«Челси» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Челси» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Первый матч: 0:2

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