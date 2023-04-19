Самсонов пропустил 6 шайб от «Тампы» и был заменен после 2-го периода. У него 7 поражений в плей-офф при 1 победе
Илья Самсонов отразил 23 броска из 29 в игре с «Тампой» (3:7, 0-1).
Вратарь «Торонто» не доиграл матч первого раунда Кубка Стэнли.
При счете 2:6 россиянин был заменен после второго периода на Джозефа Уолла, отбившего 4 броска из 5.
Самсонов потерпел 7-е поражение в плей-офф НХЛ за карьеру при одной победе.
Или Биннингтона совсем недавно.
А вот Бантинг заслуженно отправился отдыхать - плечом ударил в голову Чернаку, ещё и подпрыгнул перед силовым. Стопроцентные 5 минут.
Если бы Симмондс сейчас мог играть в хоккей хоть на каком-то уровне, он бы находился в основе. Но он уже не вывозит, не выдерживает темпа. С большой долей вероятности он закончит карьеру после этого сезона вообще. А держать в составе человека только ради силовой игры, в которую может большая часть нападения, начиная от Мэттьюса и заканчивая Аччиари или Эштоном-Ризом - это оригинальная попытка.