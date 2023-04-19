Юрист Минспорта о Fan ID: «Перечень соревнований может расширяться. Футбол выбрали, потом что после ЧМ остались «мощности», никакой дискриминации»
Fan ID может быть распространен на другие виды спорта помимо футбола.
Об этом сказал юрист Министерства спорта России Андрей Васильев, представлявший ведомство в суде по иску о неправомерности Fan ID.
Ранее петербургский адвокат Игорь Коняев, болеющий за «Зенит», пытался оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Его иск не был удовлетворен Верховным судом.
Васильев во время суда обращал внимание, что истец хочет обжаловать сам закон «О паспорте болельщика», а не распоряжение правительства со списком соревнований. Само же распоряжение с перечнем турниров не может ущемлять права и интересы граждан, полагает представитель ответчика.
«Правительство в дальнейшем будет выпускать новые распоряжения, а установленный перечень соревнований не является закрытым – он может расширяться.
Выбор футбола связан с тем, что после ЧМ 2018 года остались «мощности» для введения паспорта: стадионы и инфраструктура. Это лишь организационно-технический момент, никакой дискриминации в этом нет», – сказал Васильев.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Не может расширяться , а должен !
И еще я не понимаю, как в фигурке не ввели еще? Там вон как бросают мягкие игрушки на лед, мама не горюй.