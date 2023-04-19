Меньян отбил удар Кварацхелии с пенальти на 82-й минуте матча ЛЧ. У Хвичи нет результативных действий в 6 последних играх за «Наполи» и Грузию

Хвича Кварацхелия не забил пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ (1:1).

На 82-й минуте полузащитник «Наполи» не реализовал 11-метровый – он пробил низом в левый от себя угол, но вратарь «Милана» Майк Меньян отразил удар.

Кварацхелия не забил с точки во второй раз в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Его удар в матче против «Айнтрахта» тоже взял вратарь.

Хвича не набрал ни одного очка по системе «гол+пас» в шести последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

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