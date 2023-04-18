«Челси» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Челси Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Челси» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Челси Англия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:2

Статистика Лиги чемпионов

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Hala-Madrid🤍
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Muratov
В первом матче Челси хватило минут на 3-5 стартовых, потом безысходность.
И сегодня на левом фланге без Чилуэла будет шапито.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Челси навсегда
Удачи ЧЕЛСИ,особых иллюзий по проходу дальше нет,но хотя бы надеюсь сыграют достойно,а то в последнее время без слез игры ЧЕЛСИ смотреть невозможно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
С такой игрой у "Челси" нет шансов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Победа Реала. 👍
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ Vatikan
Ну что, эксперты, какие прогнозы?
Победа "Челси" проход "Реала"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Ну что, эксперты, какие прогнозы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Удачи Мадриду, жду тяжелый матч, Челси по сути играет свой последний матч сезон, который имеет для них значение, а значит постараются переломить ход встречи в свою пользу. Главное выдержать стартовый натиск и возможно Мадрид будет играть от ножа на контратаках.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Давудов
За Челси. Удачи
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
тут ничья боевая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Андрей Хенто
Удачи Мадриду, жду тяжелый матч, Челси по сути играет свой последний матч сезон, который имеет для них значение, а значит постараются переломить ход встречи в свою пользу. Главное выдержать стартовый натиск и возможно Мадрид будет играть от ножа на контратаках.
Да какой тяжелый матч…
Должны вынести
Тоже ждал хоть что-то от Челси, чтобы была достойная игра
Но они совсем плохи
В принципе с начала сезона это было очевидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий