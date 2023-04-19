Самсонов пропустил 6 шайб от «Тампы» и был заменен после 2-го периода. У него 7 поражений в плей-офф при 1 победе

отразил 23 броска из 29 в игре с «Тампой» (3:7, 0-1).

Вратарь « » не доиграл матч первого раунда Кубка Стэнли.

При счете 2:6 россиянин был заменен после второго периода на , отбившего 4 броска из 5.

Самсонов потерпел 7-е поражение в плей-офф за карьеру при одной победе.