько проблем.
Во-первых сушить успешно можно позиции, к которым готовился. А может оказаться что Раппорт выдумает какую-нибудь неожиданную атаку в дебюте Гроба на пятнадцатом ходу и тут уже не до сушения будет, придётся за доской выдумывать варианты.
А во-вторых не очень похоже, что сам Ян хочет чего-то там сушить. А иногда, такое впечатление, просто шлёпает не задумываясь, как будто в блиц играет.
+2
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Виктор Войнов
Господа эксперты , объясните пожалуйста. Разве трудно шахматисту уровня Непомнящего выйти и чёрными, умышленно играть на ничью? Даже не думать о вариантах, а просто засушить партию.
+1
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Иван Алейников
Ответ bel01
Это комплимент или оскорбление?
Это выдержка из пресс-конференции
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bel01
Это комплимент или оскорбление?
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Дифиченто
Мем с кланяющимся пингвином
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Борис _____
В следующий раз предлагаю Главе Федерации шахмат России сказать, что Непомнящий - безмозглая одноногая сифилитическая обезьяна с гранатой, чтобы ещё лучше поддержать подшефного спортсмена и поднять его моральный дух.
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Листок яблони
Ответ <~Inter~>
Сейчас критикуют, а если выиграют первые побегут кричать какого гениального шахматиста воспитали
Вот Да!!!
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