Самсонов пропустил 6 шайб от «Тампы» и был заменен после 2-го периода. У него 7 поражений в плей-офф при 1 победе

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Илья Самсонов отразил 23 броска из 29 в игре с «Тампой» (3:7, 0-1).

Вратарь «Торонто» не доиграл матч первого раунда Кубка Стэнли.

При счете 2:6 россиянин был заменен после второго периода на Джозефа Уолла, отбившего 4 броска из 5.

Самсонов потерпел 7-е поражение в плей-офф НХЛ за карьеру при одной победе.

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39 комментариев

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Deathspell Omega
«Тридцать раз, #####, тридцать, с##а, раз говорил, #####». (c)
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ɔculpa
Ответ oberkorn
Кубок Стэнли выигрывают вратари. Это аксиома
Ну у прошлогоднего "Колорадо" вратари особо не косячили, но и не божили, и сложно сказать, что тот же Кюмпер выиграл им КС. Наравне с другими – да, конечно, но точно не в качестве одной из главных движущих сил. Но с дырой в воротах в плей-офф, конечно, каши не сварить.
+22
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Deathspell Omega
Ответ ɔculpa
А чё он, опять так же привёз?)
"Тампа" ему сама привезла, чтобы он не ходил лишнего.
+18
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Sovagr
Комментатор "Торонто" накануне: "Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять"
+19
-2
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bezik88
Ответ oberkorn
Кубок Стэнли выигрывают вратари. Это аксиома
Дисциплина выигрывает. 5 минут Бантинга глупые, ещё был момент, где тоже можно давать было 5 минут 2 раз за хит в голову. Если Торонто будет столько штрафа себе привозить, то получат свип
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Иван Павлов
Ответ старые кеды
походу, он вратарь регулярки.
Ох уж эти выводы по одному матчу - при том, что в прошлом году Самсонов вполне достойно провёл серию против Флориды.
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Deathspell Omega
Ответ АРХАТ
Надо дать шанс ... нет не Мюррею а Джозефу Уоллу) Да молодой и малоопытный, но... давайте вспомним Мюррея и плэйофф 2016, у него до этого всего 13 матчей в регулярке было, у Уолла 11
Можна до кучи Кэма Уорда вспомнить, как он Кубок Каролине выиграл в 2006.
Или Биннингтона совсем недавно.
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Рамиль Кизимов
Ответ oberkorn
Кубок Стэнли выигрывают вратари. Это аксиома
Питтсбург с дырявой защитой, Колорадо со средним вратарём, которого после победы без сожаления сразу слили, Вегас, дошедший в первый же сезон до финала, "некубковые" Вашингтон и Сан-Хосе выигрывавшие кубок/доходившие до финала и прочее и прочее. Многие аксиомы кубка Стэнли уже давно неактуальны
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raspisanie77
Кубкарь!)) Против Тампы это вообще забавно, этот удав усыплял опять весь сезон кроликов и прикидывался шлангом.
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PuRGeN
Ответ Deathspell Omega
«Тридцать раз, #####, тридцать, с##а, раз говорил, #####». (c)
Ну знаете, Овечкин может и 30 раз говорил чтоб он не выходил, а тренер вратарей 30 раз говорил обратное. И кого слушать?
+5
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Иван Павлов
Ответ bezik88
Дисциплина выигрывает. 5 минут Бантинга глупые, ещё был момент, где тоже можно давать было 5 минут 2 раз за хит в голову. Если Торонто будет столько штрафа себе привозить, то получат свип
Хит Маккейба на Эйссимонте чистый. Там не за что давать удаление, удара в голову не было, пересмотрите эпизод. Жёсткий силовой, но всё по правилам.

