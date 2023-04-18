Генсек РФС об отказе от турнира в Азии: «Большая нагрузка на футболистов, жарко. Был ряд вопросов»

В РФС назвали жару и нагрузку на игроков среди причин отказа от участия в турнире CAFA.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться.

Там был ряд вопросов между нами и CAFA. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ожидалось, что Россия может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

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