Юрист Минспорта о Fan ID: «Перечень соревнований может расширяться. Футбол выбрали, потом что после ЧМ остались «мощности», никакой дискриминации»

Теги премьер-лига Россия болельщики ЧМ-2018 FIFA Министерство спорта России Fan ID Футбол

Fan ID может быть распространен на другие виды спорта помимо футбола.

Об этом сказал юрист Министерства спорта России Андрей Васильев, представлявший ведомство в суде по иску о неправомерности Fan ID.

Ранее петербургский адвокат Игорь Коняев, болеющий за «Зенит», пытался оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Его иск не был удовлетворен Верховным судом.

Васильев во время суда обращал внимание, что истец хочет обжаловать сам закон «О паспорте болельщика», а не распоряжение правительства со списком соревнований. Само же распоряжение с перечнем турниров не может ущемлять права и интересы граждан, полагает представитель ответчика.

«Правительство в дальнейшем будет выпускать новые распоряжения, а установленный перечень соревнований не является закрытым – он может расширяться.

Выбор футбола связан с тем, что после ЧМ 2018 года остались «мощности» для введения паспорта: стадионы и инфраструктура. Это лишь организационно-технический момент, никакой дискриминации в этом нет», – сказал Васильев.

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65 комментариев

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Фут.Боль
В шахматах очень не хватает Fan ID. Там мат-перемат всегда и фигуры странные тусуются с бандитскими кличками:Слон, Ферзь, Король...
+273
-1
+272
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Мосгорсуд
То что сказал этот чиновник, уже дискриминацией называется, и жалкой попыткой оправдаться
+77
-3
+74
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МТБ
Ответ Фут.Боль
В шахматах очень не хватает Fan ID. Там мат-перемат всегда и фигуры странные тусуются с бандитскими кличками:Слон, Ферзь, Король...
Более того, там можно поставить мат королю. Как шахматы ещё не запретили?
+61
0
+61
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Overkiller
Ответ Мосгорсуд
То что сказал этот чиновник, уже дискриминацией называется, и жалкой попыткой оправдаться
Они ни за что никогда не оправдываются, им абсолютно плевать.
+53
-1
+52
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Женька Овомоела
Мощности у них остались 🤦🏼‍♂️ Ну дык в стране и швабр дохуа, можно издать указ о том чтобы их в оппу каждому встречному пихали
+42
0
+42
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Overkiller
Ответ Женька Овомоела
Мощности у них остались 🤦🏼‍♂️ Ну дык в стране и швабр дохуа, можно издать указ о том чтобы их в оппу каждому встречному пихали
Всё будет, главное чтобы для удобства граждан запись через госуслуги сделали чтобы заранее записаться и в очередях не стоять...
+22
-1
+21
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jonnysilverhand01
Давай Фан Айди на все виды спорта, всеравно спорт уже в России под землей лежит
+13
0
+13
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Log in
Ответ Фут.Боль
В шахматах очень не хватает Fan ID. Там мат-перемат всегда и фигуры странные тусуются с бандитскими кличками:Слон, Ферзь, Король...
Там мат раз в двадцать партий, если противник не гораздо ниже уровнем
+14
-2
+12
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Lampo
Ну молодцы, конечно, не надо останавливаться, футбол прибили, надо и другим видам спорта не оставить никаких шансов на существование
+12
-2
+10
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Andrew Chepaylo
Ответ МТБ
Более того, там можно поставить мат королю. Как шахматы ещё не запретили?
Не царю же, значит можно
+10
0
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Олег Кузнецов
Ответ Женька Овомоела
Мощности у них остались 🤦🏼‍♂️ Ну дык в стране и швабр дохуа, можно издать указ о том чтобы их в оппу каждому встречному пихали
Про веревку и мыло в законе не написали, упущение...Скоро исправят.
+9
0
+9
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ktibr
после ЧЕ остались мощности и тридваразсты в кабинетах, которых надо занять делом.
+8
0
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Balt
Ага, мощности. Так это теперь называется? "Просто остались мощности". Госуслуги и МФЦ тогда задействованы не были. О каких нафиг мощностях он говорит?
+8
-2
+6
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maks44
Ответ Никита Тулаев
а еще и белые против черных. как вообще еще эту игру по всему миру не запретили?
И чёрные всегда вторыми ходят - это расовая дискриминация.
+7
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OldRedWhite
Ответ Мосгорсуд
То что сказал этот чиновник, уже дискриминацией называется, и жалкой попыткой оправдаться
Мямля он !
Не может расширяться , а должен !
+7
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андрэ
понятно... хоккей то под открытым небом катают, ну дед любит сам с клюшкой побегать, глядишь и в хоккей тоже начнут на стадионах играть
+5
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Ярик01
Ответ Balt
Ага, мощности. Так это теперь называется? "Просто остались мощности". Госуслуги и МФЦ тогда задействованы не были. О каких нафиг мощностях он говорит?
О тех же мощностях, что сейчас и в Москве призывников будет по лицу распознавать. ... а затем и новых мобилизованных по всей стране
+7
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Правда России
Любой кандидат в президенты который скажет, что отменит fan id будет иметь преимущество над нынешним
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Константин Эсперов
Давайте в художественное катание добавим . Там особенно оно требуется
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Alex Korolev
Ответ Фут.Боль
В шахматах очень не хватает Fan ID. Там мат-перемат всегда и фигуры странные тусуются с бандитскими кличками:Слон, Ферзь, Король...
В биатлоне вообще перестрелки, по 60 человек. Это куда вообще?
+5
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Ходор
Если все мощности уже были,куда направили лярд?
+4
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Chernoy
Не-не, что значит расширяться!? А сколько это времени займёт!? Нам тут один депутат говорил, что все это ради безопасности граждан, учитывая проведение СВО! Получается остальные граждане подождут!? За их безопасность государство не переживает!?
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адекват
Ох уж эти неадекватные любители прыжков в воду. Все сами наловят в бассейн прыгнуть на соревнованиях. Фанайди им!!!
И еще я не понимаю, как в фигурке не ввели еще? Там вон как бросают мягкие игрушки на лед, мама не горюй.
+4
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Merlsk
Фанатам фигурного катания приготовиться.
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Никита Тулаев
Ответ Фут.Боль
В шахматах очень не хватает Fan ID. Там мат-перемат всегда и фигуры странные тусуются с бандитскими кличками:Слон, Ферзь, Король...
а еще и белые против черных. как вообще еще эту игру по всему миру не запретили?
+4
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