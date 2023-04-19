Форвард « » официально дисквалифицирован лигой на один матч без сохранения заработной платы.

Грин наказан за то, что наступил на игрока « » во время игры.

Один из ключевых игроков «Уорриорз» пропустит домашний третий матч серии первого раунда против «Кингз» (0-2), который состоится 20 апреля.

Инцидент случился в заключительной четверти второго матча противостояния. Грин наступил одной ногой на лежавшего Сабониса, за что получил неспортивный фол второй степени и был удален. Сабонис получил технический за то, что схватил Грина за ногу.

После матча Грин сказал, что не хотел наступать на Сабониса, но сделал это случайно, так как после захвата ноги ему нужно было на что-то опереться.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл