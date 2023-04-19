Меньян отбил удар Кварацхелии с пенальти на 82-й минуте матча ЛЧ. У Хвичи нет результативных действий в 6 последних играх за «Наполи» и Грузию

Теги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи сборная Грузии по футболу Майк Меньян Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия не забил пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ (1:1).

На 82-й минуте полузащитник «Наполи» не реализовал 11-метровый – он пробил низом в левый от себя угол, но вратарь «Милана» Майк Меньян отразил удар. 

Кварацхелия не забил с точки во второй раз в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Его удар в матче против «Айнтрахта» тоже взял вратарь.

Хвича не набрал ни одного очка по системе «гол+пас» в шести последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь

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98 комментариев

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Блуждающий странник
Не вижу смысла хейтить Хвичу. Не все шло в игре, но в любом случае кроме него у Наполи в атаке никто не играл. Все передачи разрезающие были только от Хвичи, весь план Милана был его закрыть. По нему играли трое, а уставшего Браима ещё заменил Мессиас успевать за грузином. Хвича 2-3 момента неплохих создал. Осимхен хоть и забил, но был призраком весь матч. Чего у людей принято издеваться над неудачами хороших игроков. Он ещё молод, проводит отличный сезон, а тут очередной глум без причины
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Winfated
Ответ Jan Paskel
честно говоря Хвича слишком много о сеюе возомнил, особенно в эпизоде с Жиру, где он выпроваживал деда с поля. Одно дело когда так делает Критиану с 5 ЗМ, а другое, когда игрок, пока ничего не выигравший
Никуда он его не выпроваживал, просто поторопил, т.к. ценна была каждая секунда. Помог подняться и отбил пятюню - всё по спортивному. У вас видимо глаза засраты чем-то))
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udiekemen
А вот почему сам Осимхен не пробил
+40
-4
+36
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Вадим Белозёров
Почему не бьет пенальти Осимэн ? Грузин в который раз запарывать уже
+25
-6
+19
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Stas Nadtochy
Ответ Блуждающий странник
Не вижу смысла хейтить Хвичу. Не все шло в игре, но в любом случае кроме него у Наполи в атаке никто не играл. Все передачи разрезающие были только от Хвичи, весь план Милана был его закрыть. По нему играли трое, а уставшего Браима ещё заменил Мессиас успевать за грузином. Хвича 2-3 момента неплохих создал. Осимхен хоть и забил, но был призраком весь матч. Чего у людей принято издеваться над неудачами хороших игроков. Он ещё молод, проводит отличный сезон, а тут очередной глум без причины
Никто его не хейтит, просто фанатики изначально его в статус чуть ли не бога возводят и ставят в одну линию с великим Марадоной, что в корне не корректно делать всего лишь на основе неполного сезона
+30
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Dixon010
Что бы там про Хвичу не говорили, а он сыграл хороший матч. Пару раз отвозил конкретно, но вот завершение подвело. Да и всю игру его минимум двое держало. Болею за Милан, поэтому постоянно очко играло, когда Хвича мяч получал.
+10
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+7
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Салесар
Ответ Jan Paskel
честно говоря Хвича слишком много о сеюе возомнил, особенно в эпизоде с Жиру, где он выпроваживал деда с поля. Одно дело когда так делает Критиану с 5 ЗМ, а другое, когда игрок, пока ничего не выигравший
Какой же бред…
+7
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Вадим Белозёров
Меньян хорошо как уверен в себе всегда, Долларуму все забыли
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Антон Киселёв
Матч ТВ гениально распорядились сеткой, и поставили на основной канал игру, в которой было минимум интриги
+8
-2
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krealpmoney
Ответ Jan Paskel
честно говоря Хвича слишком много о сеюе возомнил, особенно в эпизоде с Жиру, где он выпроваживал деда с поля. Одно дело когда так делает Критиану с 5 ЗМ, а другое, когда игрок, пока ничего не выигравший
а я думал на поле все равны...
+5
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Jan Paskel
честно говоря Хвича слишком много о сеюе возомнил, особенно в эпизоде с Жиру, где он выпроваживал деда с поля.

Одно дело когда так делает Критиану с 5 ЗМ, а другое, когда игрок, пока ничего не выигравший
+33
-29
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ChefJhonnyMorgan
Вот реальный уровень Хвичи, а то уже начали с Марадоной сравнивать 🤦‍♂️
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Андрей Хенто
Меньян очень вовремя восстановился после тяжелой травмы, важнейший сэйв сотворил, теперь о Доннаруме никто и не вспоминает. Шикарный трансфер.
+4
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tolobas
Ответ udiekemen
А вот почему сам Осимхен не пробил
Я тоже этого не понял
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MinkoffS
Мне с самого начала показалось, что Хвича - это Кшиштоф Пёнтек на максималках. Что у одного, что у другого мощнейший старт в чемпионате, залетает всё подряд, ценник взлетает в космос. Потом спад, продажа в Бундеслигу и аренды в середняки сериала.
+5
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AF16
Хвича упустил свой шанс
+3
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مختار موسى حاجييف
ничего, все впереди. самые великие не забивали.
+5
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Михаил Стентор
Ответ Лоуренс Аравийский
Просрал самый важный сезона
В начале сезона от них больше 3-го места в группе мало кто ожидал, так что не надо преувеличивать.
+3
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dimamak10
Кварадона стал Кварацхелией
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Ulan Iskanderov
Марадона из Али-Экспресс
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Ivan Ivanych
Багаж слуцкого закончился, карета превратилась в тыкву...
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OneMind
Откуда у всех столько злобы насчёт Хвичи? Проводит отличный сезон в чемпионате Италии, причём первый свой сезон в Европе. Наполи на 99% станет чемпионом Италии за очень долгое время и там Хвича один из главных героев команды, но стоило не забить в ЛЧ так понеслось "фуу дно", " не уровень", "сдулся". Просто поток желчи какой-то🤦‍♂️
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зак
Наполи физически просел к концу сезона..
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Аркадий Аркадич
Ответ Men77
Посмотрел нарезку, Хвича норм играл, накрутил пару раз защитников вообще хорошо.. Пенальти пробил тоже можно сказать идеально- сильно в угол , вратарь просто потащил. Говорят , что был одним из лучших в команде. А местным главное г..... вылить.
Это из темы каталонских Педри и Гави, которые каждый раз достойны финала, но вылетают в Лигу Европы. Норм сыграл Леау, который за 10 секунд уничтожил Наполи и их шансы на выход в полуфинал. А то, что ты ищешь положительные моменты в провальной игре игрока, который тебе нравится - это уже твои проблемы.
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белошип
Как же он бездарно слил последнюю атаку Наполи,позорище
Надеюсь на этом его пиар закончится)
+6
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