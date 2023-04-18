Генсек РФС об отказе от турнира в Азии: «Большая нагрузка на футболистов, жарко. Был ряд вопросов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

В РФС назвали жару и нагрузку на игроков среди причин отказа от участия в турнире CAFA.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться.

Там был ряд вопросов между нами и CAFA. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ожидалось, что Россия может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

На турнире собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

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61 комментарий

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Savardus
По такой логике, в принципе, можно было бы и в Катар не ездить, даже если бы вышли
+104
-9
+95
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Arman FCSM
#поднагрузками 😂
+54
-4
+50
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Victor Victor
Ответ Savardus
По такой логике, в принципе, можно было бы и в Катар не ездить, даже если бы вышли
В Катаре зимой на порядок прохладнее чем в Средней Азии летом
+31
-2
+29
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Garikus89
Три товарки за год отыграли - устали бедные(
+20
-2
+18
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Аркадий Аркадич
Класс. Вы, главное, не нойте потом вместе с тренером, что у сборной не достаточно практики и нет никаких турнирных мотиваций.
+17
-3
+14
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inf
Ответ Savardus
По такой логике, в принципе, можно было бы и в Катар не ездить, даже если бы вышли
Ну, на стадионах в Катаре люди замерзали из-за системы охлаждения )
А так...вроде бы и хоть какой-то турнир, а вроде бы и нахер никому не нужный, тем более летом в жару в этих странах. Проще с ними же товарняки гонять, а по идее вполне вариант вообще расформировать сборную до лучших времен, которые еще не скоро будут.
+14
-2
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Кирилл
Ответ Arman FCSM
#поднагрузками 😂
Не сомневаюсь, что если бы условный Джикия/Соболев/Зиньковский/Селихов получили бы травмы на этом турнире или были бы не готовы к началу нового сезона и пропустили бы матчи из-за этого, то вы бы были в числе первых задававших вопрос «а зачем вообще надо было ехать на этот турнир ?!» )
+10
-2
+8
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инок
Когда читаешь заявления РФС то кажется, что туда не берут работать без справки о том, что ты идиот..)
+7
0
+7
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ТрактоПоктер
Жарко, холодно, мяч круглый да трава зелёная....
+7
-1
+6
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Ya Tolik
А говорят, что жанр комедии умирает. В России вот он возведен в абсолют.
+5
0
+5
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Arman FCSM
Ответ Кирилл
Не сомневаюсь, что если бы условный Джикия/Соболев/Зиньковский/Селихов получили бы травмы на этом турнире или были бы не готовы к началу нового сезона и пропустили бы матчи из-за этого, то вы бы были в числе первых задававших вопрос «а зачем вообще надо было ехать на этот турнир ?!» )
Нет. Сейчас любой турнир был бы не лишним. Че теперь вообще нигде не играть, боясь нагрузок и получить травму?
+7
-3
+4
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fargys
Ответ Victor Victor
В Катаре зимой на порядок прохладнее чем в Средней Азии летом
А ещё там ЧМ, а не непонятное товарищеское не пойми что.
+4
-1
+3
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uchiyamada
Ответ Аркадий Аркадич
Класс. Вы, главное, не нойте потом вместе с тренером, что у сборной не достаточно практики и нет никаких турнирных мотиваций.
товарняки с Афганистаном и Таджикистаном - турнирная мотивация, что ли?
+5
-2
+3
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Никита Филимонов
Ответ Николай Николаев
в Катаре под +35, в средней Азии под +37 - это не существенно)))
А в Средней Азии есть стадионы аналогичные построенным в Катаре?
+3
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goshforever
Буратинки перетрудились. Надо ехать на Мальдивы, древесину сушить у моря.

А в Ташкенте можно и рассохнуться на жаре от интенсивной игры.
+3
-1
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uchiyamada
Здравый смысл восторжествовал, нечастое явление в наше время. Положа руку на сердце, кто-нибудь намеревался смотреть этот турнир? Особенно когда параллельно будут играть финал Лиги наций и отборочные матчи к Евро-24?
+2
0
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starikhotabich
Ответ инок
Когда читаешь заявления РФС то кажется, что туда не берут работать без справки о том, что ты идиот..)
Так это установка во всех госорганизациях РФ
+2
0
+2
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Не уверен!!
Ответ Аркадий Аркадич
Класс. Вы, главное, не нойте потом вместе с тренером, что у сборной не достаточно практики и нет никаких турнирных мотиваций.
Так мы будем ныть)) Что поделать если руководство РФС - это бездари?!)) Можно сделать, но никто не хочет заниматься этими вещами. Хоть игры сборной России с другой сборной России, которые бы тренировали Слуцкий, Мостовой, Быстров и др. С другими игроками, которых Карпин не вызывает. На стадионах по всей России и с бесплатным входом, только при фанайди.Мне кажется такие матчи от нашего чемпионата нечем не отличались бы, может даже были выше уровнем. Но там работают бездари...
+2
0
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Nick Black
Жарко , надо бегать... трансы эти в Тайланде опять же...Митрофанов задумался... Симпатичные... пробормотал он , задумавшись.
+3
-1
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igls54
Дошло, наконец-то, что логистика убойная
+7
-5
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Николай Николаев
так про стадионы речи не было, разговор о температуре воздуха.
+1
0
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Shestagor
Кретины! Будто много с кем сейчас можно сыграть🤦‍♂️🤬
+1
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sprmn
Ответ Ya Tolik
А говорят, что жанр комедии умирает. В России вот он возведен в абсолют.
Ну если честно смешного мало это как бы по началу кажущийся шизофрения РФС проекция неопределенности страны. С одной стороны мы принимаем клубы Крыма, хотя сейчас это ну совсем не срочно, с другой мы отказываемся играть со сборными которые рады нас видеть. Такие органы как РФС очень сильно неготовы к тем динамическим изменениям которые нам готовит мир, живя почему то в иллюзиях что все вернется к 2019 году.
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AERN
Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан - у этих команд нет нагрузок, а наших есть нагрузки. Так вот.
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inf
Ответ воен
А что такое победа России? Как ты её представляешь?
Честно? Я не знаю.
upd. Я не верю в возможность "победы" кого бы то ни было в этой бессмысленной войне.
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