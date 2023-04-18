Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Хилаль» принимает «Аль-Наср» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Криштиану Роналду на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 23 играх.

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур

Аль-Хилаль – Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 (перерыв)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 42, пенальти Игало.
Аль-ХилальАль-Маюф, Абдельхамид, Джахфали, Чжан Хен Су, Аль-Брейк, Каррильо, Аль-Фарадж, Куэльяр, Майкл Ричард, Марега, Игало.
Аль-Наср Эр-РиядАль-Акиди, Аль-Ганам, Альваро Гонсалес, Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Талиска, Аль-Сулайхим, Яхья, Гариб, Роналду.
Предупреждение:
Яхья (45).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

53 комментария

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Пирс Морган
130 млрд человек ждут этот матч
+81
-14
+67
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Фифа Алекс
а время начала матча совпадает с лч)))а гимн лч будут включать что бы мотивировать криша?)))
+37
-4
+33
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Футбол_это_жизнь
Сарри, Пирло, Аллегри, Сульшер, Рагник, Сантуш, Тен Хаг (не получилось хотя был так близок), Гарсия (хоть и старался хвалил Роналду) были уволены из за истерички одной клубники за 3-4 года.
Ждём следующую жертву.
+43
-19
+24
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Забавный факт Легендарному Раулю понадобилось 39 матчей, чтобы забить 11 Мячей в арабской Лиге (Чемпионат Катара) И это в 34-36 лет Роналду забил 11 мячей (+2 ассиста) за 10 матчей в самом дорогом Чемпионате Азии (Transfermarkt) И это в 38
Рауль - вывел заштатный Шальке в 1/2 ЛЧ

гелевый - жидко обосрался во всех клубах без Модрича и Фергюсона
+26
-9
+17
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ljolik888
Талиска против Игало . Два лучших бомбардира чемпионата Катара на данный момент , слехнутся в очной встречи .
+19
-5
+14
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Blaumerc
Ответ Пирс Морган
130 млрд человек ждут этот матч
и столько же инопланетян из других галактик
+21
-8
+13
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Temp LC
Ответ Футбол_это_жизнь
Сарри, Пирло, Аллегри, Сульшер, Рагник, Сантуш, Тен Хаг (не получилось хотя был так близок), Гарсия (хоть и старался хвалил Роналду) были уволены из за истерички одной клубники за 3-4 года. Ждём следующую жертву.
Только Аллегри уволили не из-за роналду. А за результаты и неприятную для зрителей игру. А сульшера роналду уважал и был за него . А уволили его за ужасные результаты команды в которых роналду имел малое значение
+10
-1
+9
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Барсик Юрана
Аль-хиляль верим 🙏🏿
+19
-10
+9
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Mina Ishura
Португальский гей будет играть ?
+25
-16
+9
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inf
параллельно там Челси-Реал Мадрид и Наполи-Милан в 1/4 ЛЧ, но кому это интересно, когда тут такой топ матч
+8
0
+8
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Милан 737..
Был я в Шарм-Эль-Шейхе в Египте, там реально за отель выйдешь голая пустыня и жара за +60 на солнце 🤦‍♂️ ...
+11
-5
+6
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Семен Войнов
А когда пенсионеру саудиты личного верблюда подарят ? Ведь отлично арабов же развлекает )))))
+10
-4
+6
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GuruFutbola
Ответ Artem Piatkov
Забавный факт Легендарному Раулю понадобилось 39 матчей, чтобы забить 11 Мячей в арабской Лиге (Чемпионат Катара) И это в 34-36 лет Роналду забил 11 мячей (+2 ассиста) за 10 матчей в самом дорогом Чемпионате Азии (Transfermarkt) И это в 38
Держи в курсе)
Расскажи теперь о величайших игроках 864го чемпионата мира)
+20
-15
+5
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NomerSports
Ответ Mina Ishura
Португальский гей будет играть ?
португей ?
+8
-3
+5
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Sergeev55
Если Аль-Насср не выиграет,, то уволят тренера 😁😁😁
+4
0
+4
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Забавный факт Легендарному Раулю понадобилось 39 матчей, чтобы забить 11 Мячей в арабской Лиге (Чемпионат Катара) И это в 34-36 лет Роналду забил 11 мячей (+2 ассиста) за 10 матчей в самом дорогом Чемпионате Азии (Transfermarkt) И это в 38
Забавный факт: в такие экзотические чемпионаты футболисты едут доигрывать. Никто не смотрит на статистику, они могут забить там 100 голов за 10 матчей или 0 голов за 100 игр. Это не топ уровень, всем пофиг.
+5
-2
+3
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TravenS
Ответ ZamoRano
Я уверен, что на такие ветки не заходят воспитанные высокоразвитые глоры меси, поэтому напишу, что одна обводка и предголевая против Дижона стоит десяти голов в этом чемпионате, я уверена!!!
Теперь, когда ты раскрыла свою гендерную принадлежность, всё встало на свои места
+5
-3
+2
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Семен Войнов
Ответ Пирс Морган
130 млрд человек ждут этот матч
:)))) Это точно , может даже больше .
+3
-1
+2
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Direct free kick
Ответ Temp LC
Только Аллегри уволили не из-за роналду. А за результаты и неприятную для зрителей игру. А сульшера роналду уважал и был за него . А уволили его за ужасные результаты команды в которых роналду имел малое значение
Сульшер завалил 3 осени подряд, 2 раза Роналду не было. Вопрос, причём тут Роналду, вытащивший МанЮ из группы в ЛЧ?
+6
-4
+2
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Что там с ПСЖ? Вышли в 1/4 хоть разок?
Нет. Месси тоже не идеален. Но он хотя бы не стоит колом во вратарской, когда команда проигрывает. Сам пытается мяч туда доставить. Поэтому судьба его и наградила 18 декабря, а твоего огузка в подтрибунку рыдать отправила
+9
-7
+2
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CopaAmerica
Игало против роналду 1-0
+1
0
+1
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Mina Ishura
Ответ Artem Piatkov
Удачи Роналду! Ждём голов и победу
😂😂😂🤡
+4
-3
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Temp LC
Ответ VERBLYUD
Забавный факт: в такие экзотические чемпионаты футболисты едут доигрывать. Никто не смотрит на статистику, они могут забить там 100 голов за 10 матчей или 0 голов за 100 игр. Это не топ уровень, всем пофиг.
Тебе бы не было бы все равно. Первым прибежал бы поливать желчью роналду за его плохую результативность. Как будто это первый раз)
+2
-1
+1
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MrWillSee
Ответ Mina Ishura
Португальский гей будет играть ?
Будет
+1
0
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Гегенпрессинг Рангника
Матч дня. Додумались ЛЧ поставить в один день с альнасрой, по мнению глоров кринжа все будут смотреть арабскую битву
+4
-4
0
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