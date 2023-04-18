Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля»
«Аль-Хилаль» принимает «Аль-Наср» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб Криштиану Роналду на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 23 играх.
25-й тур
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «King Fahd International Stadium»
- Гол:
- 1:0 – 42, пенальти Игало.
-
Аль-Хилаль –
Аль-Маюф, Абдельхамид, Джахфали, Чжан Хен Су, Аль-Брейк, Каррильо, Аль-Фарадж, Куэльяр, Майкл Ричард, Марега, Игало.
-
Аль-Наср Эр-Рияд –
Аль-Акиди, Аль-Ганам, Альваро Гонсалес, Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Талиска, Аль-Сулайхим, Яхья, Гариб, Роналду.
- Предупреждение:
- Яхья (45).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Ждём следующую жертву.
гелевый - жидко обосрался во всех клубах без Модрича и Фергюсона
Расскажи теперь о величайших игроках 864го чемпионата мира)