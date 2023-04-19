Дрэймонд Грин дисквалифицирован на 1 матч. Он наступил на Домантаса Сабониса во время игры

Теги дисквалификации Голден Стэйт Сакраменто НБА видео НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин официально дисквалифицирован лигой на один матч без сохранения заработной платы.

Грин наказан за то, что наступил на игрока «Сакраменто» Домантаса Сабониса во время игры.

Один из ключевых игроков «Уорриорз» пропустит домашний третий матч серии первого раунда против «Кингз» (0-2), который состоится 20 апреля.

Инцидент случился в заключительной четверти второго матча противостояния. Грин наступил одной ногой на лежавшего Сабониса, за что получил неспортивный фол второй степени и был удален. Сабонис получил технический за то, что схватил Грина за ногу.

После матча Грин сказал, что не хотел наступать на Сабониса, но сделал это случайно, так как после захвата ноги ему нужно было на что-то опереться. 

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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48 комментариев

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Стас Соболев
Заслужил. Нет места грязным игрокам в НБА.
+39
-5
+34
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H82W8
Возможно у Грина за ГСВ осталась всего пара матчей
+29
-3
+26
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Денис Храпунов
Дреймонд конечно молодец. Держит уровень.
Хорошо хоть лига не прогнулась под стареющих ГСВ.
+29
-6
+23
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Grom21Dima
Прошлое отстранение Грина в плей офф стоило ГСВ чемпионства. Сейчас все идет к вылету в первом раунде. Одно радует, грязи в следующем матче будет меньше.
+19
0
+19
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Максим Макеев
надо делать 3-0 и до свидания
+19
-2
+17
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starina1
Интересно, если на Карри наступить - то тоже на 1 игру дисква будет?
+15
0
+15
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SopTecret
отличный шанс для Сакраменто почти закрыть серию
+10
0
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AEZAKMI228
Заголовок конечно преуменьшает поступок грина
+11
-4
+7
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ЮАГ
Ответ H82W8
Возможно у Грина за ГСВ осталась всего пара матчей
И на один из них он дисквалифицирован...)
+10
-3
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Райли Карри
Ответ H82W8
Возможно у Грина за ГСВ осталась всего пара матчей
а может 1
+7
-1
+6
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BbIBuX
Ну как и предполагалось - наказали по минимуму возможного. Зрелищность во имя всего, даже собственных декларируемых ценностей.
Как тогда с Йокичем, лига говорит - все норм...
+7
-2
+5
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Ballboy13
Ответ Дядя Санжар
от Грина пользы как от козла молока..
Ну не сказать, так то он один из основополагающих игроков команды и его отсутствие очень сильно скажется на команде.
+5
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Jetter
Ответ Kemlo
Я болельщик ГСВ и я рад,во-первых поделом ему,может когда-нибудь начнет голову включать,а во-вторых,думаю, в этой серии без Грина воины будут сильнее(если конечно в старте выйдет Дивиченцо,а не Пул)
Самая смешная шутка в моей жизни, может когда-нибудь начнёт голову включать )))))))))))
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Ballboy13
Примечательно, что Грин как то кичился тем, что его якобы невозможно спровоцировать в отличии от остальных игроков типа Брукса, а сам так вот поплыл в моменте. Нервишки сдают, команда проигрывает новичкам, на носу новый контракт, скорей всего последний.
+4
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Kemlo
Я болельщик ГСВ и я рад,во-первых поделом ему,может когда-нибудь начнет голову включать,а во-вторых,думаю, в этой серии без Грина воины будут сильнее(если конечно в старте выйдет Дивиченцо,а не Пул)
+5
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Mizuntrope88
Привет, 3-0))))
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dev0
1 матч - компромиссный вариант. Я бы дал 5 матчей за неадекватное, безответственное поведение. Они ж там в НБА стараются быть примером, бла-бла-бла. Бабуинские танцы - не лучший пример.
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kazuma
Ответ whoisme
А вообще будет прикольно если единственная игра ГСВ которую они возьмут будет без Грина. Так сказать намек "заслуживающему" максималку. Но идеально будет свип, проводы Дрея, хотелось бы Керра, более скучающего за работой тренера тяжело найти
воины выиграли 33% матчей без Грина в этом сезоне, скорее всего 3-0 станет серия
+4
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fridzon
Только сейчас внимательно посмотрел. Наступил плюс оттолкнулся от Сабониса
+3
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Алексей Ильин
ГС ГГ
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starina1
Маловато будет.
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whoisme
Ответ Денис Храпунов
Дреймонд конечно молодец. Держит уровень. Хорошо хоть лига не прогнулась под стареющих ГСВ.
А Лига так и прогибалась, Лейкоб штрафов схватил кучу, за то что пытался донести, что за своих задрафтованных не хорошо налог на роскошь платить...
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whoisme
А вообще будет прикольно если единственная игра ГСВ которую они возьмут будет без Грина. Так сказать намек "заслуживающему" максималку. Но идеально будет свип, проводы Дрея, хотелось бы Керра, более скучающего за работой тренера тяжело найти
+5
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BuTaJIbKa
могло быть и хуже. Но будет сложно
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whoisme
Ответ kazuma
воины выиграли 33% матчей без Грина в этом сезоне, скорее всего 3-0 станет серия
Вполне возможно так и будет. Я писал про ситуацию которая может ироничной. В целом неважно, но нужна встряска всем кроме Карри и Уиггинса(этот снова станет идеальным солдатом за 25 млн).
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