А вот Бантинг заслуженно отправился отдыхать - плечом ударил в голову Чернаку, ещё и подпрыгнул перед силовым. Стопроцентные 5 минут.
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kotopjes
Ответ Максим
Все проблемы у вратарей в голове, не настроился и вот результат. Надеюсь в команде есть хороший психолог, Самсон должен тащить .
Это не про настрой,это другое. В ничего не значащих матчах Самсонов может тащить всё, но когда идут игры на выбывание, у Самсонова стресс, и он по-прежнему может тащить всё, но и пропускает простые бабочки, и не одну а сразу несколько. Это было в вашике, это будет везде
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ɔculpa
Ответ Deathspell Omega
«Тридцать раз, #####, тридцать, с##а, раз говорил, #####». (c)
А чё он, опять так же привёз?)
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старые кеды
Ответ Иван Павлов
Ох уж эти выводы по одному матчу - при том, что в прошлом году Самсонов вполне достойно провёл серию против Флориды.
написано же. выиграл всего 1 матч плейофф из 8.
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Иван Павлов
Ответ старые кеды
написано же. выиграл всего 1 матч плейофф из 8.
Ну и можно ли его обвинить в сегодняшнем поражении? Можно, но далеко не он главный виновник. Как и в поражении Вашингтона от Флориды. Смотреть на показатель побед в статистике вратаря - это смешно. Просто смешно.
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старые кеды
Ответ Иван Павлов
Ну и можно ли его обвинить в сегодняшнем поражении? Можно, но далеко не он главный виновник. Как и в поражении Вашингтона от Флориды. Смотреть на показатель побед в статистике вратаря - это смешно. Просто смешно.
я разве его обвиняю в поражении? факт остается факто - в плейофф он выиграл всего 1 матч из 8. вратарь же -полкоманды. поэтому у вратарей ведется статистика побед.
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старые кеды
Ответ Иван Павлов
Да, 8 игр - это мощная выборка, чтобы делать выводы о кубковости Самсонова. Я его друг, товарищ, сват и брат.
со статой 1-7 можно в плейофф на лавку присесть так, что выборка так и останется 8 игр. в этом то плейофф он еще поиграет. и даже пару матчей, скорее всего выиграет, не должна торонтайка улететь всухую. будет у него стата 3-10. тоже не фонтан. а там перестройка команды грядет ,и победы в плейофф уходят за горизонт . все дальше от илюхи .
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Garikus89
Ответ ɔculpa
Ну у прошлогоднего "Колорадо" вратари особо не косячили, но и не божили, и сложно сказать, что тот же Кюмпер выиграл им КС. Наравне с другими – да, конечно, но точно не в качестве одной из главных движущих сил. Но с дырой в воротах в плей-офф, конечно, каши не сварить.
Кюмпер имел худший процент отраженных бросков среди финалистов в 21 веке точно, дальше мне было лень листать. Так что он особо косячил, мягко говоря. Но все же нужно сделать поправку на уровень сопротивления - мертвый Нэшвилл, СЛ, который лишился кубкового Бини и нескольких защитников, Эдмонтон без вратаря и обороны в принципе, ну и в финале Тампа, которая три раунда проходила команды с 50+ победами в регулярке и без Поинта. А в остальные сезоны победители КС всегда имели в худшем случае вратаря со средней статистикой, обычно это одна из топовых линий у чемпиона)
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Direct free kick
Говорили же фанатам Самсонова и Ванечека, что они в лучшем случае не насраli в новых клубах и Вашингтон ничего потерял с их уходом
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Фокс&#8772;
Дааа Самсон и в регулярке и в плове мягко говоря не айс..
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raspisanie77
Ответ oberkorn
Кубок Стэнли выигрывают вратари. Это аксиома
Вратари или Колорадо
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bezik88
Ответ Иван Павлов
Хит Маккейба на Эйссимонте чистый. Там не за что давать удаление, удара в голову не было, пересмотрите эпизод. Жёсткий силовой, но всё по правилам. А вот Бантинг заслуженно отправился отдыхать - плечом ударил в голову Чернаку, ещё и подпрыгнул перед силовым. Стопроцентные 5 минут.
Я и не писал, что судьи ошиблись с хитом Маккейба. Но всё равно эпизод очень пограничный. Дали бы 5, вряд ли кто-то бы возразил. Ну и попытка играть в силовой хоккей с Симмондсом в запасе очень оригинальная. У Мэттьюса 5 хитов. Ну и кому это надо?
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Иван Павлов
Ответ bezik88
Я и не писал, что судьи ошиблись с хитом Маккейба. Но всё равно эпизод очень пограничный. Дали бы 5, вряд ли кто-то бы возразил. Ну и попытка играть в силовой хоккей с Симмондсом в запасе очень оригинальная. У Мэттьюса 5 хитов. Ну и кому это надо?
Странная претензия. Это плохо, что Мэттьюс становится более разноплановым игроком? Я не помню, что кто-то задевался вопросом - зачем Овечкин делает силовые приёмы.

Если бы Симмондс сейчас мог играть в хоккей хоть на каком-то уровне, он бы находился в основе. Но он уже не вывозит, не выдерживает темпа. С большой долей вероятности он закончит карьеру после этого сезона вообще. А держать в составе человека только ради силовой игры, в которую может большая часть нападения, начиная от Мэттьюса и заканчивая Аччиари или Эштоном-Ризом - это оригинальная попытка.
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Stan.vasilyev
Ответ ɔculpa
Ну у прошлогоднего "Колорадо" вратари особо не косячили, но и не божили, и сложно сказать, что тот же Кюмпер выиграл им КС. Наравне с другими – да, конечно, но точно не в качестве одной из главных движущих сил. Но с дырой в воротах в плей-офф, конечно, каши не сварить.
у прошлого колорадо путь до финала как будто красным ковром постелили, а в финале уже сломанную тампу еле выиграли )
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Иван Павлов
Ответ старые кеды
ты кореш самсонова чтоли? или брат его? чего так рьяно защищаешь его? ))) не кубкарь он.
Да, 8 игр - это мощная выборка, чтобы делать выводы о кубковости Самсонова. Я его друг, товарищ, сват и брат.
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