«Челси» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Челси» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
Первый матч: 0:2
И сегодня на левом фланге без Чилуэла будет шапито.
Должны вынести
Тоже ждал хоть что-то от Челси, чтобы была достойная игра
Но они совсем плохи
В принципе с начала сезона это было очевидно