Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля»

«Аль-Хилаль» принимает «Аль-Наср» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Криштиану Роналду на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 23 играх.

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии