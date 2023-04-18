Генсек РФС об отказе от турнира в Азии: «Большая нагрузка на футболистов, жарко. Был ряд вопросов»
В РФС назвали жару и нагрузку на игроков среди причин отказа от участия в турнире CAFA.
Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться.
Там был ряд вопросов между нами и CAFA. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Ожидалось, что Россия может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.
На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.
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А так...вроде бы и хоть какой-то турнир, а вроде бы и нахер никому не нужный, тем более летом в жару в этих странах. Проще с ними же товарняки гонять, а по идее вполне вариант вообще расформировать сборную до лучших времен, которые еще не скоро будут.
А в Ташкенте можно и рассохнуться на жаре от интенсивной игры.
upd. Я не верю в возможность "победы" кого бы то ни было в этой бессмысленной войне.